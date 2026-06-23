यह घटना चीन के मध्य हिस्से में स्थित नानचोंग शहर की बताई जा रही है. द सन की रिपोर्ट्स के अनुसार, पैराग्लाइडर एक कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर उड़ रहा था, तभी अचानक मौसम बदल गया और तेज हवा के कारण उसका कंट्रोल बिगड़ गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि पैराशूट की रस्सियां क्रेन के ऊपरी हिस्से में उलझी हुई हैं और शख्स नीचे लटक रहा है. वह लगातार हवा में हिलता नजर आ रहा था. नीचे मौजूद लोगों ने जब यह खतरनाक नजारा देखा तो तुरंत इमरजेंसी टीम को सूचना दी. लोगों के लिए सबसे चिंता की बात यह थी कि शख्स इतनी ऊंचाई पर बिना किसी सहारे के घंटों तक फंसा रहा.