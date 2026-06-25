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थोड़ा ज्यादा चावल दे दीजिए, नौकरी चली गई है... मैसेज पढ़कर रेस्टोरेंट मालिक ने जो किया, उसे देख रो पड़ेगा आपका दिल!

China Viral Story: चीन के वूशी शहर की यह कहानी इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. नौकरी जाने के बाद आर्थिक तंगी से जूझ रहे एक लड़के ने फूड डिलीवरी ऑर्डर करते समय रेस्टोरेंट से सिर्फ थोड़े ज्यादा चावल देने की अपील की थी. लेकिन रेस्टोरेंट मालिक ने सिर्फ खाना ज्यादा नहीं भेजा, बल्कि लड़के को अपने यहां काम करने का मौका भी दे दिया.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 25, 2026, 05:48 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 05:48 PM IST
थोड़ा ज्यादा चावल दे दीजिए, नौकरी चली गई है... मैसेज पढ़कर रेस्टोरेंट मालिक ने जो किया, उसे देख रो पड़ेगा आपका दिल!
Image Credit: AI ImageSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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