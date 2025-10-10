Advertisement
trendingNow12955733
Hindi Newsजरा हटके

यहां फिर लगा दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक जाम! रेंगती रही कारें, खत्म हुआ पेट्रोल तो धक्का मारते दिखे लोग

China Traffic Jam: चीन के सबसे बड़े टोल रोड पर छुट्टियों के बाद घर लौटते लाखों लोगों ने ऐसा ट्रैफिक जाम लगाया कि 24 घंटे तक गाड़ियां रेंगती रहीं. 36 लेन वाला ये टोल स्टेशन कारों के सागर में बदल गया और इंटरनेट पर किसी ने इसे गुरुग्राम का औसत दिन बताया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 10, 2025, 12:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

यहां फिर लगा दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक जाम! रेंगती रही कारें, खत्म हुआ पेट्रोल तो धक्का मारते दिखे लोग

China Traffic Jam: 6 अक्टूबर को चीन के आनहुई प्रांत में स्थित वूझुआंग टोल स्टेशन लाल टेल लाइट्स के समंदर में तब्दील हो गया. नेशनल डे और मिड-ऑटम फेस्टिवल की छुट्टियों के बाद लाखों लोग घर लौट रहे थे, जिससे करीब 24 घंटे लंबा ट्रैफिक जाम लग गया. अधिकारियों ने अनुमान लगाया था कि उस दिन 1.2 लाख से ज्यादा गाड़ियाँ इस टोल से गुजरेंगी और ऐसा ही हुआ.

ड्रोन फुटेज में दिखी अव्यवस्था की भयावह तस्वीरें!

वायरल क्लिप्स में साफ दिखता है कि 36 लेन वाली सड़कें कारों से पूरी तरह भर गई थीं. ड्रोन फुटेज में गाड़ियां चमकती लाइटों के नीचे रेंगती दिखीं, फिर आगे जाकर चार लेन की बॉटलनेक में फंस गईं. सोशल मीडिया पर ये दृश्य तेजी से वायरल हुआ और लोगों ने इसे अराजकता का सुंदर दृश्य बताया. इस साल चीन में नेशनल डे और मिड-ऑटम फेस्टिवल एक साथ मनाए गए, जिससे छुट्टी एक दिन बढ़कर 8 दिन (1 से 8 अक्टूबर) की हो गई. टूरिस्ट मिनिस्ट्री के मुताबिक, इस दौरान 888 मिलियन यात्राएं हुईं जो पिछले साल के 765 मिलियन से कहीं ज्यादा थीं. इतनी बड़ी संख्या में लोगों के एक साथ लौटने से सड़कें जाम हो गईं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: गोलियां चलीं, लेकिन खून की एक बूंद नहीं गिरी! आखिर किस चमत्कार ने इस बिजनेसमैन को मौत से बचा लिया?

लोगों ने सोशल मीडिया पर क्या कहा?

वीडियो सामने आते ही नेटिज़न्स ने मजेदार और व्यंग्य भरे कमेंट्स किए. एक ने लिखा, “32 लेन को 6 में मिलाओगे तो यही होगा!” किसी ने कहा, “अराजकता तब सुन्दर लगती है जब आप उसमें नहीं होते.” एक यूजर ने लिखा, “इसलिए हमेशा कार में खाली बैग, कप और स्नैक्स रखो.” जबकि एक भारतीय यूजर ने इसे गुड़गांव में औसत दिन कहकर ट्रोल कर दिया.

यह भी पढ़ें: इन 5 सीक्रेट सोसाइटी के सामने फीका पड़ता है 'इलूमिनाती', नाम और इतिहास जानकर कांप जाएंगी टांगे

क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट है असली हल?

कई लोगों ने सुझाव दिया कि इतने बड़े देश में सभी को कार चलाने की बजाय मास ट्रांजिट सिस्टम को मजबूत किया जाए. एक यूज़र ने लिखा, “हर किसी को गाड़ी चलाने देना समाधान नहीं, सस्ती और बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही जवाब है.” ये चीन में पहली बार नहीं हुआ. 2010 में बीजिंग-तिब्बत एक्सप्रेसवे पर 100 किलोमीटर लंबा जाम लगा था, जो 12 दिन चला था. कई ट्रक बीच रास्ते में खराब हो गए थे और हाईवे एक अस्थायी पार्किंग लॉट बदल गया था.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

chinaTraffic Jam

Trending news

PAK हैंडलर्स ने JK-मथुरा के 75 इंडियन जवानों को बनाया टारगेट, फिर शुरू किया गंदा खेल
Handlers
PAK हैंडलर्स ने JK-मथुरा के 75 इंडियन जवानों को बनाया टारगेट, फिर शुरू किया गंदा खेल
जुबीन गर्ग की मौत के मामले में 2 सुरक्षा अधिकारी गिरफ्तार, सिंगर की वाइफ ने की अपील
Zubeen Garg
जुबीन गर्ग की मौत के मामले में 2 सुरक्षा अधिकारी गिरफ्तार, सिंगर की वाइफ ने की अपील
Global Warming: समुद्र में समा जाएंगी 10 करोड़ इमारतें! भारत के इन शहरों पर खतरा
Global Warming
Global Warming: समुद्र में समा जाएंगी 10 करोड़ इमारतें! भारत के इन शहरों पर खतरा
फेस्टिव सीजन में बड़े हमले का अलर्ट, बब्बर खालसा इंटरनेशनल-ISI ने बनाई प्लानिंग
ED blast
फेस्टिव सीजन में बड़े हमले का अलर्ट, बब्बर खालसा इंटरनेशनल-ISI ने बनाई प्लानिंग
टाइगर-3 के एक्टर की मौत पर परिवार का आरोप, शरीर पड़ गया था नीला, अस्पताल में हंगामा
Varinder Ghuman
टाइगर-3 के एक्टर की मौत पर परिवार का आरोप, शरीर पड़ गया था नीला, अस्पताल में हंगामा
सरोगेसी कानून पर SC का ऐतिहासिक फैसला, बच्चे के लिए इन कपल्स पर नहीं लगेगी आयु सीमा
Surrogacy law
सरोगेसी कानून पर SC का ऐतिहासिक फैसला, बच्चे के लिए इन कपल्स पर नहीं लगेगी आयु सीमा
दिल्ली में Taliban के मंत्री...उधर काबुल में आधी रात को बमबारी; किसे हो रही है तकलीफ
taliban minister in india
दिल्ली में Taliban के मंत्री...उधर काबुल में आधी रात को बमबारी; किसे हो रही है तकलीफ
अमर रहेंगे जुबीन गर्ग, सिंगर की याद में बनाया जाएगा ट्रस्ट, सैकड़ों को मिलेगी मदद
Zubeen Garg
अमर रहेंगे जुबीन गर्ग, सिंगर की याद में बनाया जाएगा ट्रस्ट, सैकड़ों को मिलेगी मदद
AC-कूलर पर लगा दें ताला, सताने आ रही कड़कड़ाती ठंड, यहां बारिश-बर्फबारी से आफत
Weather
AC-कूलर पर लगा दें ताला, सताने आ रही कड़कड़ाती ठंड, यहां बारिश-बर्फबारी से आफत
मुत्ताकी की भारत यात्रा से PAK में घबराहट क्यों? तालिबान का 'देवबंद' से जानें रिश्ता
DNA
मुत्ताकी की भारत यात्रा से PAK में घबराहट क्यों? तालिबान का 'देवबंद' से जानें रिश्ता