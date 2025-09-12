पब्लिक टॉयलेट बनाया इतना सुंदर, यूज करने के बजाय घूमने और फोटो खिंचवाने के लिए आ रहे लोग

Dunhuang Toilet: गांसू प्रांत के दुनहुआंग नाइट मार्केट में हाल ही में खोला गया एक पब्लिक टॉयलेट आजकल सुर्खियों में है. यह टॉयलेट साधारण नहीं, बल्कि इतना शानदार बना दिया गया है कि लोग इसे देखने के लिए खासतौर पर आ रहे हैं. "दुनहुआंग प्योर रियल्म पब्लिक कल्चरल स्पेस" नाम से मशहूर हो चुका यह स्थान अब सिर्फ जरूरत पूरी करने की जगह नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर जैसा अनुभव बन चुका है.

आखिर यह टॉयलेट इतना खास क्यों है?

दुनहुआंग शहर जो कभी सिल्क रोड का अहम हिस्सा रहा है और जहां मशहूर मोगाओ गुफाएं हैं, वहीं इस टॉयलेट को बनाया गया है. यहां दो मंजिला इमारत में टॉयलेट के साथ-साथ कला और संस्कृति को भी जगह दी गई है. अंदर की दीवारों पर दुनहुआंग संस्कृति से जुड़े भित्तिचित्र बने हुए हैं, वहीं ऊपरी मंजिल पर ‘फैंटेसी रियल्म’ का कॉन्सेप्ट दिया गया है. बाहर से इसकी कांच की दीवारें इतनी साफ हैं कि यह किसी आर्ट गैलरी जैसा लगता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: बीटेक स्टूडेंट की डायरी से खुला राज.. अगले 10 साल का ऐसा तगड़ा प्लान, जिसमें पढ़ाई, जिम और शादी तक सब फिक्स!

कौन-कौन सी सुविधाएं मौजूद हैं?

यह टॉयलेट केवल खूबसूरती में ही नहीं, बल्कि सुविधाओं में भी कमाल है. यहां मां-बच्चे के लिए अलग से रूम बनाया गया है, जिसमें एंटीबैक्टीरियल टेबल और चाइल्ड सेफ्टी सीट्स हैं. इसके अलावा ऑटोमैटिक क्लीनिंग सिस्टम, बैठने की जगह, ड्रिंक डिस्पेंसर और बुजुर्गों व दिव्यांगों के लिए भी खास इंतजाम किया गया है.

क्या कहते हैं यहां आने वाले लोग?

16 अगस्त को शुरू हुआ यह टॉयलेट अब टूरिस्ट्स का फेवरेट बन चुका है. कई लोग तो यहां पारंपरिक हानफू (चीनी परिधान) पहनकर फोटो खिंचवाने आ रहे हैं. एक महिला ने कहा, "मैं टॉयलेट ढूंढ रही थी, लेकिन लगा जैसे किसी प्राचीन गुफा में आ गई हूं." वहीं दूसरी पर्यटक ने अफसोस जताया कि वह हानफू पहनकर क्यों नहीं आई.

यह भी पढ़ें: रशियन गर्ल ने 'फूलों के रस में...' गाने पर किया ऐसा रोमांटिक डांस, Video देखते ही लोग बोले- खूबसूरत हसीना...

सोशल मीडिया पर क्यों हो रही चर्चा?

चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस टॉयलेट ने खूब हलचल मचा दी है. कोई इसे सबसे लग्जरी पब्लिक टॉयलेट बता रहा है तो कोई कह रहा है कि यहां का अनुभव किसी साइलेंट आर्ट स्पेस जैसा है. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बाहर लगे स्क्रीन पर यह भी दिखता है कि आप कितने मिनट से अंदर हैं और 5 मिनट से ज्यादा रुकने पर स्क्रीन का रंग बदल जाता है.

क्या यह नया पर्यटन आकर्षण बन सकता है?

जिस तरह लोग सिर्फ टॉयलेट देखने और फोटो खिंचवाने पहुंच रहे हैं, उससे साफ है कि यह स्थान धीरे-धीरे एक नए टूरिस्ट स्पॉट में बदल रहा है. दुनहुआंग पहले से ही अपनी गुफाओं और ऐतिहासिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है और अब यह अनोखा टॉयलेट भी लोगों को खींच रहा है.