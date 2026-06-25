China Viral Story: आज के समय में जब लोग अक्सर अपनी परेशानियों में उलझे रहते हैं, वहीं दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी छोटी-सी मदद किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है. चीन से सामने आई एक ऐसी ही कहानी इन दिनों इंटरनेट पर लोगों को खूब पसंद आ रही है. यह कहानी एक बेरोजगार लड़के और एक ऐसे रेस्टोरेंट मालिक की है, जिसने बिना किसी पहचान के सिर्फ इंसानियत के नाते उसकी मदद की.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना चीन के जियांग्सू प्रांत के वूशी शहर की बताई जा रही है. यहां रहने वाले वान नाम के एक लड़के की नौकरी चली गई थी. नौकरी जाने के बाद उसकी आर्थिक हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसके लिए अपनी डेली जरूरतें भी पूरी करना मुश्किल हो गया था.
वान के पास उस समय कोई काम नहीं था और उसकी सैलरी भी रुकी हुई थी. हालत ऐसी थी कि वह दिन में सिर्फ एक बार खाना खाकर गुजारा कर रहा था. पैसों की कमी के कारण वह अपने खाने का खर्च भी मुश्किल से निकाल पा रहा था. इसी दौरान एक दिन उसने फूड डिलीवरी ऐप के जरिए सिर्फ 12.8 युआन यानी लगभग 150 रुपये का फ्राइड राइस ऑर्डर किया. लेकिन ऑर्डर करते समय उसने रेस्टोरेंट के लिए एक छोटा-सा मैसेज भी लिखा.
उसने अपनी परेशानी बताते हुए लिखा कि कृपया थोड़ा ज्यादा चावल दे दीजिए. मेरी नौकरी चली गई है और अभी तक मुझे सैलरी नहीं मिली है. मैं दिन में सिर्फ एक बार खाना खा सकता हूं, इसलिए अगर संभव हो तो मेरी मदद कर दीजिए. वान को उम्मीद थी कि शायद रेस्टोरेंट उसकी बात समझकर थोड़ा ज्यादा खाना भेज देगा. लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि सामने से ऐसा जवाब मिलेगा, जो उसकी जिंदगी में एक नई उम्मीद लेकर आएगा.
जब वान का ऑर्डर पहुंचा और उसने डिब्बा खोला तो वह हैरान रह गया. रेस्टोरेंट ने सामान्य मात्रा से ज्यादा चावल भेजे थे. लेकिन असली सरप्राइज खाने के अंदर नहीं बल्कि डिब्बे के ऊपर लिखा हुआ था. रेस्टोरेंट मालिक ने हाथ से एक मैसेज लिखा था. उसमें लिखा था कि मेरे रेस्टोरेंट में आकर अप्रेंटिस बन जाओ. यह पढ़कर वान कुछ देर के लिए भावुक हो गया. उसने सोचा भी नहीं था कि सिर्फ ज्यादा चावल मांगने की अपील उसे नौकरी का मौका दिला देगी.
वान ने इस पूरे अनुभव को सोशल मीडिया पर शेयर किया. उसने बताया कि उसका मकसद सिर्फ उस समय पेट भरने के लिए थोड़ा ज्यादा खाना मांगना था, लेकिन रेस्टोरेंट मालिक ने उसकी परेशानी को समझकर उससे भी बड़ी मदद कर दी. वान ने कहा कि एक अजनबी व्यक्ति से इतनी संवेदनशीलता की उम्मीद नहीं थी. इस घटना ने उसे महसूस कराया कि आज भी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं, जो दूसरों की परेशानी को समझते हैं. इसके बाद वान ने रेस्टोरेंट मालिक से संपर्क किया. दोनों की बातचीत हुई और वान ने वहां कुछ समय के लिए काम करने का फैसला किया. बाद में उसने अपने काम और नए अनुभवों को वीडियो के जरिए लोगों के साथ शेयर किया.
वान की यह कहानी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. वीडियो को 4 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया और लाखों लोगों ने इसे लाइक किया. लोगों ने रेस्टोरेंट मालिक की जमकर तारीफ की. कई यूजर्स ने कहा कि किसी जरूरतमंद को सिर्फ खाना देना अच्छी बात है, लेकिन उसे काम का मौका देना उससे भी बड़ी मदद है. एक यूजर ने लिखा कि यह कहानी देखकर आंखें नम हो गईं. आज भी दुनिया में अच्छे लोग मौजूद हैं. वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि एक प्लेट खाना किसी की एक दिन की भूख मिटा सकता है, लेकिन नौकरी किसी की जिंदगी बदल सकती है.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट में रेस्टोरेंट मालिक का घर का नाम टैन बताया गया है. उन्होंने बताया कि जब उन्होंने वान का मैसेज पढ़ा तो उन्हें उसकी हालत समझ आई. टैन ने कहा कि उनके जीवन में भी ऐसे लोग रहे हैं, जिन्होंने मुश्किल समय में उनकी मदद की थी. इसलिए जब उन्हें वान की परेशानी के बारे में पता चला तो उन्होंने भी उसकी सहायता करने का फैसला किया. उनके लिए यह सिर्फ एक ग्राहक नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान था, जिसे उस समय सहारे की जरूरत थी.
यह पूरी घटना सिर्फ ज्यादा चावल देने की कहानी नहीं है. यह उस भरोसे और इंसानियत की कहानी है, जो आज भी लोगों को एक-दूसरे से जोड़ती है. कई बार किसी की जिंदगी बदलने के लिए बहुत बड़ी मदद की जरूरत नहीं होती. कभी-कभी एक छोटा-सा कदम, एक मौका या कुछ अच्छे शब्द भी किसी के लिए नई शुरुआत बन सकते हैं. रेस्टोरेंट मालिक ने वान को सिर्फ खाना नहीं दिया, बल्कि उसे अपने पैरों पर खड़े होने का एक मौका दिया. यही वजह है कि चीन की यह कहानी अब दुनिया भर में लोगों के दिलों को छू रही है.