यहां फिर लगा दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक जाम! रेंगती रही कारें, खत्म हुआ पेट्रोल तो धक्का मारते दिखे लोग

China Traffic Jam: 6 अक्टूबर को चीन के आनहुई प्रांत में स्थित वूझुआंग टोल स्टेशन लाल टेल लाइट्स के समंदर में तब्दील हो गया. नेशनल डे और मिड-ऑटम फेस्टिवल की छुट्टियों के बाद लाखों लोग घर लौट रहे थे, जिससे करीब 24 घंटे लंबा ट्रैफिक जाम लग गया. अधिकारियों ने अनुमान लगाया था कि उस दिन 1.2 लाख से ज्यादा गाड़ियाँ इस टोल से गुजरेंगी और ऐसा ही हुआ.

ड्रोन फुटेज में दिखी अव्यवस्था की भयावह तस्वीरें!

वायरल क्लिप्स में साफ दिखता है कि 36 लेन वाली सड़कें कारों से पूरी तरह भर गई थीं. ड्रोन फुटेज में गाड़ियां चमकती लाइटों के नीचे रेंगती दिखीं, फिर आगे जाकर चार लेन की बॉटलनेक में फंस गईं. सोशल मीडिया पर ये दृश्य तेजी से वायरल हुआ और लोगों ने इसे अराजकता का सुंदर दृश्य बताया. इस साल चीन में नेशनल डे और मिड-ऑटम फेस्टिवल एक साथ मनाए गए, जिससे छुट्टी एक दिन बढ़कर 8 दिन (1 से 8 अक्टूबर) की हो गई. टूरिस्ट मिनिस्ट्री के मुताबिक, इस दौरान 888 मिलियन यात्राएं हुईं जो पिछले साल के 765 मिलियन से कहीं ज्यादा थीं. इतनी बड़ी संख्या में लोगों के एक साथ लौटने से सड़कें जाम हो गईं.

लोगों ने सोशल मीडिया पर क्या कहा?

वीडियो सामने आते ही नेटिज़न्स ने मजेदार और व्यंग्य भरे कमेंट्स किए. एक ने लिखा, “32 लेन को 6 में मिलाओगे तो यही होगा!” किसी ने कहा, “अराजकता तब सुन्दर लगती है जब आप उसमें नहीं होते.” एक यूजर ने लिखा, “इसलिए हमेशा कार में खाली बैग, कप और स्नैक्स रखो.” जबकि एक भारतीय यूजर ने इसे गुड़गांव में औसत दिन कहकर ट्रोल कर दिया.

क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट है असली हल?

कई लोगों ने सुझाव दिया कि इतने बड़े देश में सभी को कार चलाने की बजाय मास ट्रांजिट सिस्टम को मजबूत किया जाए. एक यूज़र ने लिखा, “हर किसी को गाड़ी चलाने देना समाधान नहीं, सस्ती और बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही जवाब है.” ये चीन में पहली बार नहीं हुआ. 2010 में बीजिंग-तिब्बत एक्सप्रेसवे पर 100 किलोमीटर लंबा जाम लगा था, जो 12 दिन चला था. कई ट्रक बीच रास्ते में खराब हो गए थे और हाईवे एक अस्थायी पार्किंग लॉट बदल गया था.