/टारगेट पूरा नहीं हुआ तो Boss ने दी 200 उठक-बैठक की सजा! महिला कर्मचारी की मांसपेशियां हुईं खराब, भड़के लोग

चीन के हांगझोउ शहर से सामने आया यह मामला इन दिनों वर्कप्लेस के दबाव और कर्मचारियों पर बनाए जाने वाले अजीबोगरीब नियमों को लेकर चर्चा में है. यहां एक लड़की ने कंपनी का सेल्स टारगेट पूरा नहीं किया तो कथित तौर पर उसके मैनेजर ने उसे शारीरिक सजा दी. महिला को कहा गया कि वह या तो जुर्माना दे या फिर स्क्वाट करे.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, महिला की पहचान उसके सरनेम यांग के तौर पर हुई है. वह अपनी पहली नौकरी के लिए झेजियांग प्रांत के हांगझोउ आई थी. जून में उसने एक लोन असिस्टेंस कंपनी में फाइनेंशियल कंसल्टेंट के तौर पर काम शुरू किया था. हालांकि, उसकी रोजमर्रा की जिम्मेदारी मुख्य रूप से टेली-सेल्स से जुड़ी थी. कंपनी में काम शुरू किए अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ था कि उस पर रोज के टारगेट पूरे करने का दबाव बनने लगा. मैनेजर झांग ने कर्मचारियों के लिए रोज 200 फोन कॉल करने, कम से कम एक संभावित ग्राहक को कंपनी के साथ जोड़ने और कम से कम एक ऐसे ग्राहक को तैयार करने का टारगेट रखा था, जो कंपनी के साथ काम करने में दिलचस्पी दिखाए.
28 जुलाई को यांग तय टारगेट पूरा नहीं कर पाईं. इसके बाद कथित तौर पर मैनेजर ने उनके सामने दो ऑप्शन रखे. एक तो हर अधूरे टास्क के लिए 50 युआन यानी करीब 709 रुपये का जुर्माना देना और दूसरा हर मिस हुए टारगेट के बदले 100 स्क्वाट करना. यांग के मुताबिक, उनके पास जुर्माना देने के लिए पैसे नहीं थे. इसलिए उन्होंने शारीरिक सजा वाला ऑप्शन चुना. दो टारगेट पूरे नहीं होने के कारण उन्हें कुल 200 स्क्वाट करने पड़े. उन्होंने अलग-अलग जगहों पर स्क्वाट करते हुए वीडियो भी रिकॉर्ड किए और इन्हें अपने सुपरवाइजर को सबूत के तौर पर भेजा.
शुरुआत में यांग ने किसी तरह एक्सरसाइज पूरी कर ली, लेकिन आखिरी सेट खत्म होते-होते उनकी हालत बिगड़ने लगी. बताया गया कि वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थीं. चलते समय उनके पैर लड़खड़ा रहे थे और दोनों पैरों में तेज दर्द होने लगा. इसके बावजूद उन्होंने तुरंत डॉक्टर से संपर्क नहीं किया. रिपोर्ट के मुताबिक, आर्थिक परेशानी भी इसकी एक वजह थी. लेकिन अगले कुछ दिनों में उनकी हालत को लेकर चिंता बढ़ गई. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट में बताया गया है कि घटना के करीब पांच दिन बाद उन्हें अपने पेशाब का रंग सामान्य से काफी गहरा दिखाई दिया. यही वह समय था, जब उन्होंने अस्पताल जाने का फैसला किया. जांच के बाद डॉक्टरों ने जो बीमारी बताई, उसने इस पूरे मामले को और गंभीर बना दिया.
अस्पताल में डॉक्टरों ने यांग को रैब्डोमायोलिसिस नाम की गंभीर स्थिति से पीड़ित पाया. यह तब हो सकती है, जब मांसपेशियों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है और मांसपेशियों के अंदर मौजूद पदार्थ खून में तेजी से जाने लगते हैं. इस स्थिति को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है. गंभीर मामलों में इसका असर किडनी पर पड़ सकता है और किडनी फेल होने जैसी जानलेवा स्थिति भी पैदा हो सकती है. यांग के शरीर में क्रिएटिन किनेज का स्तर 16,000 यू/एल से भी ज्यादा बताया गया, जो सामान्य स्तर की तुलना में बेहद ज्यादा था. गनीमत रही कि उनकी हालत इतनी नहीं बिगड़ी कि किडनी फेल हो जाए. डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने और कुछ समय तक ज्यादा मेहनत या भारी एक्सरसाइज से बचने की सलाह दी.
यांग ने बताया कि इलाज के दौरान उनका करीब 1,400 युआन यानी लगभग 20 हजार रुपये खर्च हुआ. बीमारी के कारण वह नौकरी भी जारी नहीं रख सकीं और 30 जुलाई को कंपनी से इस्तीफा दे दिया. इसके बाद मामला सिर्फ इलाज तक सीमित नहीं रहा. यांग ने आरोप लगाया कि कंपनी ने ऐसे टारगेट रखे, जिन्हें पूरा करने का दबाव कर्मचारियों के लिए परेशानी खड़ी कर रहा था. उन्होंने मैनेजर झांग से इलाज और आने-जाने का खर्च देने के साथ 15 हजार युआन यानी करीब 2.1 लाख रुपये मुआवजे की मांग की.
यांग की मांग को मैनेजर झांग ने स्वीकार नहीं किया. रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने उसे कानूनी कार्रवाई करने की बात कही. इसके बाद यांग ने स्थानीय टीवी कार्यक्रम का रुख किया, जहां आम लोगों और कंपनियों के बीच विवादों को सामने लाकर समाधान की कोशिश की जाती है. कार्यक्रम के दौरान झांग ने कथित तौर पर माना कि उनके कुछ कदम श्रम नियमों के खिलाफ थे. हालांकि, उन्होंने यांग को मुआवजा देने की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की. इसके बाद यांग ने स्थानीय श्रम निरीक्षण विभाग में शिकायत दर्ज कराई. अधिकारियों ने मामले की जांच करने की बात कही है.
इस मामले ने चीन में वर्कप्लेस कल्चर को लेकर भी बहस छेड़ दी है. वहां के श्रम नियम कर्मचारियों को अपमानित करने या शारीरिक रूप से दंडित करने की अनुमति नहीं देते. कुछ परिस्थितियों में ऐसा करने वालों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई और हिरासत तक का प्रावधान बताया गया है. सोशल मीडिया पर लोग इस घटना को सिर्फ एक कर्मचारी की परेशानी नहीं, बल्कि ऑफिस में जरूरत से ज्यादा टारगेट और मानसिक दबाव की समस्या से जोड़कर देख रहे हैं. सवाल यह भी उठ रहा है कि किसी कर्मचारी की काम से जुड़ी गलती के लिए उसे ऐसी शारीरिक सजा देना आखिर कितना सही है.