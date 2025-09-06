फिटनेस का अनोखा जुगाड़!  यहां वजन कम करने के लिए मिलता है पैसा, जानें क्या है नियम?

Viral News: चीन की टेक कंपनी अराशी विजन इंक. (Insta360) ने कर्मचारियों के लिए "मिलियन युआन वेट लॉस चैलेंज" शुरू किया है. इसमें वजन घटाने पर इनाम और बढ़ने पर पेनाल्टी मिलती है. अब तक करोड़ों रुपये बांटे जा चुके हैं. इस पहल ने लोगों को फिटनेस और सेहत के प्रति मोटिवेट किया है.
Viral News: आजकल फिट रहने के लिए लोग जिम, डाइटिंग और कई तरह के फिटनेस प्रोग्राम अपनाते हैं. लेकिन सोचिए अगर आपको वजन घटाने पर इनाम में पैसा मिल जाए तो? हाल ही चीन की कंपनी ने एक ऐसा अनोखी पहल शुरू किया है. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, इस कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए एक ऐसा कार्यक्रम लाया है जिसमें वजन घटाने पर मोटा बोनस दिया जाता है. अब फिटनेस केवल सेहत ही नहीं बल्कि जेब को भी फायदा पहुंचा रही है.
दरअसल, शेन्ज़ेन की टेक कंपनी अराशी विजन इंक. (Insta360) ने अपने कर्मचारियों के लिए "मिलियन युआन वेट लॉस चैलेंज" शुरू किया है. इस प्रोग्राम के तहत कुल 1,40,000 डॉलर यानी करीब 1.16 करोड़ रुपये का बोनस रखा गया है. कर्मचारी जितना वजन घटाएंगे, उतना पैसा उन्हें मिलेगा. कंपनी की इस पहल ने न केवल कर्मचारियों को मोटिवेट किया है बल्कि सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त चर्चा में भी है.
कर्मचारी बना ‘वेट लॉस चैंपियन’
इस कार्यक्रम का फायदा उठाकर कई कर्मचारियों ने शानदार रिजल्ट दिखाए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, Xie Yaqi नाम के एक कर्मचारी ने सिर्फ तीन महीने में 20 किलो वजन घटाया और 20,000 युआन (करीब 2.3 लाख रुपये) जीते. इतना ही नहीं, उन्हें "वेट लॉस चैंपियन" का खिताब भी मिला. यह उदाहरण दिखाता है कि कंपनी की यह पहल कर्मचारियों को स्वस्थ रहने के लिए कितना प्रेरित कर रही है.
कैसे मिलता है इनाम और सजा
कंपनी के इस चैलेंज में हर सीजन में 30 कर्मचारी हिस्सा लेते हैं. उनका वजन हर हफ्ते मापा जाता है. हर 0.5 किलो वजन घटाने पर उन्हें करीब 70 डॉलर यानी 5,800 रुपये मिलते हैं. लेकिन इसमें एक ट्विस्ट भी है. अगर किसी का वजन घटने के बाद बढ़ जाता है तो उसे जुर्माना भरना पड़ता है. हर 0.5 किलो बढ़ने पर 800 युआन (करीब 9,200 रुपये) की पेनाल्टी लगती है.
कंपनी अब तक 2022 से सात राउंड करा चुकी है और करीब 20 लाख युआन (2.3 करोड़ रुपये) अपने कर्मचारियों को बांट चुकी है. कंपनी का कहना है कि इस चैलेंज का मकसद कर्मचारियों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए मोटिवेट करना है. उनका मानना है कि जब कर्मचारी फिट होंगे तो वे काम और जीवन दोनों में नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ पाएंगे.
राष्ट्रीय एजेंडा से मेल
कंपनी की यह पहल चीन की सरकार की फिटनेस योजना से भी मेल खाती है. जून 2024 में चीन ने "वेट मैनेजमेंट ईयर" योजना शुरू की थी जो तीन साल तक चलेगी. इसका उद्देश्य देश में बढ़ते मोटापे और ओवरवेट की समस्या को नियंत्रित करना है. इस पहल ने सोशल मीडिया पर भी खूब सुर्खियां बटोरीं. एक यूजर ने मजाक में लिखा, "इस कंपनी में नौकरी के लिए क्या योग्यता चाहिए? मैं तो पानी पीकर ही जी लूंगा."