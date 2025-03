चीन के फेमस रेस्टोरेंट में सूप में पेशाब करने का वीडियो वायरल, हजारों ग्राहकों को मिलेगा मुआवजा!

Hotpot restaurant Viral Video: चीन की सबसे बड़ी हॉटपॉट चेन हैडिलाओ (Haidilao) इन दिनों एक विवाद के चलते सुर्खियों में है. दरअसल, इसकी शंघाई शाखा में एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई जहां दो किशोरों ने अपने ही सूप के बर्तन में टॉयलेट कर दिया. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे ग्राहकों में भारी आक्रोश देखने को मिला.

कैसे हुआ पूरा मामला?

पिछले महीने हैडिलाओ के एक आउटलेट में दो किशोर खाने के दौरान नशे की हालत में थे. तभी उनमें से एक 17 वर्षीय लड़के ने अपने हॉटपॉट सूप के बर्तन में टॉयलेट कर दिया. इस पूरी घटना का वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर लिया और इंटरनेट पर डाल दिया. वीडियो के वायरल होते ही लोगों में गुस्सा फूट पड़ा और कंपनी को भारी आलोचना का सामना करना पड़ा.

कंपनी की सफाई और कार्रवाई

वीडियो वायरल होने के बाद हैडिलाओ प्रबंधन ने ग्राहकों से माफी मांगी और कहा कि उन्होंने उस आउटलेट के सभी हॉटपॉट उपकरण, खाने के बर्तन और क्रॉकरी को बदल दिया है. साथ ही अन्य बर्तनों को भी पूरी तरह से कीटाणुरहित किया गया है ताकि भविष्य में इस तरह की किसी भी घटना से बचा जा सके. कंपनी ने बताया कि हैडिलाओ में हर ग्राहक को अपना अलग हॉटपॉट दिया जाता है, जिससे सूप को दोबारा उपयोग में नहीं लाया जाता. हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि घटना के बाद उस हॉटपॉट को अच्छे से साफ किया गया था या नहीं.

Just when you thought the world couldn’t get any crazier… someone stands up and pisses in the Haidilao hotpot. Blasphemy! Hotpot treason!

Anyway, Haidilao reported the guy to the police, and I’m pretty sure he won’t be welcome back anytime soon. pic.twitter.com/3ytLhGdYjX

— Manya Koetse (@manyapan) March 6, 2025