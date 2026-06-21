साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, चीन के बीजिंग में चल रहे इस हेल्थ सेंटर ने 100 से ज्यादा बुजुर्गों को अपना शिकार बनाया था. पुलिस के अनुसार, इस गिरोह ने मिलकर करीब 1 करोड़ 50 लाख अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 12 करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी की. इस मामले का खुलासा तब हुआ, जब एक 60 साल की महिला के परिवार को पता चला कि उसने हेल्थ सेंटर में करीब 7 लाख युआन भारतीय रुपये में लगभग 1 करोड़ रुपये खर्च कर दिए थे. महिला ने शुरुआत में सिर्फ 38 युआन यानी करीब 400 रुपये का फुट मसाज वाउचर खरीदा था. लेकिन सेंटर के कर्मचारियों ने उसके साथ इतना अपनापन दिखाया कि धीरे-धीरे वह उनके जाल में फंसती चली गई.