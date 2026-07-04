/पसीने की बदबू के कारण छूटा वर्कआउट! लोगों की शिकायत के बाद Gym ने लौटाए क्लाइंट के पैसे, मेंबरशिप भी की रद्द

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने स्थानीय मीडिया झेजियांग टीवी के हवाले से बताया कि इस व्यक्ति का नाम शी है. इसने मई 2025 में करीब 6,388 युआन यानी लगभग 90 हजार रुपये खर्च करके तीन साल की जिम मेंबरशिप खरीदी थी. यह मेंबरशिप अप्रैल 2028 तक चलनी थी. शी फिटनेस को लेकर काफी गंभीर था. उसने बताया कि करीब दस साल पहले उसका वजन 125 किलो था, जिसे उसने मेहनत करके 80 किलो तक पहुंचाया. इसके बाद से वह रोज जिम जाता था और अलग-अलग तरह के स्पोर्ट्स में भी हिस्सा लेता था. नई जिम जॉइन करने के बाद वह हफ्ते में करीब पांच दिन वर्कआउट करता था.