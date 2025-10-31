तीखी लाल मिर्च के गर्म पानी में क्यों नहा रहे हैं लोग? ऐसी परंपरा जो कान से निकाल दे धुआं

Hotpot Bath In China: चीन में पारंपरिक हॉट स्प्रिंग को अब एक अनोखे मोड़ पर ले जाया गया है. पारंपरिक चीनी चिकित्सा (TCM) से प्रेरित हॉटपॉट बाथ अब लोगों को गर्म सूप जैसे पानी में नहाने का मौका दे रहे हैं. दक्षिण चीन मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार, इन बाथहाउस में दूध, मिर्च, गोजी बेरी और लाल खजूर जैसी चीजें डाली जाती हैं जो स्वास्थ्य लाभ देने वाली मानी जाती हैं.

यह भी पढ़ें: रद्दी के भाव में बिक रहे 1000-500 के नोट, कभी था सबसे अमीर देशों में एक! कैसे भिखारी बनी ये कंट्री?

क्यों छाया रेड एंड व्हाइट हॉटपॉट बाथ?

Add Zee News as a Preferred Source

अक्टूबर में हेइलोंगजियांग प्रांत के हरबिन शहर के एक रिजॉर्ट ने इस ट्रेंड का सबसे शानदार रूप पेश किया. वहां पांच मीटर चौड़ा गोलाकार हॉट स्प्रिंग दो हिस्सों में बंटा है लाल और सफेद. लाल हिस्सा तीखे सूप जैसा दिखता है जिसमें मिर्च, पत्तागोभी और बैंगन डाले गए हैं, जबकि सफेद हिस्सा दूध, लाल खजूर और गोजी बेरी से बना हल्का सूप दर्शाता है.

क्या ये सूप जैसा बाथ वाकई शरीर के लिए फायदेमंद?

स्टाफ के अनुसार, लाल रंग गुलाब की पंखुड़ियों से आता है जिन्हें रोज बदला जाता है. हल्की मिर्च मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है और ब्लड फ्लो में सुधार करती है, जबकि दूध त्वचा को नमी प्रदान करता है. यानी यह अनुभव स्वाद, सुगंध और सेहत तीनों का मिश्रण है. रिपोर्ट के मुताबिक, इस आकर्षण का एंट्री टिकट करीब 160 युआन (लगभग 1900 रुपये) है. इसमें हॉटपॉट बाथ, सॉना और बुफे मील शामिल हैं. यहां उम्र या समय की कोई सख्त सीमा नहीं है, लेकिन 15-20 मिनट तक नहाने की सलाह दी जाती है.

यह भी पढ़ें: मिलिए 17 साल की प्रिसेंस से, जिसके पास है खुद का महल, प्राइवेट जेट्स, लग्जरी कारें, हीरे-मोती के खदान!

क्यों तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं ये ‘हॉटपॉट बाथ’?

ये बाथ पारंपरिक जड़ी-बूटियों और आधुनिक वेलनेस के अनोखे संगम का प्रतीक हैं. सदियों पुराने औषधीय स्नान से प्रेरित यह ट्रेंड अब एक दृश्य और सांस्कृतिक अनुभव बन गया है. चाहे सेहत के लिए हो या सेल्फी के लिए, चीन के ये सूप बाथ सोशल मीडिया पर हर किसी को आकर्षित कर रहे हैं.