/पहले मदद ली, फिर उसी दोस्त से ठग लिए 83 लाख रुपये; चीन से आया फ्लैट फ्रॉड का हैरान करने वाला मामला

China Property Fraud Case: दोस्ती और भरोसा किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है, लेकिन अगर कोई इसी भरोसे का फायदा उठा ले तो क्या होगा? इस मामले में एक दोस्त ने ना सिर्फ भरोसे का गलत फायदा उठाया है, बल्कि पैसों के लिए अपने रिश्ते को भी दांव पर लगा दिया है. ऐसा ही एक मामला चीन के शंघाई शहर से सामने आया है.
इसमें एक व्यक्ति ने अपने ही पुराने दोस्तों को लाखों रुपये का चूना लगा दिया. सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि जिस फ्लैट को उसने बेचकर पैसे लिए, वह उसका था ही नहीं. उसने सिर्फ एक खाली पड़े फ्लैट का ताला बदला, कुछ झूठी बातें कहीं और दोस्तों को यकीन दिला दिया कि अब वह घर उनका हो चुका है. जब असली मालिक वहां पहुंचा तो पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ. अदालत ने आरोपी को धोखाधड़ी का दोषी मानते हुए 10 साल 3 महीने की जेल और जुर्माने की सजा सुनाई है.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी का नाम सन बताया गया है. कभी वह दो दुकानों का मालिक था, लेकिन कारोबार बंद होने के बाद उसकी आर्थिक हालत खराब हो गई. पैसों की परेशानी के चलते वह कर्ज में डूब गया. सन पहले भी धोखाधड़ी के मामले में जेल जा चुका था. साल 2017 में जेल से बाहर आने के बाद उसके पुराने दोस्त एक मैरिड कपल ने उसकी काफी मदद की. यह कपल खुद प्रवासी मजदूर था और सीमित कमाई में अपना जीवन चला रहा था. इसके बावजूद उन्होंने सन का साथ नहीं छोड़ा. उन्होंने उसे खाने-पीने से लेकर पैसों तक में मदद की. सन ने उस समय उनसे वादा किया था कि वह एक दिन उनका एहसान जरूर लौटाएगा. लेकिन कुछ समय बाद वही भरोसा उनके लिए सबसे बड़ा नुकसान बन गया.
कुछ समय बाद कपल ने सन से शंघाई में एक सस्ता घर दिलाने में मदद मांगी. सन ने खुद को काफी प्रभावशाली दिखाया और दावा किया कि उसके सरकारी संपर्क हैं, जिसकी वजह से वह उन्हें बाजार से कम कीमत में फ्लैट दिला सकता है. दोस्तों ने उसकी बातों पर भरोसा कर लिया. साल 2023 से उन्होंने धीरे-धीरे उसे पैसे देने शुरू कर दिए. सन कभी घर की बुकिंग तो कभी लोन और कागजी कार्रवाई का बहाना बनाकर उनसे पैसे लेता रहा. इस तरह उसने कपल से 7 लाख युआन भारतीय रुपये में करीब 83 लाख से ज्यादा की रकम ले ली. इसके बाद सन ने एक और कहानी बनाई. उसने कहा कि उनके लिए पुनर्वास योजना के तहत एक फ्लैट मिल गया है, लेकिन डील पूरी करने के लिए अभी 4 लाख युआन और देने होंगे.
असल में सन जिस फ्लैट की बात कर रहा था, वह किसी और व्यक्ति का था और काफी समय से खाली पड़ा हुआ था. सन ने इसी बात का फायदा उठाया. उसने एक ताला बनाने वाले को बुलाया और यह कहकर फ्लैट का ताला बदलवा दिया कि उसकी चाबी खो गई है. उसने ताला बदलवाते समय न तो कोई मालिकाना कागज दिखाया और न ही कोई कानूनी दस्तावेज. इसके बाद वह अपने दोस्तों को फ्लैट दिखाने ले गया. उसने उन्हें नई चाबियां दीं और एक फर्जी सेल्स एग्रीमेंट भी साइन करवा लिया. कपल को लगा कि उनका अपना घर मिल गया है. लेकिन यह झूठ ज्यादा समय तक नहीं टिक सका.
मई 2025 में फ्लैट का असली मालिक, जिसे वांग बताया गया है, एक संभावित किराएदार के साथ वहां पहुंचा. जब उसकी चाबी से दरवाजा नहीं खुला तो उसे शक हुआ. जांच करने पर पता चला कि फ्लैट का ताला बदला जा चुका है. इसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की तो सीसीटीवी फुटेज से पूरा सच सामने आ गया. फुटेज में सन द्वारा ताला बदलवाने की जानकारी मिली और फिर उसके झूठ का पर्दाफाश हो गया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में सन ने माना कि उसने दोस्तों से लिए गए ज्यादातर पैसे पुराने कर्ज चुकाने और अपने खर्चों में इस्तेमाल कर दिए थे.
मामले की सुनवाई के बाद स्थानीय अदालत ने सन को धोखाधड़ी का दोषी पाया. अदालत ने उसे 10 साल 3 महीने जेल की सजा सुनाई. इसके अलावा उस पर 1 लाख युआन यानी करीब 12 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. हालांकि, जिस ताला बनाने वाले व्यक्ति ने फ्लैट का लॉक बदला था, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई या नहीं, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है.
यह मामला सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है. कई लोगों ने आरोपी को भरोसे का गलत फायदा उठाने वाला बताया. वहीं कई यूजर्स ने कहा कि किसी भी संपत्ति को खरीदने से पहले सिर्फ पहचान या रिश्तों के भरोसे फैसला नहीं लेना चाहिए. लोगों ने सलाह दी कि घर खरीदने से पहले मालिकाना दस्तावेज, रजिस्ट्री, कानूनी कागज और प्रॉपर्टी की पूरी जांच करना बेहद जरूरी है. यह मामला एक बार फिर याद दिलाता है कि चाहे सामने वाला कितना भी करीबी क्यों न हो, बड़े आर्थिक फैसलों में सावधानी और सही जांच हमेशा जरूरी होती है.