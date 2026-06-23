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200 फीट की ऊंचाई... क्रेन में फंसा पैराशूट, 4 घंटे बाद ऐसे बची पैराग्लाइडर की जान

China Paragliding Accident: चीन के नानचोंग शहर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक पैराग्लाइडर 200 फीट की ऊंचाई पर क्रेन से लटका नजर आ रहा है. तेज हवा के कारण उसका कंट्रोल बिगड़ गया और पैराशूट क्रेन में फंस गया. जिसके बाद करीब चार घंटे तक वह हवा में जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 23, 2026, 05:42 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 05:42 PM IST
200 फीट की ऊंचाई... क्रेन में फंसा पैराशूट, 4 घंटे बाद ऐसे बची पैराग्लाइडर की जान
Image Credit: Image credit: X/@Ian_Collins_03

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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