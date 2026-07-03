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यहां छतों से क्यों छोड़ी जा रही है पानी की फुहार? जानिए कैसे काम करती है यह स्मार्ट कूलिंग टेक्नोलॉजी

यूरोप की तरह चीन में भी भीषण गर्मी पड़ रही है. लेकिन चीन में गर्मी से राहत पाने के लिए एक अनोखी तकनीक अपनाई जा रही है. यहां ऊंची बिल्डिंगों की छतों से बारीक पानी की फुहार छोड़ी जा रही है, जिससे आसपास का तापमान कुछ ही मिनटों में कई डिग्री तक कम हो जाता है. इस टेक्नोलॉजी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 03, 2026, 07:29 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 07:46 AM IST
यहां छतों से क्यों छोड़ी जा रही है पानी की फुहार? जानिए कैसे काम करती है यह स्मार्ट कूलिंग टेक्नोलॉजी
Image Credit: Image credit: X/@Rainmaker1973Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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