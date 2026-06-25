वान ने इस पूरे अनुभव को सोशल मीडिया पर शेयर किया. उसने बताया कि उसका मकसद सिर्फ उस समय पेट भरने के लिए थोड़ा ज्यादा खाना मांगना था, लेकिन रेस्टोरेंट मालिक ने उसकी परेशानी को समझकर उससे भी बड़ी मदद कर दी. वान ने कहा कि एक अजनबी व्यक्ति से इतनी संवेदनशीलता की उम्मीद नहीं थी. इस घटना ने उसे महसूस कराया कि आज भी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं, जो दूसरों की परेशानी को समझते हैं. इसके बाद वान ने रेस्टोरेंट मालिक से संपर्क किया. दोनों की बातचीत हुई और वान ने वहां कुछ समय के लिए काम करने का फैसला किया. बाद में उसने अपने काम और नए अनुभवों को वीडियो के जरिए लोगों के साथ शेयर किया.