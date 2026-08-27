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टारगेट पूरा नहीं हुआ तो Boss ने दी 200 उठक-बैठक की सजा! महिला कर्मचारी की मांसपेशियां हुईं खराब, भड़के लोग

चीन में एक महिला कर्मचारी को ऑफिस का टारगेट पूरा नहीं करने पर कथित तौर पर 200 स्क्वाट करने की सजा दी गई. पैसों की कमी के कारण उसने जुर्माना देने के बजाय एक्सरसाइज करने का फैसला किया. इसके बाद उसके पैरों में तेज दर्द हुआ और चलना मुश्किल हो गया. पांच दिन बाद वह अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मांसपेशियों से जुड़ी गंभीर बीमारी बताई.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 27, 2026, 11:47 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 11:47 AM IST
टारगेट पूरा नहीं हुआ तो Boss ने दी 200 उठक-बैठक की सजा! महिला कर्मचारी की मांसपेशियां हुईं खराब, भड़के लोग
Image Credit: टारगेट पूरा न होने पर महिला को दी 200 उठक-बैठक की सजा! प्रतीकात्मक AI इमेज

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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