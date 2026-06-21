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सोया सॉस को बताया 'अमृत', पेट साफ करने के नाम पर 100 से ज्यादा बुजुर्गों से ठगी... 12 करोड़ डकार गई शातिर कंपनी

China Health Center Fraud: चीन में एक हैरान करने वाला फ्रॉड सामने आया है, जहां एक फर्जी हेल्थ सेंटर ने बुजुर्गों को बीमारी और शरीर में मौजूद 'टॉक्सिन' का डर दिखाकर करोड़ों रुपये ठग लिए. आरोप है कि सेंटर में आंतों की सफाई के नाम पर इस्तेमाल होने वाले लिक्विड में सोया सॉस मिलाया जाता था, जिससे बुजुर्गों को लगता था कि उनके शरीर से गंदे पदार्थ निकल रहे हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 21, 2026, 06:18 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 06:18 AM IST
सोया सॉस को बताया 'अमृत', पेट साफ करने के नाम पर 100 से ज्यादा बुजुर्गों से ठगी... 12 करोड़ डकार गई शातिर कंपनी
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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