/पहले मदद ली, फिर उसी दोस्त से ठग लिए 83 लाख रुपये; चीन से आया फ्लैट फ्रॉड का हैरान करने वाला मामला

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी का नाम सन बताया गया है. कभी वह दो दुकानों का मालिक था, लेकिन कारोबार बंद होने के बाद उसकी आर्थिक हालत खराब हो गई. पैसों की परेशानी के चलते वह कर्ज में डूब गया. सन पहले भी धोखाधड़ी के मामले में जेल जा चुका था. साल 2017 में जेल से बाहर आने के बाद उसके पुराने दोस्त एक मैरिड कपल ने उसकी काफी मदद की. यह कपल खुद प्रवासी मजदूर था और सीमित कमाई में अपना जीवन चला रहा था. इसके बावजूद उन्होंने सन का साथ नहीं छोड़ा. उन्होंने उसे खाने-पीने से लेकर पैसों तक में मदद की. सन ने उस समय उनसे वादा किया था कि वह एक दिन उनका एहसान जरूर लौटाएगा. लेकिन कुछ समय बाद वही भरोसा उनके लिए सबसे बड़ा नुकसान बन गया.