/पसीने की बदबू के कारण छूटा वर्कआउट! लोगों की शिकायत के बाद Gym ने लौटाए क्लाइंट के पैसे, मेंबरशिप भी की रद्द

China Gym News: दुनियाभर में लोग फिट रहने के लिए जिम जाते हैं. कोई वजन कम करना चाहता है, कोई बॉडी बनाना चाहता है तो कोई सिर्फ हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए रोज एक्सरसाइज करता है. लेकिन चीन में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. यहां एक व्यक्ति को उसकी फिटनेस नहीं, बल्कि शरीर से आने वाली तेज बदबू की वजह से जिम से बाहर कर दिया गया.
यह घटना पूर्वी चीन के झेजियांग प्रांत के हांगझोउ शहर की है. मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के बीच लंबी बहस शुरू हो गई. कुछ लोगों ने जिम के फैसले को सही बताया, जबकि कई लोगों का कहना है कि किसी व्यक्ति को उसकी शारीरिक स्थिति की वजह से इस तरह बाहर करना ठीक नहीं है.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने स्थानीय मीडिया झेजियांग टीवी के हवाले से बताया कि इस व्यक्ति का नाम शी है. इसने मई 2025 में करीब 6,388 युआन यानी लगभग 90 हजार रुपये खर्च करके तीन साल की जिम मेंबरशिप खरीदी थी. यह मेंबरशिप अप्रैल 2028 तक चलनी थी. शी फिटनेस को लेकर काफी गंभीर था. उसने बताया कि करीब दस साल पहले उसका वजन 125 किलो था, जिसे उसने मेहनत करके 80 किलो तक पहुंचाया. इसके बाद से वह रोज जिम जाता था और अलग-अलग तरह के स्पोर्ट्स में भी हिस्सा लेता था. नई जिम जॉइन करने के बाद वह हफ्ते में करीब पांच दिन वर्कआउट करता था.
करीब एक महीने बाद, 20 जून को शी के मोबाइल पर जिम की तरफ से एक मैसेज आया. इसमें लिखा था कि उसकी मेंबरशिप खत्म की जा रही है. जिम की देखरेख करने वालों ने मैसेज में लिखा कि उन्होंने काफी सोच-विचार के बाद यह फैसला लिया है. साथ ही यह भी कहा कि उसकी बची हुई मेंबरशिप का पैसा वापस कर दिया जाएगा. मैसेज में लिखा गया कि कई ग्राहकों ने लगातार शिकायत की है कि जिम के अंदर उसके शरीर से आने वाली तेज गंध की वजह से उन्हें परेशानी होती है. ऐसे में सभी ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए यह फैसला लेना पड़ा.
जिम ने सिर्फ मेंबरशिप रद्द नहीं की, बल्कि उसके बचे हुए समय के हिसाब से करीब 3,888 युआन यानी लगभग 55 हजार रुपये वापस भी कर दिए. इसके अलावा उसे पास के दूसरे जिम का तीन महीने का मुफ्त पास भी दिया गया, जिससे वह अपनी फिटनेस जारी रख सके. जिम के इस फैसले ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा. कई लोगों ने कहा कि जिम ने मामला संभालने की कोशिश की और सीधे बाहर निकालने की बजाय व्यक्ति को दूसरा विकल्प भी दिया.
स्थानीय मीडिया के अनुसार, जिम में आने वाले कई सदस्यों ने शिकायत की थी कि शी के आसपास खड़े होना मुश्किल हो जाता था. लोगों का कहना था कि जिस मशीन पर वह एक्सरसाइज करता था, उसके बाद वहां काफी देर तक तेज गंध बनी रहती थी. कई सदस्य उन ट्रेडमिल और मशीनों का इस्तेमाल करने से बचते थे, जिन पर वह पहले एक्सरसाइज कर चुका होता था. कुछ लोगों ने तो उसके आसपास वर्कआउट करना भी बंद कर दिया था.
जिम प्रबंधन का कहना है कि उन्होंने सीधे कार्रवाई नहीं की थी. पहले उन्होंने शी के लिए जिम के एक कोने में अलग मशीनें इस्तेमाल करने की व्यवस्था की. साथ ही उसे कम भीड़ वाले समय में आने की सलाह भी दी गई, जिससे दूसरे सदस्यों को परेशानी कम हो. लेकिन इसके बावजूद शिकायतें लगातार आती रहीं. आखिरकार मालिक ने उसकी मेंबरशिप खत्म करने का फैसला लिया.
शी ने भी माना कि उसे सामान्य लोगों की तुलना में काफी ज्यादा पसीना आता है. उसने बताया कि वह हर बार जिम जाते समय कई तौलिए साथ लेकर जाता था. वर्कआउट के दौरान वह लगातार पसीना साफ करता था और मशीनों को भी ढकने की कोशिश करता था, जिससे दूसरे लोगों को दिक्कत न हो. उसका कहना है कि उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन शायद वह दूसरों की शिकायतें पूरी तरह नहीं रोक पाया.
शी ने बताया कि वह इस जिम को इसलिए पसंद करता था क्योंकि यह उसके घर के काफी करीब था. उसका कहना है कि वह रोज आसानी से यहां पहुंच जाता था और नियमित वर्कआउट कर पाता था. इसलिए जब जिम ने उसकी मेंबरशिप खत्म की तो उसे काफी निराशा हुई. इसके बाद उसने अपनी कहानी स्थानीय टीवी चैनल के एक चर्चित कार्यक्रम में भी बताई, जिससे शायद कोई समाधान निकल सके.
यह मामला सामने आने के बाद इंटरनेट पर लोगों की अलग-अलग राय देखने को मिली. कुछ यूजर्स का कहना था कि अगर किसी एक व्यक्ति की वजह से दर्जनों दूसरे ग्राहकों को परेशानी हो रही थी तो जिम के पास यही विकल्प बचा था. वहीं कई लोगों ने लिखा कि शरीर की गंध कई बार मेडिकल कारणों से भी हो सकती है. ऐसे में किसी व्यक्ति को इस तरह अलग कर देना सही तरीका नहीं माना जा सकता. कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि ऐसे मामलों में डॉक्टर की सलाह, विशेष ट्रीटमेंट या मेडिकल जांच की मदद लेनी चाहिए.