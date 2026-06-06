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स्कूल में टीचर ने मासूम बच्ची को गर्म ग्लू गन से दागा; शरीर पर छालों के निशान देखकर मां के उड़े होश

Teacher Glue Gun Scald Girl: सोशल मीडिया पर इस समय चीन की एक दिल दहला देने वाली घटना वायरल हो रही है. इसमें एक नर्सरी स्कूल की महिला टीचर पर आरोप है कि उसने एक मासूम बच्ची को सजा देने के लिए गर्म ग्लू गन से उसके शरीर को दाग दिया. इसके बाद बच्ची के शरीर पर बड़े-बड़े छाले पड़ गए. घटना CCTV में कैद हुई और जांच शुरू हो गई है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 06, 2026, 08:25 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 08:25 AM IST
स्कूल में टीचर ने मासूम बच्ची को गर्म ग्लू गन से दागा; शरीर पर छालों के निशान देखकर मां के उड़े होश
Image Credit: Photo: Weibo

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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