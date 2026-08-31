Add Zee Business As A Preferred Source
App

कम हो रही शादियों से चीन परेशान, अब बैंक और नाइटक्लब में खुल रहे मैरिज रजिस्ट्री ऑफिस

चीन में घटती शादी की संख्या ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है. युवाओं को शादी के लिए आसान और सुविधाजनक माहौल देने के लिए अब अलग-अलग शहरों में अजीबोगरीब जगहों पर मैरिज रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की जा रही है. कहीं बैंक में शादी का सर्टिफिकेट मिल रहा है, तो कहीं नाइटक्लब, मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट, अस्पताल और ऐतिहासिक जगहों पर भी रजिस्ट्रेशन काउंटर लगाए जा रहे हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 31, 2026, 06:43 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 06:46 AM IST
कम हो रही शादियों से चीन परेशान, अब बैंक और नाइटक्लब में खुल रहे मैरिज रजिस्ट्री ऑफिस
Image Credit: चीन में शादी कराने के लिए बैंक से लेकर नाइटक्लब तक बने मैरिज ऑफिस! प्रतीकात्मक AI इमेज

About the Author

Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
SCO Summit 2026 Live: SCO शिखर सम्मेलन का आज से आगाज, पीएम मोदी पहुंचे बिश्केक; पुतिन और जिनपिंग से होगी मुलाकात
2
3
4
5