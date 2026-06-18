Huangluo Yao Village China: आज के समय में बालों का सफेद होना और झड़ना बहुत आम समस्या बन गई है. कई लोग कम उम्र में ही बालों के गिरने और सफेद होने से परेशान हैं. लेकिन दुनिया में एक ऐसी जगह भी है, जहां बुजुर्ग महिलाओं के बाल देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. यहां 70-80 साल की उम्र में भी महिलाओं के सिर पर लंबे और काले बाल दिखाई देते हैं. यह जगह चीन का हुआंग्लुओ याओ गांव है, जो दक्षिण-पश्चिम चीन के गुआंग्शी इलाके में स्थित है.
यह गांव अपनी खूबसूरत वादियों के साथ-साथ यहां की महिलाओं के अनोखे बालों के लिए मशहूर है. सोशल मीडिया पर इस गांव के वीडियो और तस्वीरें अक्सर वायरल होती रहती हैं. इस गांव को लोग 'रॅपन्जेल गांव' के नाम से भी जानते हैं.
हुआंग्लुओ याओ गांव को दुनिया भर में 'रॅपन्जेल विलेज' कहा जाता है. इसकी वजह यहां की महिलाओं के बेहद लंबे बाल हैं. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कई महिलाओं की चोटियां इतनी लंबी दिखाई देती हैं कि वह घुटनों से भी नीचे तक पहुंच जाती हैं. रॅपन्जेल यूरोप की एक मशहूर कहानी की काल्पनिक लड़की थी, जिसके बाल बहुत लंबे थे. कहानी में उसके लंबे बालों का जिक्र किया गया था. इसी वजह से जब चीन के इस गांव की महिलाओं के लंबे बालों की तस्वीरें सामने आईं तो लोगों ने इसकी तुलना रॅपन्जेल से करनी शुरू कर दी. कई पर्यटक यहां सिर्फ इस अनोखे नजारे को देखने पहुंचते हैं कि आखिर इन महिलाओं के बाल इतने लंबे और खूबसूरत कैसे हैं.
हुआंग्लुओ याओ गांव का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है. साल 2002 में इस गांव को 'सबसे लंबे बालों वाली महिलाओं के सबसे बड़े समूह' के लिए रिकॉर्ड में शामिल किया गया था. यही वजह है कि यह गांव दुनियाभर के पर्यटकों और हेयर केयर में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है. यहां आने वाले लोग महिलाओं की पारंपरिक हेयरस्टाइल और बालों की देखभाल के तरीकों को समझने की कोशिश करते हैं.
इस गांव की सबसे खास परंपराओं में से एक है बाल काटने की रस्म. याओ समुदाय की महिलाओं के लिए बालों को बहुत खास माना जाता है. परंपरा के अनुसार, महिलाएं अपने जीवन में सिर्फ एक बार बाल कटवाती हैं और यह रस्म आमतौर पर 18 साल की उम्र में होती है. इसे लड़की के बड़े होने और शादी के योग्य होने का संकेत माना जाता है. खास बात यह है कि कटे हुए बालों को फेंका नहीं जाता. उन्हें संभालकर रखा जाता है. शादी के बाद यही बाल महिला को वापस दिए जाते हैं और वह इन्हें अपने बालों के साथ जोड़कर इस्तेमाल करती हैं.
याओ समुदाय में महिलाओं की हेयरस्टाइल भी उनकी पहचान बताती है. यहां बालों को सजाने का तरीका उनकी जिंदगी की स्थिति के बारे में जानकारी देता है. अगर महिला सिर पर बालों को खास तरीके से गोल आकार में बांधती है तो इसे शादीशुदा होने का संकेत माना जाता है. वहीं, कुछ खास हेयरस्टाइल से पता चलता है कि महिला के बच्चे हैं या वह अभी अविवाहित है. इसका मतलब यहां बाल सिर्फ खूबसूरती का हिस्सा नहीं, बल्कि संस्कृति और पहचान से भी जुड़े हुए हैं.
सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर यहां की महिलाओं के बाल इतने लंबे और मजबूत कैसे रहते हैं? स्थानीय लोगों के मुताबिक, वे बालों की देखभाल के लिए खास तरीके अपनाते हैं. यहां महिलाएं महंगे शैंपू और केमिकल प्रोडक्ट्स की जगह चावल के पानी का इस्तेमाल करती हैं. चावल के पानी को कुछ समय तक रखकर इस्तेमाल किया जाता है. उनका मानना है कि इससे बाल मजबूत, मुलायम और चमकदार बने रहते हैं. हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिर्फ चावल का पानी ही इसकी वजह नहीं हो सकता. बालों की अच्छी सेहत में जेनेटिक्स, खानपान, जीवनशैली और वातावरण की भी बड़ी भूमिका होती है.
हुआंग्लुओ याओ गांव के वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि 80 साल की उम्र में भी इतने काले और लंबे बाल देखकर यकीन करना मुश्किल है. वहीं, कुछ लोगों ने इस परंपरा और संस्कृति की तारीफ की. कुछ यूजर्स ने मजाक करते हुए कहा कि जहां आज लोग कम उम्र में बालों की समस्या से परेशान हैं, वहीं इस गांव की महिलाएं उम्र बढ़ने के बाद भी बालों की वजह से चर्चा में हैं. फिलहाल, हुआंग्लुओ याओ गांव सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि अपनी सदियों पुरानी परंपरा और अनोखी जीवनशैली की वजह से पूरी दुनिया के लिए आकर्षण बना हुआ है. यही वजह है कि लोग यहां सिर्फ घूमने नहीं, बल्कि इन लंबे और खूबसूरत बालों का रहस्य जानने भी पहुंचते हैं.
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