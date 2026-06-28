/न वेटर, न रिसेप्शन... अब रोबोट संभालेंगे होटल का काम, इस देश में बन रहा दुनिया का पहला रोबोटिक होटल

Newatlas की रिपोर्ट के अनुसार, चीन में बनने जा रहे इस रोबोट होटल में मेहमानों को अभी के होटल जैसा अनुभव मिलेगा, लेकिन यहां काम करने वाले कर्मचारी इंसान नहीं होंगे. होटल में रिसेप्शन पर रोबोट मेहमानों का स्वागत करेंगे. इसके अलावा कमरे तक सामान पहुंचाने, खाना सर्व करने और सफाई करने जैसे काम भी अलग-अलग रोबोट करेंगे. इस होटल को चीन के शेनझेन-झोंगशान लिंक पर बने वेस्ट आर्टिफिशियल आइलैंड पर तैयार किया जा रहा है. इस प्रोजेक्ट को पुडु रोबोटिक्स नाम की कंपनी ने शुरू किया है, जो पहले से ही रेस्टोरेंट और अन्य जगहों पर रोबोट सर्विस उपलब्ध करा रही है. हालांकि, यह पहली बार होगा जब किसी होटल को लगभग पूरी तरह रोबोट के भरोसे चलाने की तैयारी की जा रही है.