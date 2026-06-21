China Health Center Fraud: आज के समय में हेल्थ और फिटनेस को लेकर लोगों की चिंता बढ़ गई है. खासतौर पर बुजुर्ग लोग अपनी सेहत को लेकर ज्यादा सावधान रहते हैं. लेकिन इसी चिंता और अकेलेपन का फायदा उठाकर चीन में एक बड़े फ्रॉड का मामला सामने आया है. यहां एक हेल्थ सेंटर ने बुजुर्गों को बीमारी का डर दिखाकर लाखों-करोड़ों रुपये की ठगी कर ली.
मामला इतना चौंकाने वाला है कि ठगी करने वालों ने लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए अजीब तरीका अपनाया कि उनके शरीर में जहरीले पदार्थ जमा हैं. इसके लिए आंतों की सफाई यानी इंटेस्टाइनल डिटॉक्स ट्रीटमेंट के दौरान सोया सॉस का इस्तेमाल किया गया. चीन की पुलिस ने इस मामले में अब तक 30 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, चीन के बीजिंग में चल रहे इस हेल्थ सेंटर ने 100 से ज्यादा बुजुर्गों को अपना शिकार बनाया था. पुलिस के अनुसार, इस गिरोह ने मिलकर करीब 1 करोड़ 50 लाख अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 12 करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी की. इस मामले का खुलासा तब हुआ, जब एक 60 साल की महिला के परिवार को पता चला कि उसने हेल्थ सेंटर में करीब 7 लाख युआन भारतीय रुपये में लगभग 1 करोड़ रुपये खर्च कर दिए थे. महिला ने शुरुआत में सिर्फ 38 युआन यानी करीब 400 रुपये का फुट मसाज वाउचर खरीदा था. लेकिन सेंटर के कर्मचारियों ने उसके साथ इतना अपनापन दिखाया कि धीरे-धीरे वह उनके जाल में फंसती चली गई.
ठगी करने वाले सिर्फ इलाज का झांसा ही नहीं देते थे, बल्कि भावनात्मक रिश्ता बनाने की कोशिश करते थे. सेंटर के कर्मचारी बुजुर्गों के जन्मदिन याद रखते थे, उनसे परिवार की तरह बात करते थे और उन्हें यह महसूस कराते थे कि वे उनकी चिंता करते हैं. पुलिस ने बताया कि इस गिरोह का निशाना खासतौर पर वे बुजुर्ग थे, जो अकेले रहते थे या जिनके बच्चे उनसे दूर रहते थे. कई बुजुर्ग आर्थिक रूप से सक्षम थे, लेकिन अकेलेपन की वजह से उन्हें किसी अपने की जरूरत महसूस होती थी. फ्रॉड करने वालों ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया.
पुलिस जांच में सामने आया कि इस गिरोह के लोग बुजुर्गों के बीच जाकर फ्री हेल्थ चेकअप और एक्सपर्ट सलाह देने का दावा करते थे. इसके बाद फर्जी डॉक्टर बुजुर्गों को बताते थे कि उनके शरीर में गंभीर समस्या है और लंबे समय तक इलाज की जरूरत पड़ेगी. उन्हें महंगे ट्रीटमेंट लेने के लिए डराया जाता था. कई बार एक सेशन की कीमत हजारों युआन तक होती थी. एक पीड़ित ने तो 20 लाख युआन यानी करीब 3 करोड़ रुपये तक खर्च कर दिए.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने बताया कि इस फ्रॉड का सबसे हैरान करने वाला तरीका आंतों की सफाई वाले ट्रीटमेंट में अपनाया गया. पुलिस के मुताबिक, सेंटर में बुजुर्गों की आंतों की सफाई के नाम पर एक खास लिक्विड का इस्तेमाल किया जाता था. इसमें गहरे रंग वाला सोया सॉस मिलाया जाता था. जब यह लिक्विड बाहर निकलता था, तो बुजुर्गों को दिखाया जाता था कि उनके शरीर से जहरीले पदार्थ निकल रहे हैं. उन्हें भरोसा दिलाया जाता था कि अगर वे इलाज नहीं कराएंगे तो उनकी सेहत खराब हो जाएगी.
पुलिस के अनुसार, इस फर्जी हेल्थ नेटवर्क का टर्नओवर करीब 3 करोड़ युआन यानी लगभग 4.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था. जांच में पता चला कि यह कोई छोटा-मोटा मामला नहीं था. गिरोह के लोग बीजिंग के अलग-अलग इलाकों में 20 से ज्यादा दुकानों को हेल्थ सेंटर की तरह चला रहे थे. इन जगहों पर फर्जी एक्सपर्ट रखे गए थे, जो बुजुर्गों को डराकर महंगे पैकेज बेचते थे.
इस घटना ने बुजुर्गों के अकेलेपन और उनकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. चीन में बुजुर्ग आबादी तेजी से बढ़ रही है. साल 2025 के अंत तक वहां 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या 32 करोड़ से ज्यादा बताई गई. इनमें बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है, जो अकेले रहते हैं या जिनके बच्चे अलग शहरों में रहते हैं. सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि ऐसे हेल्थ सेंटरों की सख्त जांच होनी चाहिए, क्योंकि कई जगहों पर फ्री गिफ्ट और हेल्थ सलाह के नाम पर बुजुर्गों को फंसाया जाता है.