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न वेटर, न रिसेप्शन... अब रोबोट संभालेंगे होटल का काम, इस देश में बन रहा दुनिया का पहला रोबोटिक होटल

China Robot Hotel: चीन अगले साल एक ऐसा हाईटेक होटल शुरू करने जा रहा है, जहां इंसानों की जगह रोबोट मेहमानों की सेवा करते नजर आएंगे. होटल में रिसेप्शन, सामान पहुंचाने, खाना परोसने से लेकर साफ-सफाई तक की पूरी जिम्मेदारी रोबोट संभालेंगे. खास AI टेक्नोलॉजी और स्मार्ट सिस्टम की मदद से तैयार हो रहा यह होटल भविष्य की होटल इंडस्ट्री की नई तस्वीर दिखाने वाला है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 28, 2026, 09:04 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 09:10 AM IST
न वेटर, न रिसेप्शन... अब रोबोट संभालेंगे होटल का काम, इस देश में बन रहा दुनिया का पहला रोबोटिक होटल
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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