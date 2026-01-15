गर्भनाल काटनी थी, उंगली काट दी! अस्पताल में नर्स की गलती और नवजात लड़ रहा जिंदगी-मौत से जंग, जानें क्या था मामला

Trending Photos
Newborn Injury Surgery: यह मामला पूर्वी चीन के जियांगसू प्रांत के शुयी काउंटी पीपल्स हॉस्पिटल का है. 25 दिसंबर की सुबह एक बच्चे का जन्म सीजेरियन डिलीवरी से हुआ. जन्म के करीब दो घंटे बाद डॉक्टरों ने पिता को बताया कि सर्जरी के दौरान गलती से बच्चे की बाईं हाथ की बीच वाली उंगली कट गई है. यह खबर सुनते ही परिवार सदमे में चला गया.
इलाज के लिए कहां-कहां ले जाया गया?
उंगली कटने के बाद बच्चे को दो अस्पतालों में ट्रांसफर किया गया. आखिरकार करीब 300 किलोमीटर दूर वूशी नंबर 9 पीपल्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. यहां बच्चे की उंगली को जोड़ने की सर्जरी की गई. डॉक्टरों के मुताबिक ऑपरेशन सफल रहा और बाद में बच्चे को रिहैबिलिटेशन के लिए फिर शुयी अस्पताल भेज दिया गया. परिवार के अनुसार, दाई ने कहा कि गर्भनाल काटते समय बच्चे की उंगलियां अचानक हिल गईं, जिससे यह हादसा हुआ. हालांकि, 5 जनवरी को शुयी काउंटी हेल्थ कमीशन ने बयान जारी कर साफ कहा कि यह दाई की गंभीर लापरवाही थी, जिसकी वजह से नवजात की उंगली आंशिक रूप से कट गई.
अस्पताल और प्रशासन ने क्या कार्रवाई की?
घटना के बाद दाई को काम से सस्पेंड कर दिया गया है. अस्पताल ने परिवार से कई बार माफी मांगी और बच्चे के भविष्य के इलाज व रिहैबिलिटेशन की पूरी जिम्मेदारी लेने की बात कही. प्रशासन ने माना कि यह घटना अस्पतालों की मेडिकल सेफ्टी मैनेजमेंट में खामियों को दिखाती है और अब सभी अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की जाएगी. बच्चे के पिता शेंग ने बताया कि उनकी पत्नी इस हादसे से पूरी तरह टूट चुकी हैं और इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही हैं.
उन्होंने कहा कि इतने बड़े अस्पताल में ऐसी बेवकूफी भरी गलती कैसे हो सकती है. उनके मुताबिक सर्जरी के बाद बच्चे की उंगली में स्टील की सुई डाली गई है, जिससे बच्चा अक्सर रोता रहता है और काफी तकलीफ में है.
मुआवजे को लेकर क्या फैसला हुआ?
शुरुआत में अस्पताल ने परिवार को 1 लाख युआन मुआवजे की पेशकश की थी और कहा था कि सहमति न होने पर मामला कोर्ट में जाएगा. बाद में 6 जनवरी को पिता ने बताया कि दोनों पक्षों में मुआवजे को लेकर समझौता हो गया है, हालांकि रकम सार्वजनिक नहीं की गई. इस घटना के सामने आते ही चीन के सोशल मीडिया पर गुस्सा फूट पड़ा. लोगों ने पूछा कि ऐसी गलती आखिर कैसे हो सकती है. कई मांओं ने लिखा कि बच्चे को जिंदगी भर इसका दर्द झेलना पड़ सकता है. यह मामला एक बार फिर चीन में मेडिकल सेफ्टी को लेकर बहस का कारण बन गया.