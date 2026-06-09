/34वें फ्लोर पर खरीदा फ्लैट, बिल्डिंग निकली सिर्फ 32 मंजिला! बिल्डर ने हवा में बेच दिया घर; अब नहीं मिल रहा मुआवजा

China Flat Fraud Case: आज के समय में अपना घर खरीदना हर किसी का सपना होता है. लोग सालों तक बचत करते हैं, लोन लेते हैं और फिर कहीं जाकर अपने आशियाने का सपना पूरा कर पाते हैं. लेकिन अगर घर खरीदने के बाद पता चले कि जिस फ्लैट के लिए पैसा दिया गया था, वह मंजिल ही उस बिल्डिंग में मौजूद नहीं है, तो सोचिए उस व्यक्ति पर क्या बीती होगी?
चीन के शानक्सी प्रांत में रहने वाले एक व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा ही हुआ. उसने एक नए रिहायशी प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक कराया था. कीमत बाजार से काफी कम थी, इसलिए उसे लगा कि यह एक अच्छा सौदा है. आमतौर पर लोग घर खरीदते समय कागजात, लोकेशन और बिल्डर की जांच करते हैं. लेकिन चीन के एक शख्स ने अनजाने में एक बहुमंजिला इमारत में 34वें फ्लोर पर एक फ्लैट खरीद लिया, जबकि पूरी बिल्डिंग महज 32 फ्लोर की थी. जब कुछ साल बाद उसे यह सच्चाई पता चली, तब उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, शेन नाम के व्यक्ति ने साल 2013 में शीआन शहर के पास एक नए हाउसिंग प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदा था. फ्लैट करीब 90 वर्ग मीटर का था और उसे बताया गया था कि उसका घर बिल्डिंग की 34वीं मंजिल पर होगा. उस समय इस प्रोजेक्ट में फ्लैट की कीमत आसपास के बाजार रेट से करीब एक-तिहाई थी. कम कीमत देखकर शेन ने मौका नहीं गंवाया और डेवलपर को डाउन पेमेंट के तौर पर 1,17,700 युआन जमा करा दिए. डेवलपर ने भरोसा दिलाया कि बाकी जरूरी कागजी प्रक्रिया बाद में पूरी कर ली जाएगी और तय समय पर फ्लैट का कब्जा भी मिल जाएगा.
फ्लैट खरीदने के बाद शेन अपने काम के सिलसिले में बीजिंग लौट गए. कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार, उन्हें साल 2015 में फ्लैट मिल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. जब उन्होंने डेवलपर से संपर्क किया, तो हर बार कोई न कोई बहाना सामने आया. आखिरकार 2017 में कंपनी ने दावा किया कि बिल्डिंग तैयार हो चुकी है और बाकी बकाया पैसे जमा कर फ्लैट ले लो. शेन ने कहा कि पहले उन्हें फ्लैट की चाबी दी जाए, उसके बाद वे बाकी के पैसे का भुगतान करेंगे. यहीं से कहानी में बड़ा मोड़ आया.
कुछ समय बाद डेवलपर ने शेन को बताया कि जिस बिल्डिंग में उनका फ्लैट है, उसमें कुल 32 मंजिलें ही हैं. इसका मतलब जिस 34वीं मंजिल पर उन्होंने घर खरीदा था, वह असल में मौजूद ही नहीं थी. यह सुनकर शेन के होश उड़ गए. शुरुआत में डेवलपर ने उन्हें 32वीं मंजिल पर एक दूसरा फ्लैट देने का प्रस्ताव दिया. लेकिन उस समय शेन के पास बकाया पैसे जमा करने का समय नहीं था. दो महीने बाद जब उन्होंने फिर संपर्क किया, तो डेवलपर ने बताया कि वह फ्लैट किसी और को दे दिया गया है.
फ्लैट नहीं मिलने के बाद शेन ने अपना पैसा वापस मांगा. लेकिन डेवलपर ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि उनके पास फिलहाल पैसे नहीं हैं. कई सालों तक इंतजार करने के बाद उन्हें 2020 में केवल 20,000 युआन लौटाए गए. फिर 2022 में 50,000 युआन और वापस मिले. इसके बाद कंपनी ने उनसे संपर्क करना भी लगभग बंद कर दिया. शेन लगातार अपना बकाया पैसा मांगते रहे, लेकिन उन्हें कंपनी की तरफ से कोई सही जवाब नहीं मिला.
जब डेवलपर से समाधान नहीं निकला, तो शेन ने स्थानीय प्रशासन और आर्बिट्रेशन कमिशन का दरवाजा खटखटाया. जांच के बाद आयोग ने डेवलपर को बाकी 47,700 युआन लौटाने और उस पर ब्याज देने का आदेश दिया. साथ ही यह भी कहा गया कि अगर कंपनी समय पर पैसों का भुगतान नहीं करती है, तो उसे अतिरिक्त मुआवजा भी देना होगा. हालांकि, आदेश जारी होने के बाद भी शेन को पूरा पैसा नहीं मिला. मजबूर होकर उन्होंने मामला अदालत में पहुंचाया.
कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान डेवलपर के खिलाफ कई प्रतिबंध लगाए. लेकिन जांच में पता चला कि कंपनी या उससे जुड़े लोगों के नाम पर ऐसी कोई संपत्ति या बचत नहीं है, जिससे पैसा वसूला जा सके. यही वजह है कि कानूनी लड़ाई जीतने के बावजूद शेन अब तक अपने पूरे पैसे का इंतजार कर रहे हैं.
यह मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर प्रतिक्रिया दी. कई लोगों ने कहा कि कम कीमत वाले ऐसे प्रोजेक्ट अक्सर जोखिम भरे होते हैं और लोगों को निवेश से पहले पूरी जांच-पड़ताल करनी चाहिए. कुछ यूजर्स ने शेन के प्रति सहानुभूति जताई, जबकि कई लोगों ने माना कि सस्ते घर के लालच में लोग कभी-कभी ऐसे प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा देते हैं, जिनकी कानूनी स्थिति स्पष्ट नहीं होती.