फरिश्ते आज भी... बीमार पत्नी के इलाज के लिए पाई-पाई को मोहताज था पति, रातों-रात घर के बाहर आ गया 50 टन अनाज

Hindi Newsपाकिस्तान-चीनफरिश्ते आज भी... बीमार पत्नी के इलाज के लिए पाई-पाई को मोहताज था पति, रातों-रात घर के बाहर आ गया 50 टन अनाज

चीन में बीमार पत्नी के इलाज के लिए परेशान पति को एक रहस्यमयी दानदाता ने 50 टन शकरकंद दे दिए. पति ने उन्हें बेचकर इलाज का खर्च जुटाया. यह कहानी इंसानियत और उम्मीद की मिसाल बन गई.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 05, 2026, 04:18 PM IST
बीमारी जब घर की देहलीज पर दस्तक देती है, तो सबसे पहले इंसान का हौसला टूटता है. चीन के एक आम से परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब पत्नी को जानलेवा कैंसर हो गया और इलाज के लिए पति पाई-पाई का मोहताज बन गया. आर्थिक तंगी, मासूम बच्चे की जिम्मेदारी और पत्नी की बिगड़ती हालत सब कुछ एक साथ टूट पड़ा. लेकिन कहते हैं न, जब इंसान पूरी तरह हारने लगता है, तभी कहीं से कोई फरिश्ता मदद के लिए आ जाता है. इस शख्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसने सोशल मीडिया से लेकर लोगों के दिलों तक को झकझोर दिया.

पत्नी की बीमारी और टूटता परिवार

दरअसल, यह कहानी चीन के शानडोंग प्रांत के जिया चांगलोंग की है. जहां 35 वर्षीय जिया अपनी पत्नी ली और आठ साल के बेटे के साथ साधारण जीवन जी रहे थे. जुलाई में अचानक उनकी पत्नी को एक्यूट मायलॉइड ल्यूकेमिया (ब्लड कैंसर) होने की पुष्टि हुई. इलाज का खर्च करीब 20 लाख युआन बताया गया, जो जिया के लिए असंभव था. शुरुआती इलाज के बाद पत्नी घर पर रिकवरी में हैं, लेकिन इलाज की लंबी राह अभी बाकी है. आर्थिक संकट इतना गहरा था कि जिया ने सोशल मीडिया पर अपनी परेशानी साझा की, ताकि शायद कहीं से मदद मिल सके.

शख्स ने दान में दिया 50 टन अनाज का तोहफा

जिया की पोस्ट ने न जाने कितने दिलों को छू लिया. इसी दौरान एक रहस्यमयी दानदाता ने मैसेजिंग ऐप के जरिए उनसे संपर्क किया. कुछ ही समय बाद जिया के घर के बाहर 50 टन शकरकंद (स्वीट पोटैटो) से भरे ट्रक पहुंच गए. न दानदाता ने अपना नाम बताया, न पहचान जाहिर की बस मदद पहुंचा दी. यह जिया के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था. रातों-रात आई इस मदद ने न सिर्फ इलाज की उम्मीद जगाई, बल्कि इंसानियत पर भरोसा भी मजबूत कर दिया.

सड़क किनारे स्टॉल और संघर्ष की मिसाल

मिले हुए शकरकंद को जिया ने बेचने का फैसला किया. वह शानडोंग के जिनान शहर में सड़क किनारे स्टॉल लगाकर इन्हें बेचने लगे. हर दिन की कमाई सीधे पत्नी के इलाज में लगने लगी. जिया की मेहनत और उस अनजान दानदाता की दरियादिली की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. लोग न सिर्फ खरीदारी के लिए पहुंचे, बल्कि हौसला बढ़ाने भी आए. यह कहानी बताती है कि मुश्किल हालात में इंसान अकेला नहीं होता कभी-कभी बिना नाम-पते के भी फरिश्ते मदद के लिए आ जाते हैं. 

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Viral NewschinaChineseGOOD SAMARITANmystery donorHusbanddonorFunds

