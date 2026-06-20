शादी के बाद जब गू ने अपनी पत्नी के साथ बैंक जाकर क्रेडिट रिपोर्ट चेक करवाई, तो वह हैरान रह गया. रिपोर्ट में सामने आया कि महिला पर करीब 1 लाख युआन का कर्ज था. महिला ने सफाई देते हुए कहा कि यह कर्ज उसका नहीं बल्कि उसके पुराने बॉयफ्रेंड का था. लेकिन गू को यह बात आसानी से समझ नहीं आई. इसके बाद उसे एक और बात ने परेशान किया. उसने देखा कि महिला के मोबाइल पेमेंट ऐप पर नाम कुछ और था, जबकि मैचमेकिंग सेंटर ने उसे जो जानकारी दी थी, उससे यह नाम अलग था. गू के मुताबिक, बाद में उसे पता चला कि महिला के लिवर एंजाइम बढ़े हुए हैं और उसे वजन कम करने की जरूरत है. हालांकि महिला का कहना था कि इससे उसकी मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ेगा.