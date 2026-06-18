हुआंग्लुओ याओ गांव के वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि 80 साल की उम्र में भी इतने काले और लंबे बाल देखकर यकीन करना मुश्किल है. वहीं, कुछ लोगों ने इस परंपरा और संस्कृति की तारीफ की. कुछ यूजर्स ने मजाक करते हुए कहा कि जहां आज लोग कम उम्र में बालों की समस्या से परेशान हैं, वहीं इस गांव की महिलाएं उम्र बढ़ने के बाद भी बालों की वजह से चर्चा में हैं. फिलहाल, हुआंग्लुओ याओ गांव सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि अपनी सदियों पुरानी परंपरा और अनोखी जीवनशैली की वजह से पूरी दुनिया के लिए आकर्षण बना हुआ है. यही वजह है कि लोग यहां सिर्फ घूमने नहीं, बल्कि इन लंबे और खूबसूरत बालों का रहस्य जानने भी पहुंचते हैं.