/यहां छतों से क्यों छोड़ी जा रही है पानी की फुहार? जानिए कैसे काम करती है यह स्मार्ट कूलिंग टेक्नोलॉजी

चीन के शांक्सी प्रांत के युनचेंग शहर में कई ऊंची बिल्डिंगों पर रूफटॉप मिस्टिंग सिस्टम लगाया गया है. इसमें छत पर हाई-प्रेशर नोजल लगाए जाते हैं, जो बेहद बारीक पानी की बूंदों को हवा में छोड़ते हैं. ये बूंदें इतनी छोटी होती हैं कि जमीन तक पहुंचने से पहले ही हवा में उड़ जाती हैं. इस दौरान पानी भाप में बदलते समय आसपास की गर्मी को अपने साथ खींच लेता है, जिससे आसपास का तापमान तेजी से कम होने लगता है. इसी वजह से सड़क, फुटपाथ और इमारतों के आसपास का माहौल पहले की तुलना में काफी ठंडा महसूस होता है. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.