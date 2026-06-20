रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह महिला हर साल करीब 5 लाख युआन कमाती है, जो भारतीय करेंसी में लगभग 60 लाख रुपये के बराबर है. उसके पास अच्छा करियर और अपनी पहचान है. आमतौर पर माना जाता है कि ऐसी उपलब्धियां किसी भी व्यक्ति को शादी के लिए ज्यादा बेहतर ऑप्शन बना सकती हैं. लेकिन चीन के इस ब्राइड मार्केट में उसकी सफलता से ज्यादा चर्चा उसकी उम्र की हुई. कई परिवारों ने महिला को सिर्फ इसलिए पसंद नहीं किया क्योंकि वह 30 साल से ज्यादा उम्र की है. महिला के लिए सबसे ज्यादा दुख की बात यही थी कि उसकी मेहनत, शिक्षा और करियर को कोई महत्व नहीं दिया गया. उसे लगा कि उसकी सारी उपलब्धियां सिर्फ उम्र की वजह से पीछे रह गईं.