कम हो रही शादियों से चीन परेशान, अब बैंक और नाइटक्लब में खुल रहे मैरिज रजिस्ट्री ऑफिस

चीन में शादी के लिए अब युवाओं को सिर्फ सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है. लोकल प्रशासन ने मैरिज रजिस्ट्रेशन को ज्यादा आसान बनाने के लिए कई ऐसी जगहों पर काउंटर शुरू कर दिए हैं, जहां आमतौर पर लोग शादी का रजिस्ट्रेशन कराने के बारे में सोच भी नहीं सकते.
इनमें अस्पताल, बैंक, एयरपोर्ट, नाइटक्लब, मेट्रो स्टेशन, पार्क और ऐतिहासिक मंदिर तक शामिल हैं. इसको लेकर सरकार का मकसद शादी की प्रक्रिया को इतना आसान बनाना है कि कागजी कार्रवाई या रजिस्ट्रेशन के लिए लंबी दूरी तय करना युवाओं के लिए परेशानी न बने. हालांकि, कागजी प्रक्रिया आसान करने के बावजूद शादियों की संख्या लगातार कम हो रही है.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, शांडोंग प्रांत के लिनजी जिले में एक मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ हॉस्पिटल ने किक्सी फेस्टिवल के दौरान शादी रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की. यहां आने वाले कपल एक ही जगह पर शादी का कानूनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. इसके साथ ही उन्हें शादी से पहले जरूरी हेल्थ चेकअप और भविष्य में बच्चे की प्लानिंग से जुडी सलाह भी दी जाती है. अस्पताल प्रशासन के मुताबिक, इस व्यवस्था से कपल को अलग-अलग जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती. मतलब शादी का रजिस्ट्रेशन, स्वास्थ्य जांच और काउंसलिंग एक ही जगह पर हो जाती है.
चीन के तियानजिन शहर में एक खास बैंक ने भी इस मुहिम में कदम बढ़ाया है. पिछले महीने Postal Savings Bank of China की एक ब्रांच में मैरिज रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की गई. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, यह चीन में किसी बैंक की पहली ऐसी ब्रांच बनी, जहां बैंकिंग सेवाओं के साथ शादी का रजिस्ट्रेशन भी कराया जा सकता है. सरकार और स्थानीय प्रशासन इस तरह के प्रयोगों के जरिए शादी को युवाओं के लिए आसान और कम झंझट वाला बनाने की कोशिश कर रहे हैं.
ग्वांगझोउ के Baiyun International Airport ने भी शादी को थोड़ा खास बनाने का तरीका खोज निकाला है. यहां कपल मैरिज सर्टिफिकेट लेने के साथ एयरपोर्ट से विमानों को उड़ते और उतरते हुए देखने का मजा भी ले सकते हैं. इसका मतलब शादी के रजिस्ट्रेशन को सिर्फ सरकारी प्रक्रिया न रखकर उसे एक यादगार अनुभव बनाने की कोशिश की जा रही है. स्थानीय प्रशासन की कोशिश है कि युवाओं के बीच शादी से जुड़ा उत्साह बढ़े और वे इस तरह के आयोजनों को अपने जीवन के खास मौके के तौर पर देखें.
शंघाई में तो मैरिज रजिस्ट्रेशन का तरीका और भी दिलचस्प देखने को मिला. यहां एक नाइटक्लब ने स्थानीय सिविल अफेयर्स अधिकारियों के साथ मिलकर शादी के सर्टिफिकेट देने का कार्यक्रम आयोजित किया. इस दौरान शादी करने वाले कपल्स के लिए म्यूजिक और फेस्टिवल से जुड़े खास इंतजाम भी किए गए. मतलब जिस जगह पर आमतौर पर लोग पार्टी करने जाते हैं, वहीं उन्हें शादी का सर्टिफिकेट भी मिल गया. इसके अलावा कुछ जगहों पर मेट्रो स्टेशन, पार्क और ऐतिहासिक मंदिरों में भी शादी रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी जा रही है.
इन कोशिशों के पीछे चीन की बड़ी आबादी से जुड़ी समस्या है. देश में जन्म दर लगातार कम हो रही है और काम करने वाली आबादी भी घट रही है. कम शादियों का सीधा असर आने वाले वर्षों में बच्चों की संख्या पर पड़ सकता है. इससे भविष्य में चीन के सामने काम करने वाले लोगों की कमी और बुजुर्ग आबादी बढ़ने जैसी चुनौतियां और बड़ी हो सकती हैं. इसी वजह से चीनी प्रशासन युवाओं को शादी और परिवार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने के अलग-अलग तरीके आजमा रहा है.
चीन में मैरिज रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आसान बनाने से पिछले साल के अंत में शादियों की संख्या में कुछ समय के लिए बढ़ोतरी जरूर देखने को मिली थी. लेकिन यह तेजी ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी. हालिया आंकड़ों के मुताबिक, इस साल की पहली छमाही में चीन में शादी के रजिस्ट्रेशन में एक बार फिर 7.5 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई. सरकार ने रजिस्ट्रेशन की जगह और प्रक्रिया आसान कर दी, लेकिन युवाओं की शादी को लेकर सोच में बड़ा बदलाव नहीं आया.
सरकार के इन नए प्रयोगों की सोशल मीडिया पर भी चर्चा हो रही है. कुछ लोग इन कोशिशों का मजाक बना रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि असली समस्या कहीं और है. एक यूजर ने सवाल किया कि क्या लोग सिर्फ इसलिए शादी नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए सही जगह नहीं मिलती? एक दूसरे यूजर ने मजाक करते हुए सुझाव दिया कि सिविल अफेयर्स ब्यूरो को तलाक की सुविधा माउंट एवरेस्ट की चोटी पर भी शुरू कर देनी चाहिए. वहीं, एक यूजर ने गंभीर बात कही. उसके मुताबिक, युवाओं को शादी से रोकने वाली असली परेशानी मुश्किल कागजी प्रक्रिया नहीं है. उन्हें चिंता इस बात की है कि आने वाले कई दशकों की जिंदगी की जिम्मेदारियों का सामना कैसे किया जाएगा.
चीन में बैंक, अस्पताल और नाइटक्लब में मैरिज रजिस्ट्रेशन शुरू करना भले ही सुनने में अनोखा लगे, लेकिन इसके पीछे सरकार की गंभीर चिंता छिपी है. प्रशासन लोगों के लिए शादी को आसान बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि सिर्फ सुविधा बढ़ाने से युवा शादी के लिए तैयार नहीं हो रहे. शादी के फैसले पर नौकरी, घर की कीमत, बच्चों की परवरिश, शिक्षा का खर्च और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा जैसे कई सवाल असर डाल रहे हैं. यही वजह है कि चीन के सामने चुनौती सिर्फ यह नहीं है कि लोगों को शादी का सर्टिफिकेट कहां दिया जाए. असली सवाल यह है कि युवाओं को शादी और परिवार शुरू करने के लिए भरोसा और आर्थिक सुरक्षा कैसे दी जाए. शायद इसी सवाल का जवाब चीन की आने वाली जनसंख्या नीति की दिशा तय करेगा.