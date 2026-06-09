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34वें फ्लोर पर खरीदा फ्लैट, बिल्डिंग निकली सिर्फ 32 मंजिला! बिल्डर ने हवा में बेच दिया घर; अब नहीं मिल रहा मुआवजा

China Flat Fraud Case: चीन के एक व्यक्ति ने 34वीं मंजिल पर फ्लैट खरीदने के लिए लाखों रुपये खर्च कर दिए, लेकिन कई साल बाद पता चला कि जिस बिल्डिंग में उसने घर लिया है, वह कुल 32 मंजिल की ही है. अब न उसके पास फ्लैट है और न ही पूरा पैसा वापस मिला है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 09, 2026, 11:20 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 11:20 AM IST
34वें फ्लोर पर खरीदा फ्लैट, बिल्डिंग निकली सिर्फ 32 मंजिला! बिल्डर ने हवा में बेच दिया घर; अब नहीं मिल रहा मुआवजा
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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