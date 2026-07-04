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पसीने की बदबू के कारण छूटा वर्कआउट! लोगों की शिकायत के बाद Gym ने लौटाए क्लाइंट के पैसे, मेंबरशिप भी की रद्द

चीन में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति को उसके शरीर की तेज बदबू की वजह से जिम छोड़ना पड़ा. कई महीनों तक दूसरे ग्राहकों की शिकायतें मिलने के बाद जिम मालिक ने उसका तीन साल का मेंबरशिप प्लान रद्द कर दिया. इतना ही नहीं, बचे हुए पैसे लौटाए और उसे दूसरे जिम में तीन महीने तक मुफ्त एक्सरसाइज करने का पास भी दे दिया.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 04, 2026, 06:43 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 06:43 AM IST
पसीने की बदबू के कारण छूटा वर्कआउट! लोगों की शिकायत के बाद Gym ने लौटाए क्लाइंट के पैसे, मेंबरशिप भी की रद्द
Image Credit: AI ImageSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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