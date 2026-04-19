बिना हाथ-पैर के पाल दिए 3 बच्चे; 81 साल की 'सुपरमॉम' की कहानी सुनकर रो पड़ेंगे आप!

Viral News: चीन की 81 वर्षीय वांग युशी बिना हाथ-पैर के जन्म लेने के बावजूद तीन बच्चों की परवरिश अकेले करती रहीं. उन्होंने मेहनत और जुगाड़ से हर काम किया. आज उनकी संघर्ष भरी कहानी दुनिया भर के लोगों को प्रेरित कर रही है.
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China viral News: जिंदगी में मुश्किलें हर किसी के सामने आती हैं, लेकिन कुछ लोग इन्हीं मुश्किलों को अपनी ताकत बना लेते हैं. ऐसी ही एक कहानी चीन की 81 साल की वांग युशी की है, जिन्होंने बिना हाथ-पैर के जन्म लेने के बावजूद तीन बच्चों की परवरिश अकेले की. उनकी कहानी आज लाखों लोगों को भावुक कर रही है.
सोचिए, जहां आम इंसान छोटी-छोटी परेशानियों में हार मान लेता है, वहीं वांग युशी ने अपनी कमजोरी को कभी बहाना नहीं बनने दिया. उन्होंने न सिर्फ घर संभाला, बल्कि बच्चों को पाल-पोसकर बड़ा भी किया. आज लोग उन्हें “सबसे मजबूत मां” कहकर सम्मान दे रहे हैं और उनकी हिम्मत को सलाम कर रहे हैं.
वांग युशी का जन्म चीन के गांसू प्रांत के बाइयिन शहर में हुआ था. वह जन्म से ही बिना हाथ-पैर के थीं, जिसे एक जन्मजात विकलांगता माना जाता है. उनके जीवन की शुरुआत बेहद कठिन रही, यहां तक कि उन्हें करीब 20 साल तक कोई आधिकारिक नाम भी नहीं मिला था. बाद में 27 साल की उम्र में एक रजिस्ट्रेशन अधिकारी ने उन्हें “वांग युशी” नाम दिया, जो उनकी पहचान बन गया.
शादी के बाद वांग युशी ने तीन बच्चों को जन्म दिया, जिनमें एक बेटी और दो बेटे हैं. उस समय उनके इलाके में खेती ही आमदनी का मुख्य साधन था, जिसके चलते उनके पति अक्सर काम के लिए घर से बाहर रहते थे. ऐसे में बच्चों की परवरिश और घर के सारे काम की जिम्मेदारी वांग युशी के कंधों पर आ गई. उनके बेटे झांग लिहू के मुताबिक, उनकी मां ने कभी हार नहीं मानी और हर जिम्मेदारी खुद निभाई. कठिन हालात के बावजूद उन्होंने बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने दिया और पूरी मेहनत से परिवार को संभाला.
वांग युशी की सबसे बड़ी खासियत उनकी जिद और जुगाड़ थी. उन्होंने रोजमर्रा के काम करने के अपने अलग तरीके विकसित किए थे. खाना बनाते समय वह स्टूल पर बैठकर शरीर की मदद से आटा गूंथती और सब्जियां काटती थीं. कपड़े सिलने के लिए वह मुंह का इस्तेमाल करती थीं, जबकि खाना खाने के लिए कोहनी के बीच चॉपस्टिक पकड़ती थीं. उनके बेटे के अनुसार, उनकी मां कपड़े धोने, खाना बनाने और सिलाई जैसे सारे काम खुद कर लेती थीं. यह देखकर लोग आज भी हैरान रह जाते हैं कि बिना हाथ-पैर के कोई इंसान इतना कुछ कैसे कर सकता है.
आज वांग युशी के तीनों बच्चे अपने-अपने परिवार के साथ बस चुके हैं. उनके पति का करीब 10 साल पहले निधन हो गया था. अब वह अपने सबसे छोटे बेटे और उसके परिवार के साथ रहती हैं, जो उनकी देखभाल करते हैं. हालांकि उम्र के साथ उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, लेकिन उनकी सेहत सामान्य रूप से स्थिर है. उनकी कहानी आज दुनिया भर में लोगों को प्रेरित कर रही है और यह सिखाती है कि हिम्मत और मेहनत से कोई भी मुश्किल छोटी पड़ सकती है.