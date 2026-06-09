/34वें फ्लोर पर खरीदा फ्लैट, बिल्डिंग निकली सिर्फ 32 मंजिला! बिल्डर ने हवा में बेच दिया घर; अब नहीं मिल रहा मुआवजा

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, शेन नाम के व्यक्ति ने साल 2013 में शीआन शहर के पास एक नए हाउसिंग प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदा था. फ्लैट करीब 90 वर्ग मीटर का था और उसे बताया गया था कि उसका घर बिल्डिंग की 34वीं मंजिल पर होगा. उस समय इस प्रोजेक्ट में फ्लैट की कीमत आसपास के बाजार रेट से करीब एक-तिहाई थी. कम कीमत देखकर शेन ने मौका नहीं गंवाया और डेवलपर को डाउन पेमेंट के तौर पर 1,17,700 युआन जमा करा दिए. डेवलपर ने भरोसा दिलाया कि बाकी जरूरी कागजी प्रक्रिया बाद में पूरी कर ली जाएगी और तय समय पर फ्लैट का कब्जा भी मिल जाएगा.