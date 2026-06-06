/स्कूल में टीचर ने मासूम बच्ची को गर्म ग्लू गन से दागा; शरीर पर छालों के निशान देखकर मां के उड़े होश

Teacher Glue Gun Scald Girl: चीन से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया है. एक किंडरगार्टन स्कूल की टीचर पर आरोप है कि उसने क्लास में बात करने पर बच्चों को सजा देने के लिए गर्म ग्लू गन का इस्तेमाल किया. इस दौरान एक 4 साल की बच्ची के होंठ पर गंभीर चोट लग गई और बाद में वहां बड़े-बड़े छाले पड़ गए. घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामला सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गया है. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह मामला चीन के जियांगसू प्रांत के फेंग्शियान काउंटी स्थित एक नर्सरी स्कूल का है. बच्ची के माता-पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद संबंधित टीचर को निलंबित कर दिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. शिक्षा विभाग ने भी घटना को गंभीर मानते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.