कम हो रही शादियों से चीन परेशान, अब बैंक और नाइटक्लब में खुल रहे मैरिज रजिस्ट्री ऑफिस

चीन में बैंक, अस्पताल और नाइटक्लब में मैरिज रजिस्ट्रेशन शुरू करना भले ही सुनने में अनोखा लगे, लेकिन इसके पीछे सरकार की गंभीर चिंता छिपी है. प्रशासन लोगों के लिए शादी को आसान बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि सिर्फ सुविधा बढ़ाने से युवा शादी के लिए तैयार नहीं हो रहे. शादी के फैसले पर नौकरी, घर की कीमत, बच्चों की परवरिश, शिक्षा का खर्च और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा जैसे कई सवाल असर डाल रहे हैं. यही वजह है कि चीन के सामने चुनौती सिर्फ यह नहीं है कि लोगों को शादी का सर्टिफिकेट कहां दिया जाए. असली सवाल यह है कि युवाओं को शादी और परिवार शुरू करने के लिए भरोसा और आर्थिक सुरक्षा कैसे दी जाए. शायद इसी सवाल का जवाब चीन की आने वाली जनसंख्या नीति की दिशा तय करेगा.