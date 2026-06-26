Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /जरा हटके
  • /पहले मदद ली, फिर उसी दोस्त से ठग लिए 83 लाख रुपये; चीन से आया फ्लैट फ्रॉड का हैरान करने वाला मामला

पहले मदद ली, फिर उसी दोस्त से ठग लिए 83 लाख रुपये; चीन से आया फ्लैट फ्रॉड का हैरान करने वाला मामला

China Property Fraud Case: चीन में एक शख्स ने भरोसे और दोस्ती का ऐसा फायदा उठाया कि हर कोई हैरान रह गया. आरोपी ने एक खाली पड़े फ्लैट का ताला बदल दिया और खुद को उसका मालिक बताकर अपने पुराने दोस्तों को करीब 83 लाख रुपये में बेच दिया. जब असली मालिक वहां पहुंचा तो पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 26, 2026, 05:13 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 05:13 PM IST
पहले मदद ली, फिर उसी दोस्त से ठग लिए 83 लाख रुपये; चीन से आया फ्लैट फ्रॉड का हैरान करने वाला मामला
Image Credit: AI ImageSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
तब्बू को नेशनल अवॉर्ड मिलने पर इस एक्ट्रेस को हुई थी जलन, सालों बाद बताया सच
Tabbu1 hr ago
2
Venezuela Earthquake1 hr ago
3
India-US trade deal1 hr ago
4
Delhi news1 hr ago
5
actress urmila matondkar1 hr ago