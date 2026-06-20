China Bride Market Viral Story: आज के समय में अच्छी पढ़ाई, शानदार करियर और आर्थिक मजबूती को सफलता की बड़ी पहचान माना जाता है. लेकिन चीन से सामने आई एक घटना ने दिखाया है कि कई जगहों पर शादी को लेकर समाज की पुरानी सोच अब भी लोगों की जिंदगी पर असर डाल रही है. एक ऐसी ही कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जहां एक सफल महिला अपनी शादी को लेकर परेशान नजर आई.
बताया जा रहा है कि यह महिला अपने लिए जीवनसाथी की तलाश में चीन के एक ब्राइड मार्केट में पहुंची थी. उसके पास अच्छी नौकरी है, वह आर्थिक रूप से मजबूत है और हर महीने अच्छी कमाई करती है. लेकिन इसके बावजूद उसे सिर्फ उम्र की वजह से कई बार मना कर दिया गया. आखिरकार वह वहां लोगों के सामने भावुक होकर रो पड़ी.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह महिला हर साल करीब 5 लाख युआन कमाती है, जो भारतीय करेंसी में लगभग 60 लाख रुपये के बराबर है. उसके पास अच्छा करियर और अपनी पहचान है. आमतौर पर माना जाता है कि ऐसी उपलब्धियां किसी भी व्यक्ति को शादी के लिए ज्यादा बेहतर ऑप्शन बना सकती हैं. लेकिन चीन के इस ब्राइड मार्केट में उसकी सफलता से ज्यादा चर्चा उसकी उम्र की हुई. कई परिवारों ने महिला को सिर्फ इसलिए पसंद नहीं किया क्योंकि वह 30 साल से ज्यादा उम्र की है. महिला के लिए सबसे ज्यादा दुख की बात यही थी कि उसकी मेहनत, शिक्षा और करियर को कोई महत्व नहीं दिया गया. उसे लगा कि उसकी सारी उपलब्धियां सिर्फ उम्र की वजह से पीछे रह गईं.
आपको बता दें कि चीन में कई शहरों में ब्राइड मार्केट काफी लोकप्रिय हैं. यहां माता-पिता अपने बच्चों के लिए रिश्ता खोजने जाते हैं. वे लड़के या लड़की की जानकारी लेकर होने वाले रिश्तों पर बातचीत करते हैं. इन जगहों पर अक्सर उम्र, नौकरी, सैलरी, परिवार, लंबाई और व्यक्तिगत जानकारी जैसी चीजों को ध्यान में रखा जाता है. कई बार माता-पिता की पसंद बच्चों की पसंद से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है. इसी वजह से ऐसे बाजारों में महिलाओं की उम्र को लेकर काफी चर्चा होती है. कुछ परिवार कम उम्र की लड़की को प्राथमिकता देते हैं, जबकि बड़ी उम्र की महिलाओं को लेकर उनकी सोच अब भी काफी पारंपरिक बनी हुई है.
महिला की कहानी सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने खूब कमेंट्स किए. कई यूजर्स ने कहा कि किसी इंसान की पहचान सिर्फ उसकी उम्र से नहीं होनी चाहिए. लोगों का कहना था कि अगर कोई महिला मेहनत करके अपना करियर बनाती है, खुद आर्थिक रूप से मजबूत है और अपनी जिंदगी संभाल सकती है, तो यह उसकी ताकत है, कमी नहीं. एक यूजर ने लिखा कि समाज को अब यह समझने की जरूरत है कि शादी किसी व्यक्ति की पूरी जिंदगी की सफलता का पैमाना नहीं हो सकती. वहीं कई लोगों ने कहा कि आज की पीढ़ी धीरे-धीरे इन पुरानी सोच को बदल रही है.
यह मामला सिर्फ चीन तक सीमित नहीं है. दुनिया के कई देशों में महिलाएं शादी और उम्र को लेकर सामाजिक दबाव महसूस करती हैं. अक्सर उनसे उम्मीद की जाती है कि वे एक तय उम्र तक शादी कर लें, भले ही उनके करियर या व्यक्तिगत लक्ष्य कुछ भी हों. कई बार महिलाएं अपनी पढ़ाई, नौकरी और सपनों को पूरा करने में समय लगाती हैं, लेकिन समाज उन्हें उसी नजर से नहीं देखता. उम्र बढ़ने के साथ शादी को लेकर सवाल और दबाव बढ़ने लगता है. इस वायरल कहानी ने इसी सोच पर सवाल खड़े किए हैं कि आखिर किसी व्यक्ति की कीमत तय करने के लिए उम्र को इतना बड़ा आधार क्यों बनाया जाता है.
हालांकि अब धीरे-धीरे समाज में बदलाव भी देखने को मिल रहा है. नई पीढ़ी शादी को सिर्फ उम्र या सामाजिक नियमों से जोड़कर नहीं देख रही है. लोग अब जीवनसाथी चुनते समय सोच, व्यवहार, समझ और आपसी तालमेल को ज्यादा महत्व देने लगे हैं. सफलता का मतलब सिर्फ शादी या परिवार नहीं होता. किसी व्यक्ति की पहचान उसकी मेहनत, सपनों और जीवन में किए गए संघर्षों से भी बनती है.