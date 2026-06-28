/न वेटर, न रिसेप्शन... अब रोबोट संभालेंगे होटल का काम, इस देश में बन रहा दुनिया का पहला रोबोटिक होटल

China Robot Hotel: सोचिए अगर आप किसी होटल में जाएं और आपका स्वागत कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट करे. आपका सामान खुद एक मशीन उठाकर कमरे तक पहुंचाए और खाने से लेकर सफाई तक का काम भी रोबोट ही संभालें. सुनने में यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन अब यह हकीकत बनने जा रहा है. चीन में अगले साल एक ऐसा होटल शुरू होने की तैयारी है, जहां होटल का पूरा ऑपरेशन रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI टेक्नोलॉजी के भरोसे चलेगा. इस अनोखे प्रोजेक्ट को लेकर दुनियाभर में चर्चा शुरू हो गई है.
Newatlas की रिपोर्ट के अनुसार, चीन में बनने जा रहे इस रोबोट होटल में मेहमानों को अभी के होटल जैसा अनुभव मिलेगा, लेकिन यहां काम करने वाले कर्मचारी इंसान नहीं होंगे. होटल में रिसेप्शन पर रोबोट मेहमानों का स्वागत करेंगे. इसके अलावा कमरे तक सामान पहुंचाने, खाना सर्व करने और सफाई करने जैसे काम भी अलग-अलग रोबोट करेंगे. इस होटल को चीन के शेनझेन-झोंगशान लिंक पर बने वेस्ट आर्टिफिशियल आइलैंड पर तैयार किया जा रहा है. इस प्रोजेक्ट को पुडु रोबोटिक्स नाम की कंपनी ने शुरू किया है, जो पहले से ही रेस्टोरेंट और अन्य जगहों पर रोबोट सर्विस उपलब्ध करा रही है. हालांकि, यह पहली बार होगा जब किसी होटल को लगभग पूरी तरह रोबोट के भरोसे चलाने की तैयारी की जा रही है.
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस होटल में हर काम के लिए अलग रोबोट तैनात किए जाएंगे. कंपनी ने इन रोबोट्स को खास जरूरतों के हिसाब से तैयार किया है.
1. FlashBot: यह रोबोट होटल में डिलीवरी का काम करेगा. अगर किसी मेहमान को ड्रिंक या कोई सामान चाहिए होगा तो फोन से ऑर्डर करने के बाद यह रोबोट खुद सामान लेकर कमरे तक पहुंच जाएगा.
2. PUDU T300: इस रोबोट का काम मेहमानों का सामान उठाना होगा. यह लॉबी से बैग लेकर सीधे कमरे तक पहुंचाने में मदद करेगा.
3. PUDU CC1 Pro और MT1: इन रोबोट्स को सफाई के लिए तैयार किया गया है. यह AI की मदद से आसपास की गंदगी को पहचानकर सफाई कर सकेंगे. कंपनी के मुताबिक, ये सभी रोबोट अलग-अलग काम करेंगे, लेकिन इनका कंट्रोल सिस्टम एक-दूसरे से जुड़ा होगा. इससे होटल में काम तेजी और बेहतर तरीके से हो सकेगा.
रिपोर्ट्स के अनुसार, होटल को चलाने के लिए खास सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का इस्तेमाल किया जाएगा. पुडु रोबोटिक्स अपने AI मॉडल PuduFM 1.0 और 'पुडुएजेंट' टेक्नोलॉजी की मदद से पूरे होटल सिस्टम को मैनेज करेगी. इस तकनीक की मदद से रोबोट इंसानों की बात समझ सकेंगे, रास्ता खुद तय कर सकेंगे और जरूरत के हिसाब से काम कर पाएंगे. उदाहरण के लिए अगर कोई मेहमान किसी चीज की मांग करता है तो सिस्टम उस जानकारी को समझकर संबंधित रोबोट को काम सौंप देगा. इसके बाद रोबोट बिना इंसानी मदद के उस काम को पूरा करने की कोशिश करेगा.
चीन पिछले कुछ समय से रोबोट टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है. वहां कई जगहों पर रोबोट अब आम होते जा रहे हैं. शंघाई के शांग्रीला एयरपोर्ट होटल में XMAN-R1 नाम का इंसान जैसा दिखने वाला रोबोट फ्रंट डेस्क पर काम कर रहा है. इसके अलावा रेस्टोरेंट, मॉल और एयरपोर्ट जैसी जगहों पर भी रोबोट सर्विस का इस्तेमाल बढ़ रहा है. पुडु रोबोटिक्स का कहना है कि आने वाले समय में रोबोट होटल इंडस्ट्री को बदल सकते हैं. कंपनी के अधिकारियों के अनुसार, इस तरह की तकनीक से सर्विस तेज होगी और ग्राहकों को नया अनुभव मिलेगा.
रोबोट होटल को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भविष्य में होटल इंडस्ट्री में इंसानों की भूमिका खत्म हो जाएगी? जानकारों का मानना है कि रोबोट कई काम आसान जरूर कर सकते हैं, लेकिन इंसानी व्यवहार और भावनाओं की जगह पूरी तरह लेना अभी आसान नहीं है. होटल में मेहमानों को सिर्फ सर्विस नहीं, बल्कि अपनापन भी चाहिए होता है. हालांकि, साफ-सफाई, डिलीवरी और रोजमर्रा के कामों में रोबोट की भूमिका आने वाले समय में और बढ़ सकती है.
चीन का यह रोबोट होटल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि भविष्य की टेक्नोलॉजी की एक झलक माना जा रहा है. जहां कभी होटल में काम करने के लिए बड़ी संख्या में कर्मचारियों की जरूरत होती थी, वहीं अब मशीनें कई जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार हैं. फिलहाल इस होटल की शुरुआत का इंतजार दुनियाभर के लोग कर रहे हैं. यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या रोबोट से चलने वाला यह होटल आने वाले समय में होटल इंडस्ट्री का नया मॉडल बन पाएगा या नहीं. लेकिन इतना तय है कि चीन का यह प्रयोग आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी और इंसानी जिंदगी के रिश्ते को एक नई दिशा जरूर देगा.
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