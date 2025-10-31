तीखी लाल मिर्च के गर्म पानी में क्यों नहा रहे हैं लोग? ऐसी परंपरा जो कान से निकाल दे धुआं

Trending Photos
Hotpot Bath In China: चीन में पारंपरिक हॉट स्प्रिंग को अब एक अनोखे मोड़ पर ले जाया गया है. पारंपरिक चीनी चिकित्सा (TCM) से प्रेरित हॉटपॉट बाथ अब लोगों को गर्म सूप जैसे पानी में नहाने का मौका दे रहे हैं. दक्षिण चीन मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार, इन बाथहाउस में दूध, मिर्च, गोजी बेरी और लाल खजूर जैसी चीजें डाली जाती हैं जो स्वास्थ्य लाभ देने वाली मानी जाती हैं.
क्यों छाया रेड एंड व्हाइट हॉटपॉट बाथ?
अक्टूबर में हेइलोंगजियांग प्रांत के हरबिन शहर के एक रिजॉर्ट ने इस ट्रेंड का सबसे शानदार रूप पेश किया. वहां पांच मीटर चौड़ा गोलाकार हॉट स्प्रिंग दो हिस्सों में बंटा है लाल और सफेद. लाल हिस्सा तीखे सूप जैसा दिखता है जिसमें मिर्च, पत्तागोभी और बैंगन डाले गए हैं, जबकि सफेद हिस्सा दूध, लाल खजूर और गोजी बेरी से बना हल्का सूप दर्शाता है.
Real Chili Pepper Bath! Tourist tries Northeast China's "Hot Pot Twin Soup" spa experience #Chili #PEPPER #bath #tourist #tourism #hotpot #spa pic.twitter.com/6a5CP63Z4u
— Discover GuangZhou (@Discover_GZ) October 24, 2025
क्या ये सूप जैसा बाथ वाकई शरीर के लिए फायदेमंद?
स्टाफ के अनुसार, लाल रंग गुलाब की पंखुड़ियों से आता है जिन्हें रोज बदला जाता है. हल्की मिर्च मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है और ब्लड फ्लो में सुधार करती है, जबकि दूध त्वचा को नमी प्रदान करता है. यानी यह अनुभव स्वाद, सुगंध और सेहत तीनों का मिश्रण है. रिपोर्ट के मुताबिक, इस आकर्षण का एंट्री टिकट करीब 160 युआन (लगभग 1900 रुपये) है. इसमें हॉटपॉट बाथ, सॉना और बुफे मील शामिल हैं. यहां उम्र या समय की कोई सख्त सीमा नहीं है, लेकिन 15-20 मिनट तक नहाने की सलाह दी जाती है.
क्यों तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं ये ‘हॉटपॉट बाथ’?
ये बाथ पारंपरिक जड़ी-बूटियों और आधुनिक वेलनेस के अनोखे संगम का प्रतीक हैं. सदियों पुराने औषधीय स्नान से प्रेरित यह ट्रेंड अब एक दृश्य और सांस्कृतिक अनुभव बन गया है. चाहे सेहत के लिए हो या सेल्फी के लिए, चीन के ये सूप बाथ सोशल मीडिया पर हर किसी को आकर्षित कर रहे हैं.