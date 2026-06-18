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80 साल की उम्र में भी काले-घने बाल, 7 फीट लंबी चोटियां... यहां महिलाओं की खूबसूरती का राज जानने पहुंचते हैं लोग

Huangluo Yao Village China: चीन का हुआंग्लुओ याओ गांव इन दिनों अपने अनोखे बालों की वजह से दुनिया भर में चर्चा में है. यहां रहने वाली याओ समुदाय की महिलाओं के लंबे, काले और घने बाल लोगों को हैरान कर देते हैं. कई महिलाओं के बाल 7 फीट तक लंबे होते हैं और दावा किया जाता है कि उम्र बढ़ने के बाद भी उनके बाल काले बने रहते हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 18, 2026, 06:35 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 06:35 PM IST
80 साल की उम्र में भी काले-घने बाल, 7 फीट लंबी चोटियां... यहां महिलाओं की खूबसूरती का राज जानने पहुंचते हैं लोग
Image Credit: Image credit: instagram/@ joehattab_hindi

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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