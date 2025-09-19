QR कोड स्कैन करें, विज्ञापन देखें, तभी मिलेगा टॉयलेट पेपर... यहां लागू हुआ नया नियम, जनता बौखलाई

Trending Photos
China Toilet Paper Ads: चीन से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. वहां के कुछ पब्लिक टॉयलेट्स में अब टॉयलेट पेपर पाने के लिए पहले विज्ञापन देखना जरूरी कर दिया गया है. इस सिस्टम को शुरू करने का मकसद बताया गया है कि लोग ज्यादा पेपर बर्बाद न करें. लेकिन यह कदम सोशल मीडिया पर आलोचना का शिकार हो रहा है.
आखिर कैसे मिलता है टॉयलेट पेपर?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, पब्लिक टॉयलेट्स में पेपर डिस्पेंसर पर QR कोड स्कैन करना पड़ता है. जैसे ही यूज़र कोड स्कैन करते हैं, उनके सामने एक छोटा विज्ञापन वीडियो आता है. वीडियो खत्म होते ही मशीन थोड़ी मात्रा में टॉयलेट पेपर देती है. अगर कोई विज्ञापन नहीं देखना चाहता तो उसे 0.5 RMB (करीब 5 रुपये) चुकाने होंगे. तब जाकर बिना एड देखे टॉयलेट पेपर मिलेगा. कई लोगों ने इसे डिस्टोपियन आइडिया बताया है, यानी ऐसा सिस्टम जो इंसानी आज़ादी को अजीब ढंग से सीमित करता है.
क्यों उठ रहे हैं सवाल?
लोगों का कहना है कि अगर किसी का फोन बंद हो गया हो, इंटरनेट न हो, या पास में छुट्टे पैसे न हों, तो क्या वह बिना पेपर के फंस जाएगा? यह स्थिति बहुत असुविधाजनक और अस्वच्छ हो सकती है. यही कारण है कि यह नियम कड़ी आलोचना झेल रहा है.
क्या पहले भी हुआ ऐसा प्रयोग?
यह पहली बार नहीं है जब चीन ने टॉयलेट पेपर को लेकर सख्ती दिखाई हो. साल 2017 में बीजिंग के Temple of Heaven Park में फेशियल रिकग्निशन मशीनें लगाई गई थीं. वह मशीनें हर यूज़र को एक तय मात्रा में पेपर देती थीं और 9 मिनट से पहले दोबारा पेपर नहीं देती थीं. हालांकि अधिकारियों का कहना है कि इससे बर्बादी कम होगी, लेकिन यूजर्स का कहना है कि वे अब अपने साथ टिश्यू पेपर ले जाना ही बेहतर समझेंगे. इससे उन्हें न तो इंतजार करना पड़ेगा और न ही किसी विज्ञापन को देखने की मजबूरी होगी.