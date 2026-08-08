/अस्पताल में जन्म के समय बदले गए थे बच्चे, 37 साल बाद DNA रिपोर्ट से खुला राज; 4 किमी दूर ही रहती थीं असली मां

चीन के हुबेई प्रांत से सामने आई यह कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है. एक ही अस्पताल में लगभग एक ही समय पर दो बच्चियों का जन्म हुआ. जन्म के बाद अस्पताल के स्टाफ से ऐसी गलती हुई कि दोनों नवजात बच्चियां अपने असली परिवारों के बजाय दूसरे परिवारों के पास पहुंच गईं.
उस समय न तो किसी परिवार को कोई शक हुआ और न ही अस्पताल को अपनी गलती का पता चला. दोनों परिवारों ने बच्चियों को अपनी बेटी मानकर उनका पालन-पोषण किया. देखते ही देखते दिन महीने में और महीने साल में बदलते गए. लेकिन जब डीएनए टेस्ट से सच सामने आया तो सबसे हैरान करने वाली बात यह निकली कि दोनों की असली मां एक-दूसरे से महज 4 किलोमीटर दूर रहती थीं.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, बचपन से लेकर बड़े होने तक दोनों महिलाओं की जिंदगी पूरी तरह अलग-अलग परिवारों में बीती. उन्होंने अपने-अपने घर में पढ़ाई की, करियर बनाया और बाद में शादी करके अपनी जिंदगी आगे बढ़ाई. इन 37 सालों के दौरान दोनों परिवारों को कभी यह एहसास नहीं हुआ कि उनकी बेटी असल में किसी दूसरे घर की है. जिस मां ने बेटी को बचपन में गोद में खिलाया, उसके स्कूल जाने की तैयारी कराई और हर परेशानी में उसका साथ दिया, उसे भी इस सच्चाई की कोई जानकारी नहीं थी. दोनों महिलाओं के लिए उनके पालने वाले माता-पिता ही उनके असली परिवार थे.
कहानी में बड़ा मोड़ तब आया, जब एक महिला के मन में अपने परिवार को लेकर कुछ सवाल उठने लगे. इन सवालों का जवाब पाने के लिए उसने डीएनए टेस्ट कराने का फैसला किया. डीएनए रिपोर्ट सामने आई तो उसके होश उड़ गए. टेस्ट से पता चला कि जिन लोगों को वह 37 साल से अपने माता-पिता मानती आई थी, उनके साथ उसका बायोलॉजिकल रिश्ता नहीं था. पहली रिपोर्ट के बाद मामले की जांच आगे बढ़ी और दूसरी महिला का भी डीएनए टेस्ट कराया गया. जब दोनों रिपोर्ट को मिलाकर देखा गया तो 37 साल पुराना राज सामने आ गया.
जांच से पता चला कि दोनों महिलाओं का जन्म एक ही अस्पताल में लगभग एक ही समय हुआ था और जन्म के बाद अस्पताल की गलती से उनकी पहचान बदल गई थी. इसका मतलब था कि जिस बच्ची को एक परिवार अपनी बेटी समझकर घर ले गया, वह वास्तव में दूसरे परिवार की संतान थी. इसी तरह दूसरी बच्ची भी अपने असली माता-पिता के बजाय दूसरे घर में चली गई. सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि दोनों परिवारों के घर एक-दूसरे से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर थे. यानी दोनों की असली मां और बेटियां इतने सालों तक एक-दूसरे से कुछ ही किलोमीटर दूर रहती रहीं, लेकिन उन्हें इसका पता तक नहीं चला.
जब डीएनए टेस्ट ने सच्चाई सामने रखी तो दोनों परिवार पहली बार एक-दूसरे के सामने आए. यह मुलाकात बेहद भावुक थी. जिन महिलाओं को जन्म देने वाली मां ने 37 साल पहले अपनी गोद से विदा किया था, वे उन्हें पहली बार इतने साल बाद अपने सामने देख रही थीं. मां और बेटी के बीच भावनाओं का ऐसा सैलाब उमड़ा कि इस पल को शब्दों में बयान करना मुश्किल था. दूसरी तरफ, उन माता-पिता के लिए भी यह आसान नहीं था, जिन्होंने 37 साल तक बच्ची को अपनी बेटी समझकर प्यार दिया था.
सच्चाई सामने आने के बाद सबसे मुश्किल स्थिति दोनों महिलाओं के सामने थी. एक तरफ उनके बायोलॉजिकल माता-पिता थे, जिनसे उनका खून का रिश्ता था. दूसरी तरफ वे माता-पिता थे, जिन्होंने उन्हें जन्म से लेकर 37 साल की उम्र तक पाला था. दोनों महिलाओं ने साफ किया कि डीएनए रिपोर्ट भले ही उनके जन्म का सच बता सकती है, लेकिन इससे उन रिश्तों की अहमियत खत्म नहीं होती, जिन्हें उन्होंने पूरी जिंदगी जिया है. उन्होंने अपने पालने वाले माता-पिता को छोड़ने से इनकार किया. उनका कहना था कि जन्म देने वाले माता-पिता उनकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, लेकिन जिन लोगों ने उन्हें बड़ा किया, उनका प्यार और साथ भी किसी तरह कम नहीं हो सकता.
इस पूरे मामले का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा दोनों परिवारों के घरों की दूरी है. दोनों परिवार करीब 4 किलोमीटर के दायरे में रहते थे. संभव है कि दोनों परिवारों के लोग कभी एक ही बाजार गए हों, एक ही सड़क से गुजरे हों या आसपास के किसी कार्यक्रम में मौजूद रहे हों. लेकिन उन्हें यह अंदाजा तक नहीं था कि उनकी असली बेटी कुछ ही मिनट की दूरी पर किसी दूसरे घर में जिंदगी बिता रही है. अगर डीएनए टेस्ट नहीं कराया जाता तो शायद यह राज कभी सामने भी नहीं आता.
यह कहानी सिर्फ दो महिलाओं के परिवार बदलने की घटना नहीं है. यह अस्पतालों में नवजात बच्चों की पहचान और रिकॉर्ड संभालने में छोटी-सी गलती के कितने बड़े नतीजे हो सकते हैं, इसका भी उदाहरण है. दोनों महिलाओं को आखिरकार अपने बायोलॉजिकल माता-पिता मिल गए, लेकिन जिंदगी के वे 37 साल वापस नहीं आ सकते, जो गलत पहचान के साथ गुजर गए. अब दोनों परिवारों के सामने चुनौती है कि वे बीते हुए दर्द को पीछे छोड़कर नए रिश्तों को जगह दें. दोनों महिलाओं का कहना है कि वे अपने जन्म देने वाले माता-पिता से रिश्ता जरूर बनाएंगी, लेकिन उन माता-पिता का हाथ भी कभी नहीं छोड़ेंगी, जिन्होंने उन्हें अपनी बेटी समझकर पूरी जिंदगी प्यार दिया.