China Paragliding Accident: पैराग्लाइडिंग का शौक रखने वाले लोग अक्सर आसमान में उड़ने के रोमांच का आनंद लेते हैं, लेकिन चीन में एक पैराग्लाइडर के साथ ऐसा हादसा हुआ, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक शख्स जमीन से करीब 200 फीट ऊपर हवा में लटका दिखाई दे रहा है.
बताया जा रहा है कि उड़ान के दौरान तेज हवा की वजह से पैराग्लाइडर का संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे मौजूद एक निर्माण स्थल की तरफ चला गया. इसी दौरान उसका पैराशूट वहां लगी एक बड़ी क्रेन में फंस गया और वह हवा में ही अटक गया. करीब चार घंटे तक वह हवा में जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा, जिसके बाद दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत कर उसे सुरक्षित नीचे उतारा.
यह घटना चीन के मध्य हिस्से में स्थित नानचोंग शहर की बताई जा रही है. द सन की रिपोर्ट्स के अनुसार, पैराग्लाइडर एक कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर उड़ रहा था, तभी अचानक मौसम बदल गया और तेज हवा के कारण उसका कंट्रोल बिगड़ गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि पैराशूट की रस्सियां क्रेन के ऊपरी हिस्से में उलझी हुई हैं और शख्स नीचे लटक रहा है. वह लगातार हवा में हिलता नजर आ रहा था. नीचे मौजूद लोगों ने जब यह खतरनाक नजारा देखा तो तुरंत इमरजेंसी टीम को सूचना दी. लोगों के लिए सबसे चिंता की बात यह थी कि शख्स इतनी ऊंचाई पर बिना किसी सहारे के घंटों तक फंसा रहा.
घटना की जानकारी मिलते ही नानचोंग फायर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची. लेकिन बचाव करना इतना आसान नहीं था. निर्माण स्थल पर काफी सामान फैला हुआ था और कई जगह गहरे गड्ढे भी थे. दमकलकर्मियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि किसी तरह पैराग्लाइडर तक सुरक्षित पहुंचा जाए. सामान्य तरीके से सुरक्षा कुशन लगाना भी संभव नहीं था. इसके बाद रेस्क्यू टीम ने करीब 236 फीट लंबी सीढ़ी का इस्तेमाल किया. काफी सावधानी के साथ दमकलकर्मी ऊपर पहुंचे और पैराशूट की उलझी हुई रस्सियों को काटना शुरू किया. कई घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार रात करीब 10 बजे उस शख्स को सुरक्षित जमीन पर उतार लिया गया.
Nanchong,
(June 19). A paraglider became entangled in a tower crane. He hung there for 4 hours pic.twitter.com/ahPURmyumL
— Ian Collins (@Ian_Collins_03) June 21, 2026
करीब चार घंटे तक हवा में लटके रहने के बाद जब पैराग्लाइडर नीचे आया तो उसकी हालत काफी कमजोर लग रही थी. लंबे समय तक बिना पानी और खाने के रहने की वजह से वह डिहाइड्रेट हो गया था. हालांकि राहत की बात यह रही कि उसे कोई बड़ी चोट नहीं आई. बचाव टीम ने उसकी जांच की और उसकी हालत को स्थिर बताया गया. सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद लोग हैरान रह गए. कई लोगों ने रेस्क्यू टीम की तारीफ की और कहा कि इतनी ऊंचाई पर फंसे व्यक्ति को सुरक्षित बचाना आसान काम नहीं था.
पैराग्लाइडिंग से जुड़ा एक गंभीर हादसा हाल ही में भारत में भी देखने को मिला था. कुछ समय पहले ब्रिटेन के फिल्म निर्माता जॉर्ज रिचमंड पैराग्लाइडिंग दुर्घटना का शिकार हो गए थे. बताया गया था कि वह हिमालय क्षेत्र में उड़ान के दौरान हादसे का शिकार हुए थे. इस दुर्घटना में उन्हें गंभीर गर्दन की चोट आई थी. डॉक्टरों के अनुसार, ऐसी चोट काफी गंभीर मानी जाती है और इसमें लंबे समय तक इलाज की जरूरत पड़ सकती है.
पैराग्लाइडिंग एक रोमांचक एडवेंचर स्पोर्ट है, लेकिन इसमें मौसम और सुरक्षा का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है. तेज हवा, खराब मौसम या अनुभव की कमी कई बार बड़े हादसे की वजह बन सकती है. इस विषय के जानकारों का कहना है कि उड़ान से पहले मौसम की जानकारी लेना, प्रशिक्षित इंस्ट्रक्टर की मदद लेना और सुरक्षा नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होता है.
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