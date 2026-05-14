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Hindi Newsजरा हटकेकिसान को आया हार्ट अटैक! फिर हॉस्पिटल बन गया फल मंडी, डॉक्टर-नर्स ने वो किया सोच भी नहीं सकते आप

किसान को आया हार्ट अटैक! फिर हॉस्पिटल बन गया फल मंडी, डॉक्टर-नर्स ने वो किया सोच भी नहीं सकते आप

चीन के एक अस्पताल ने पेश की इंसानियत की मिसाल. स्ट्रोक का शिकार हुए किसान के 4000 किलो सेब बेचने के लिए अस्पताल स्टाफ ने खुद मोर्चा संभाला और 19 घंटे में पूरा स्टॉक खत्म कर दिया. पढ़ें यह इमोशनल कहानी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 14, 2026, 06:32 AM IST
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किसान को आया हार्ट अटैक! फिर हॉस्पिटल बन गया फल मंडी, डॉक्टर-नर्स ने वो किया सोच भी नहीं सकते आप

China Farmer Apple Story: चीन के शानक्सी प्रांत का रहने वाला 44 वर्षीय जी याओझोंग अपने परिवार का अकेला कमाने वाला सदस्य है. उसके कंधे पर बूढ़े बीमार माता-पिता और दो छोटे बच्चों की जिम्मेदारी है. 2 मई को वह अपनी ट्रक में 4000 किलो सेब लादकर हुबेई प्रांत के जियानफेंग काउंटी बेचने गया था. सफर के दौरान अचानक उसे ब्रेन स्ट्रोक आया. उसके दाहिने हाथ ने काम करना बंद कर दिया और आवाज भी चली गई. आनन-फानन में उसे जियानफेंग काउंटी टीसीएम अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने उसकी जान तो बचा ली, लेकिन उसे लंबे रिहैबिलिटेशन की जरूरत थी.

जब पत्नी के सामने खड़ा हुआ बड़ा संकट

जी की पत्नी लियांग लिली अपने पति की देखभाल के लिए अस्पताल पहुंची. लेकिन उसके सामने एक बड़ी चुनौती थी. उसे ट्रक चलाना नहीं आता था और ट्रक में लदे 4000 किलो सेब खराब होने की कगार पर थे. अगर ये सेब नहीं बिकते, तो परिवार पर कर्ज का बोझ बढ़ जाता. जी ने इन सेबों पर 20,000 युआन से ज्यादा का निवेश किया था.

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अस्पताल बना 'एप्पल मार्केट'

जब अस्पताल प्रशासन को जी की आर्थिक हालत का पता चला, तो उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है. 4 मई की दोपहर अस्पताल ने अपने स्टाफ को एक नोटिस जारी किया. उन्होंने स्टाफ से अपील की कि वे किसान के नुकसान को कम करने के लिए सेब खरीदें. लॉजिस्टिक्स विभाग के कर्मचारियों ने ट्रक को अस्पताल के गेट पर खड़ा किया और सेब बेचने के लिए स्टॉल लगा दिए.

19 घंटे में हुआ चमत्कार

इंसानियत की यह लहर ऐसी चली कि देखते ही देखते पूरा शहर जुड़ गया. किसी ने 500 युआन के सेब खरीदे, तो कोई अपनी छुट्टी के समय में सेब की पैकिंग और तौल में मदद करने लगा. सोशल मीडिया पर यह बात जंगल की आग की तरह फैल गई. नतीजा यह हुआ कि 19 घंटे के भीतर पूरे 4000 किलो सेब बिक गए. इससे जी को कुल 34,000 युआन (लगभग 5,000 डॉलर) की कमाई हुई.

दो जिलों के बीच बनी अनोखी दोस्ती

जी की पत्नी लियांग की आंखों में आंसू थे. उसने कहा कि यहां उसका कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन उसे परिवार जैसा प्यार मिला. इस घटना ने दो जिलों, यांगक्सियन और जियानफेंग, के बीच के रिश्तों को भी अमर कर दिया. आभार जताते हुए यांगक्सियन सरकार ने जियानफेंग के निवासियों के लिए अपने सभी पर्यटन स्थलों (जैसे कै लून का मकबरा) में एक साल के लिए एंट्री फ्री कर दी. बदले में जियानफेंग काउंटी ने भी यांगक्सियन के लोगों के लिए अपने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 'तांग्या तुसी किले' के दरवाजे मुफ्त में खोल दिए.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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