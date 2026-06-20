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लाखों की कमाई, बड़ा पद, अपना घर-गाड़ी... फिर भी शादी के बाजार में रिजेक्ट हुई महिला! वजह जानकर भड़के लोग

China Bride Market Viral Story: चीन के एक मैरिज मार्केट में पहुंची एक सफल महिला उस वक्त भावुक हो गई, जब लोगों ने उसकी अच्छी नौकरी और लाखों की कमाई को नजरअंदाज कर सिर्फ उम्र को लेकर रिश्ता ठुकरा दिया. महिला सालाना करीब 5 लाख युआन यानी लगभग 60 लाख रुपये कमाती है, लेकिन 30 साल से ज्यादा उम्र होने की वजह से उसे शादी के लिए कई बार रिजेक्शन झेलना पड़ा.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 20, 2026, 08:53 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 05:55 AM IST
लाखों की कमाई, बड़ा पद, अपना घर-गाड़ी... फिर भी शादी के बाजार में रिजेक्ट हुई महिला! वजह जानकर भड़के लोग
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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