चलते-चलते सांपों से भरे कुएं में गिरी महिला, 54 घंटे तक पकड़कर रखी दीवार; मौत से यूं जीती जंग

China News: दुनियाभर में कभी-कभी कुछ ऐसे मामले सामने आते हैं जिसे पढ़कर या सुनकर लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं. ऐसी ही एक कहानी से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं. चीन की एक महिला एक पुराने और वीरान कुएं में अचानक गिर गई. यह कुआं सापों से भरा था, हैरानी की बात ये है कि महिला 54 घंटे तक दीवार पकड़कर जिंदा रही, जबकि महिला के परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जानिए क्या है पूरा मामला.

कुएं में गिरी महिला

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट (SCMP) के अनुसार फुजियान प्रांत की रहने वाली 48 साल की महिला एक पुराने और वीरान कुएं में गलती से गिर गई थी, यह मामला तब हुआ था जब वो 13 सितंबर को जंगल में टहल रही थी, महिला के न मिलने की स्थिति में परिजनों ने गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद जिनजियांग रुइटोंग ब्लू स्काई इमरजेंसी रेस्क्यू सेंटर की एक टीम ने महिला को ढूंढ़ने के लिए इमेजिंग ड्रोन का इस्तेमाल किया.

ऐसे लगा सुराग

इसके बाद बचाव दल ने उन्हें पानी में डूबा हुआ और फिसलन भरी दरारों को पकड़े हुए देखा, फिर झाड़ियों को साफ किया और महिला को बाहर निकाला गया. किन तैरना जानती थी जिससे दीवार में लगे एक पत्थर को पकड़कर वह पानी में तैरती रही. हालांकि, लगभग दो दिनों तक चली इस कठिन परीक्षा के दौरान उसके हाथों में गंभीर चोटें आईं और छाले पड़ गए.

महिला ने सुनाई आपबीती

आगे बोलते हुए बताया कि कई बार मैं पूरी तरह से निराश हो गई, कुएं का तल बिल्कुल काला था, मच्छरों से भरा हुआ था और पास में कुछ पानी के सांप भी तैर रहे थे, मैं मच्छरों के काटने से पूरी तरह ढकी हुई थी और एक बार तो पानी के सांप ने मेरे हाथ पर काट भी लिया था, हालांकि वो जहरीला नहीं था इससे कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ. साथ ही बताया कि कई बार लगता था कि मैं हार जाऊंगी लेकिन उनके मन में पिता, मां और बेटी का खयाल आया कि उन्हें कैसे छोड़ दूं? कुएं से निकालने के बाद उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है.