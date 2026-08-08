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अस्पताल में जन्म के समय बदले गए थे बच्चे, 37 साल बाद DNA रिपोर्ट से खुला राज; 4 किमी दूर ही रहती थीं असली मां

चीन में अस्पताल की एक ऐसी लापरवाही सामने आई है, जिसने दो परिवारों की पूरी जिंदगी की कहानी ही बदल दी. जन्म के समय अस्पताल में दो नवजात बच्चियां आपस में बदल गईं और दोनों को गलत परिवारों को सौंप दिया गया. इसके बाद दोनों लड़कियां 37 साल तक अलग-अलग घरों में पलती-बढ़ती रहीं. जब डीएनए टेस्ट हुआ तो जो सच सामने आया, उसने सबको हैरान कर दिया.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 08, 2026, 06:57 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 06:57 AM IST
अस्पताल में जन्म के समय बदले गए थे बच्चे, 37 साल बाद DNA रिपोर्ट से खुला राज; 4 किमी दूर ही रहती थीं असली मां
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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