/यहां छतों से क्यों छोड़ी जा रही है पानी की फुहार? जानिए कैसे काम करती है यह स्मार्ट कूलिंग टेक्नोलॉजी

China Rooftop Misting System: गर्मी का मौसम आते ही दुनिया के कई देशों में तापमान नए रिकॉर्ड बना रहा है. इस बार की गर्मी यूरोप से लेकर भारत और चीन को भी परेशान कर रही है. तेज धूप, गर्म हवाएं और लगातार बढ़ती हीटवेव लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन चुकी हैं. ऐसे में हर देश गर्मी से राहत पाने के नए-नए तरीके खोज रहा है.
इसी बीच चीन का एक अनोखा तरीका दुनियाभर में चर्चा का विषय बन गया है. यहां कुछ अपार्टमेंट बिल्डिंगों की छतों से ऐसी बारीक पानी की फुहार छोड़ी जा रही है, जो दूर से देखने पर आसपास बारिश जैसी लगती है. यह नजारा जितना दिलचस्प है, उतना ही काम का भी बताया जा रहा है. लोग इसे भविष्य की स्मार्ट कूलिंग टेक्नोलॉजी बता रहे हैं. इससे कुछ ही समय में भीषण गर्मी से राहत मिल जाती है.
चीन के शांक्सी प्रांत के युनचेंग शहर में कई ऊंची बिल्डिंगों पर रूफटॉप मिस्टिंग सिस्टम लगाया गया है. इसमें छत पर हाई-प्रेशर नोजल लगाए जाते हैं, जो बेहद बारीक पानी की बूंदों को हवा में छोड़ते हैं. ये बूंदें इतनी छोटी होती हैं कि जमीन तक पहुंचने से पहले ही हवा में उड़ जाती हैं. इस दौरान पानी भाप में बदलते समय आसपास की गर्मी को अपने साथ खींच लेता है, जिससे आसपास का तापमान तेजी से कम होने लगता है. इसी वजह से सड़क, फुटपाथ और इमारतों के आसपास का माहौल पहले की तुलना में काफी ठंडा महसूस होता है. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
इस पूरी प्रक्रिया के पीछे इवैपोरेटिव कूलिंग या वाष्पीकरण के जरिए ठंडक पैदा करने का सिद्धांत काम करता है. जब बारीक पानी की बूंदें गर्म हवा के संपर्क में आती हैं, तो वे तेजी से भाप बन जाती हैं. पानी के भाप बनने की प्रक्रिया में आसपास की गर्मी भी कम होने लगती है. यह बिल्कुल उसी तरह होता है, जैसे शरीर से निकलने वाला पसीना सूखते समय शरीर को ठंडक देता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर बाहर का तापमान करीब 38 डिग्री सेल्सियस हो, तो यह टेक्नोलॉजी कुछ ही मिनटों में आसपास का तापमान 5 से 8 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकती है.
This neighborhood in China built a "rooftop rain" mist system that drops temps 5-8°C in minutes. pic.twitter.com/q6hsLMqH6K
— Massimo (@Rainmaker1973) July 2, 2026
इस सिस्टम की सबसे खास बात यह है कि इससे लोगों के कपड़े भी नहीं भीगते. क्योंकि पानी की बूंदें बहुत ही छोटी होती हैं, इसलिए वे जमीन तक पहुंचने से पहले ही हवा में गायब हो जाती हैं. इससे सड़क पर पानी भी जमा नहीं होता और आने-जाने वाले लोगों को भी किसी तरह की परेशानी नहीं होती. इसी वजह से इसे खुले इलाकों में इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षित माना जा रहा है.
इस टेक्नोलॉजी को लेकर एक और अच्छी बात सामने आई है. इसे चलाने के लिए बड़े एयर कंडीशनर जैसी भारी बिजली की जरूरत नहीं पड़ती. इसका पूरा सिस्टम मुख्य रूप से पानी, हाई-प्रेशर पंप और नोजल के जरिए चलता है. इसलिए इसकी बिजली की खपत भी काफी कम रहती है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह तरीका उन शहरों के लिए फायदेमंद हो सकता है, जहां गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है और बिजली की खपत लगातार बढ़ रही है.
यह पहली बार नहीं है जब चीन ने इस तकनीक का इस्तेमाल किया हो. इससे पहले भी कई शहरों में पार्क, बस स्टॉप, पैदल चलने वाले रास्तों और सार्वजनिक चौकों पर ऐसे मिस्टिंग सिस्टम लगाए जा चुके हैं. लेकिन अब पहली बार इसे बड़े रिहायशी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है. यही वजह है कि इसके वीडियो दुनियाभर में वायरल हो रहे हैं.
China is developing simple, practical solutions for everyday problems.
A fine mist cools the roof in seconds, lowering the surface temperature from 32.6°C (90.7°F) to 31°C (87.8°F). By reducing heat entering the building, it helps keep indoor spaces cooler. pic.twitter.com/xCnEth4aSM
— Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 1, 2026
पिछले कुछ वर्षों में चीन समेत दुनिया के कई देशों में हीटवेव पहले की तुलना में ज्यादा लंबी और ज्यादा खतरनाक हो गई है. वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके पीछे जलवायु परिवर्तन बड़ी वजह है. इसके अलावा शहरों में बढ़ती कंक्रीट की इमारतें, सड़कें और कम होती हरियाली भी तापमान बढ़ाने का काम करती हैं. इसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहा जाता है. इसका मतलब है कि शहरों का तापमान आसपास के ग्रामीण इलाकों से कई डिग्री ज्यादा हो जाता है. ऐसे में इस तरह की कूलिंग तकनीक लोगों को राहत देने में मदद कर सकती है.
हालांकि, इस तकनीक को लेकर कुछ एक्सपर्ट्स ने सवाल भी उठाए हैं. उनका कहना है कि जिन इलाकों में पहले से पानी की कमी है, वहां इस तरह के सिस्टम का इस्तेमाल सोच-समझकर किया जाना चाहिए. वहीं, इस तकनीक का समर्थन करने वाले एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसमें बहुत कम मात्रा में पानी इस्तेमाल होता है, क्योंकि पानी की अधिकांश बूंदें तुरंत भाप बन जाती हैं. इसलिए इसकी वास्तविक पानी की खपत सामान्य अनुमान से काफी कम रहती है.
चीन का यह मॉडल अब दूसरे देशों का भी ध्यान खींच रहा है. बढ़ती गर्मी के बीच कई शहर ऐसे समाधान तलाश रहे हैं, जिनसे बिना ज्यादा बिजली खर्च किए लोगों को राहत मिल सके. इसी वजह से माना जा रहा है कि आने वाले समय में इस तरह के रूफटॉप मिस्टिंग सिस्टम दुनिया के कई बड़े शहरों में दिखाई दे सकते हैं.
लगातार बढ़ती गर्मी ने साफ कर दिया है कि भविष्य के शहरों को पहले से ज्यादा स्मार्ट और पर्यावरण के अनुकूल बनाना होगा. केवल एयर कंडीशनर पर निर्भर रहना लंबे समय तक समाधान नहीं माना जा सकता. चीन का यह अनोखा प्रयोग इसी दिशा में एक नई सोच की मिसाल बनकर सामने आया है. अगर इस तरह की ऊर्जा बचाने वाली तकनीकों का सही इस्तेमाल किया जाए, तो न सिर्फ लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है, बल्कि बिजली की खपत भी कम होगी और शहरों को रहने के लिए ज्यादा आरामदायक बनाया जा सकेगा.