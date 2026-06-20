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5 मिनट की बात, 36 लाख की शादी... 9 दिन बाद पत्नी से तलाक मांगने लगा शख्स, चौंका देगी वजह

Chinese Wedding Viral Story: चीन में एक अजीब शादी की कहानी इस समय सोशल मीडिया और खबरों में चर्चा का विषय बन गई है. यहां एक 32 साल के शख्स ने सिर्फ 5 मिनट की वीडियो कॉल के बाद शादी का फैसला कर लिया. शादी पर करीब 36 लाख रुपये खर्च किए गए, लेकिन रिश्ता सिर्फ 9 दिन ही चल पाया.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 20, 2026, 05:10 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 05:10 PM IST
5 मिनट की बात, 36 लाख की शादी... 9 दिन बाद पत्नी से तलाक मांगने लगा शख्स, चौंका देगी वजह
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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