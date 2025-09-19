QR कोड स्कैन करें, विज्ञापन देखें, तभी मिलेगा टॉयलेट पेपर... यहां लागू हुआ नया नियम, जनता बौखलाई
Advertisement
trendingNow12928320
Hindi Newsजरा हटके

QR कोड स्कैन करें, विज्ञापन देखें, तभी मिलेगा टॉयलेट पेपर... यहां लागू हुआ नया नियम, जनता बौखलाई

Public Toilet Controversy: चीन से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. वहां के कुछ पब्लिक टॉयलेट्स में अब टॉयलेट पेपर पाने के लिए पहले विज्ञापन देखना जरूरी कर दिया गया है. इस सिस्टम को शुरू करने का मकसद बताया गया है कि लोग ज्यादा पेपर बर्बाद न करें.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 19, 2025, 11:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

QR कोड स्कैन करें, विज्ञापन देखें, तभी मिलेगा टॉयलेट पेपर... यहां लागू हुआ नया नियम, जनता बौखलाई

China Toilet Paper Ads: चीन से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. वहां के कुछ पब्लिक टॉयलेट्स में अब टॉयलेट पेपर पाने के लिए पहले विज्ञापन देखना जरूरी कर दिया गया है. इस सिस्टम को शुरू करने का मकसद बताया गया है कि लोग ज्यादा पेपर बर्बाद न करें. लेकिन यह कदम सोशल मीडिया पर आलोचना का शिकार हो रहा है.

आखिर कैसे मिलता है टॉयलेट पेपर?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पब्लिक टॉयलेट्स में पेपर डिस्पेंसर पर QR कोड स्कैन करना पड़ता है. जैसे ही यूज़र कोड स्कैन करते हैं, उनके सामने एक छोटा विज्ञापन वीडियो आता है. वीडियो खत्म होते ही मशीन थोड़ी मात्रा में टॉयलेट पेपर देती है. अगर कोई विज्ञापन नहीं देखना चाहता तो उसे 0.5 RMB (करीब 5 रुपये) चुकाने होंगे. तब जाकर बिना एड देखे टॉयलेट पेपर मिलेगा. कई लोगों ने इसे डिस्टोपियन आइडिया बताया है, यानी ऐसा सिस्टम जो इंसानी आज़ादी को अजीब ढंग से सीमित करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: दो पैग रोज पीने के बाद भी क्यों नहीं लड़खड़ाते चिंपैंजी? वैज्ञानिकों ने बताई चौंकाने वाली वजह

क्यों उठ रहे हैं सवाल?

लोगों का कहना है कि अगर किसी का फोन बंद हो गया हो, इंटरनेट न हो, या पास में छुट्टे पैसे न हों, तो क्या वह बिना पेपर के फंस जाएगा? यह स्थिति बहुत असुविधाजनक और अस्वच्छ हो सकती है. यही कारण है कि यह नियम कड़ी आलोचना झेल रहा है.

 

 

यह भी पढ़ें: क्यों वायरल हो रहा है हैदराबाद बारिश से जुड़ा वो वीडियो, जिसमें डिलीवरी बॉय खींच रहे थे बाइक और बचा रहे थे जानें?

क्या पहले भी हुआ ऐसा प्रयोग?

यह पहली बार नहीं है जब चीन ने टॉयलेट पेपर को लेकर सख्ती दिखाई हो. साल 2017 में बीजिंग के Temple of Heaven Park में फेशियल रिकग्निशन मशीनें लगाई गई थीं. वह मशीनें हर यूज़र को एक तय मात्रा में पेपर देती थीं और 9 मिनट से पहले दोबारा पेपर नहीं देती थीं. हालांकि अधिकारियों का कहना है कि इससे बर्बादी कम होगी, लेकिन यूजर्स का कहना है कि वे अब अपने साथ टिश्यू पेपर ले जाना ही बेहतर समझेंगे. इससे उन्हें न तो इंतजार करना पड़ेगा और न ही किसी विज्ञापन को देखने की मजबूरी होगी.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

viralchinapubic toiletToilet paper

Trending news

दिल्ली दंगा: SC ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर नहीं की सुनवाई, 22 सितंबर तक स्थगित
Supreme Court Hearing Delhi riots case
दिल्ली दंगा: SC ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर नहीं की सुनवाई, 22 सितंबर तक स्थगित
हिमाचल के किन्नौर में बादल फटने से भारी तबाही, बहे वाहन, घर-बगीचे सब तबाह
Himachal Weather
हिमाचल के किन्नौर में बादल फटने से भारी तबाही, बहे वाहन, घर-बगीचे सब तबाह
पीएम मोदी को मिले गिफ्ट्स को कर सकते हैं हासिल, ऑनलाइन ई-नीलामी में लगाइए बोली
PM Modi Birthday Gifts E-Auction
पीएम मोदी को मिले गिफ्ट्स को कर सकते हैं हासिल, ऑनलाइन ई-नीलामी में लगाइए बोली
टेंशन के बीच दुर्गा पूजा से पहले बांग्लादेश से आई Hilsa Fish की पहली खेप
durga puja
टेंशन के बीच दुर्गा पूजा से पहले बांग्लादेश से आई Hilsa Fish की पहली खेप
सुप्रीम कोर्ट बड़ा या मुस्लिम बोर्ड? वक्फ कानून को लेकर रची जा रही भड़काने की साजिश
DNA
सुप्रीम कोर्ट बड़ा या मुस्लिम बोर्ड? वक्फ कानून को लेकर रची जा रही भड़काने की साजिश
भारत में 'अपनी दुकान' पर 'PAK सामान'! कौन खरीद रहा पड़ोसी मुल्क की ब्यूटी क्रीम?
DNA
भारत में 'अपनी दुकान' पर 'PAK सामान'! कौन खरीद रहा पड़ोसी मुल्क की ब्यूटी क्रीम?
हीरोइन के 'विलेन' को मारा तो याद आया ‘सनातन’...क्या गैंगस्टर्स का भी धर्म होता है?
DNA Analysis
हीरोइन के 'विलेन' को मारा तो याद आया ‘सनातन’...क्या गैंगस्टर्स का भी धर्म होता है?
राहुल गांधी का 'परमाणु बम-पार्ट 2'...क्या भारत में 'वोट की चोरी' हो सकती है?
DNA Analysis
राहुल गांधी का 'परमाणु बम-पार्ट 2'...क्या भारत में 'वोट की चोरी' हो सकती है?
DNA:अगर एक साथ आए तो ताकत के मामले में भारत के आगे कहां ठहरते हैं सऊदी-पाकिस्तान?
DNA Analysis
DNA:अगर एक साथ आए तो ताकत के मामले में भारत के आगे कहां ठहरते हैं सऊदी-पाकिस्तान?
अलगाववादी नेता के इंतकाल पर सियासी उबाल, CM उमर अब्दुल्ला ने दागे सवालिया तीर
Jammu and Kashmir
अलगाववादी नेता के इंतकाल पर सियासी उबाल, CM उमर अब्दुल्ला ने दागे सवालिया तीर
;