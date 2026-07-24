जेल से बचने के लिए रची खुद के 'मौत' की साजिश! बाकायदा रचाया अंतिम संस्कार, महीनों बाद खुली पोल तो पुलिस रह गई हैरान

अक्सर लोग कानून से बचने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाते हैं, लेकिन चीन के हेनान प्रांत में रहने वाले एक व्यक्ति ने जो किया, वह किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है. बताया जा रहा है कि आनयांग शहर के रहने वाले 'सी' नाम के व्यक्ति को पिछले साल जनवरी में शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में पकड़ा गया था.
जांच के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि वह पहले भी बिना लाइसेंस और नशे में ड्राइविंग के मामलों में कार्रवाई झेल चुका था. जांच पूरी होने तक उसे जमानत मिल गई, लेकिन उसे डर था कि कोर्ट से सजा मिलने पर उसे जेल जाना पड़ेगा. इससे बचने के लिए उसने अपनी मौत का नाटक रचा, अपना अंतिम संस्कार करवाया और नई पहचान के साथ दूसरे शहर में जाकर रहने लगा. लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हुईं कि पुलिस को शक हो गया और आखिरकार महीनों बाद वह गिरफ्तार कर लिया गया.
चीन के कानून के मुताबिक, शराब पीकर गाड़ी चलाना गंभीर अपराध माना जाता है. ऐसे मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो सकता है, जुर्माना लग सकता है और एक से छह महीने तक जेल भी हो सकती है. सी को लगने लगा कि अगर वह जेल गया, तो पहले से चल रहे कर्ज और दूसरी परेशानियों की वजह से उसकी जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी. यहीं से उसने कानून को धोखा देने की योजना बनाई.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, उसने पहले से एक ताबूत खरीद लिया. इसके बाद अपने घर में दवाइयों की खाली बोतलें फैला दीं, ताकि ऐसा लगे कि उसने ज्यादा दवाइयां खाकर आत्महत्या कर ली है. बताया जाता है कि उसने खुद को मृत जैसा दिखाने के लिए शरीर का तापमान कम करने की भी कोशिश की, जिससे देखने वालों को शक न हो. परिवार ने भी कहानी तैयार कर ली कि ज्यादा दवाइयां खाने से उसका चेहरा खराब हो गया है, इसलिए किसी को चेहरा नहीं दिखाया जाएगा.
योजना के मुताबिक, उसी दिन शाम होने से पहले उसकी मां और दादी ने ताबूत को दफना दिया. इस बीच सी चुपचाप वहां से निकल गया और हजारों किलोमीटर दूर युन्नान प्रांत पहुंच गया. वहां उसने नई पहचान के साथ काम तलाशना शुरू कर दिया. उधर, स्थानीय लोगों को बताया गया कि उसकी मौत हो चुकी है और उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया.
जब पुलिस को उसकी मौत की जानकारी मिली, तो अधिकारी मौके पर पहुंचे. लेकिन तब तक शव दफनाया जा चुका था. यहीं से जांच अधिकारियों को कई बातें अजीब लगीं. सबसे बड़ा सवाल यह था कि परिवार उसे अस्पताल क्यों नहीं ले गया. किसी डॉक्टर ने मौत की पुष्टि नहीं की थी. अस्पताल का कोई डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं था. इतना ही नहीं, सरकारी रिकॉर्ड में भी उसकी मौत दर्ज नहीं कराई गई थी.
पुलिस ने गांव वालों और रिश्तेदारों से पूछताछ शुरू की. ज्यादातर लोगों ने बताया कि उन्होंने शव का चेहरा देखा ही नहीं था. सिर्फ उसकी मां और दादी ने ही दावा किया कि उन्होंने अंतिम बार उसे देखा था. इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, बैंक ट्रांजैक्शन और मोबाइल फोन रिकॉर्ड की जांच शुरू कर दी. जांच में धीरे-धीरे साफ होने लगा कि जिस व्यक्ति को मृत बताया गया था, वह असल में जिंदा है.
तकनीकी जांच के जरिए पुलिस को पता चला कि सी युन्नान प्रांत में रह रहा है. कई महीनों तक उसकी तलाश की गई और आखिरकार इस साल अप्रैल में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में पूरी साजिश सामने आ गई. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि उसने कानून से बचने के लिए अपनी मौत का झूठा नाटक रचा था.
मामले की जांच में यह भी सामने आया कि उसकी मां और दादी ने पूरी योजना में उसका साथ दिया था. उन्होंने झूठी कहानी बनाई, अंतिम संस्कार करवाया और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की. अब दोनों के खिलाफ भी अपराधी को छिपाने और जांच में बाधा डालने के आरोप में कार्रवाई शुरू कर दी गई है.
गिरफ्तारी के बाद अदालत ने सी को पांच महीने की जेल की सजा सुनाई. इसके साथ उस पर 20 हजार युआन यानी करीब 2.8 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. इसका मतलब, जिस जेल से बचने के लिए उसने इतनी बड़ी साजिश रची थी, आखिरकार उसे वही सजा भुगतनी पड़ी.
यह मामला सामने आने के बाद चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो गया. करोड़ों लोग इस खबर को पढ़ चुके हैं और तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई लोगों ने लिखा कि अगर उसने अपनी साजिश बनाने में जितनी मेहनत की, उतनी मेहनत अपनी जिंदगी सुधारने में लगाई होती, तो शायद यह दिन नहीं देखना पड़ता. वहीं, सरकारी प्रोसिक्यूटर ने भी साफ कहा कि कानून से बचने के लिए अपनी मौत का नाटक करना किसी भी तरह समझदारी नहीं है. इससे सजा कम नहीं होती, बल्कि नए अपराध जुड़ जाते हैं और कानूनी मुश्किलें पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाती हैं. यही वजह है कि यह मामला अब चीन में कानून से बचने की नाकाम कोशिशों का सबसे अनोखा उदाहरण माना जा रहा है.