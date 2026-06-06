/स्कूल में टीचर ने मासूम बच्ची को गर्म ग्लू गन से दागा; शरीर पर छालों के निशान देखकर मां के उड़े होश

Teacher Glue Gun Scald Girl: चीन से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया है. एक किंडरगार्टन स्कूल की टीचर पर आरोप है कि उसने क्लास में बात करने पर बच्चों को सजा देने के लिए गर्म ग्लू गन का इस्तेमाल किया. इस दौरान एक 4 साल की बच्ची के होंठ पर गंभीर चोट लग गई और बाद में वहां बड़े-बड़े छाले पड़ गए. घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामला सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गया है. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह मामला चीन के जियांगसू प्रांत के फेंग्शियान काउंटी स्थित एक नर्सरी स्कूल का है. बच्ची के माता-पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद संबंधित टीचर को निलंबित कर दिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. शिक्षा विभाग ने भी घटना को गंभीर मानते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट्स के अनुसार, घटना 27 मई की सुबह की बताई जा रही है. क्लासरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में कथित तौर पर देखा गया कि टीचर बच्चों के बात करने से नाराज थी. इसके बाद उसने कुछ बच्चों को एक-एक करके अपने पास बुलाया. रिपोर्ट में कहा गया कि सबसे पहले एक लड़के को बुलाया गया और उसके हाथ पर गर्म ग्लू गन लगाई गई. लड़का दर्द से तुरंत पीछे हट गया. इसके बाद टीचर ने उसे डांटकर वहां से जाने दिया.
फुटेज में आगे एक 4 वर्षीय बच्ची को टीचर के सामने लाया जाता है. आरोप है कि टीचर ने बच्ची के ऊपरी होंठ पर दो बार गर्म ग्लू गन लगाई. बच्ची खुद को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन वह दर्द से तड़प उठी. सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि पास में मौजूद एक अन्य पुरुष टीचर ने भी इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया. यही वजह है कि घटना को लेकर लोगों में और ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है.
परिजनों के अनुसार, शुरुआत में चोट मामूली लगी, लेकिन शाम होते-होते बच्ची के होंठ पर बड़े छाले निकल आए. बाद में वहां संक्रमण जैसे लक्षण भी दिखाई देने लगे और बच्ची दर्द के कारण लगातार रोने लगी. स्थिति बिगड़ने पर माता-पिता उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे. इलाज के दौरान डॉक्टरों ने चोट की गंभीरता को देखते हुए जांच की और इसके बाद पुलिस को भी सूचना दी गई.
बच्ची की मां ने मीडिया को बताया कि जब उन्होंने पुलिस के साथ सीसीटीवी फुटेज देखी, तो उनका दिल टूट गया. उन्होंने कहा कि एक चार साल की बच्ची आखिर ऐसा क्या कर सकती है कि उसे इस तरह की सजा दी जाए? मां का आरोप है कि शुरुआत में टीचर ने कहा था कि बच्ची को चोट खुद लगी है. बाद में उसने अपना बयान बदलते हुए कहा कि यह एक दुर्घटना थी. लेकिन सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद मामला पूरी तरह अलग नजर आया.
घटना के बाद संबंधित टीचर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. स्थानीय शिक्षा विभाग ने कहा है कि मामले की जांच पूरी होने तक सख्त निगरानी रखी जाएगी. साथ ही स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श की व्यवस्था भी की गई है, जिससे घटना का उनके मानसिक स्वास्थ्य पर असर कम किया जा सके. अधिकारियों ने स्कूल प्रबंधन को शिक्षकों के व्यवहार और नैतिक प्रशिक्षण को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं.
चीन में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार से जुड़े मामले पहले भी सुर्खियां बटोर चुके हैं. पिछले कुछ सालों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें शिक्षकों पर बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप लगे हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि छोटे बच्चों के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा न केवल शारीरिक नुकसान पहुंचाती है, बल्कि उनके मानसिक विकास पर भी गहरा असर छोड़ सकती है. ऐसे मामलों में समय रहते कार्रवाई और बच्चों को भावनात्मक सहयोग देना बेहद जरूरी होता है.
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