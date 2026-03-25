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हाथ जैसी सब्जी, 260 फ्री मील और करोड़ों की लॉटरी... इस वायरल तस्वीर ने उड़ा दी है पूरी दुनिया की नींद

Viral China News: चीन से आई अनोखी खबर में इंसानी हाथ जैसी दिखने वाली याम सब्जी, 260 फ्री मील विवाद और दशकों बाद लॉटरी जीतने की कहानी ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 25, 2026, 05:37 PM IST
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हाथ जैसी सब्जी, 260 फ्री मील और करोड़ों की लॉटरी... इस वायरल तस्वीर ने उड़ा दी है पूरी दुनिया की नींद

चीन से आई ये तीन अलग-अलग घटनाएं इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. एक तरफ एक किसान की खेत से निकली ऐसी याम सब्जी है जो बिल्कुल इंसानी हाथ जैसी दिखती है, दूसरी तरफ एक ग्राहक और कार कंपनी के बीच 260 फ्री मील्स को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, और तीसरी तरफ एक बुजुर्ग शख्स की दशकों की मेहनत के बाद करोड़ों की लॉटरी जीत की कहानी लोगों को हैरान कर रही है. ये सभी घटनाएँ इतनी अनोखी हैं कि लोग इन्हें प्रकृति, किस्मत और अजीब इंसानी आदतों का मिश्रण बता रहे हैं.

हाथ जैसी सब्जी क्या है?

चीन के ग्वांगडोंग प्रांत में एक किसान ने अपने खेत में ऐसी याम सब्जी निकाली जो देखने में बिल्कुल इंसानी हाथ जैसी लगती है. इसमें उंगलियों जैसी बनावट और नाखून जैसे निशान तक दिखते हैं. स्थानीय लोगों ने इसे देखकर हैरानी जताई और सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें वायरल हो गईं. विशेषज्ञों का कहना है कि मिट्टी, पत्थरों और प्राकृतिक दबाव के कारण याम का आकार बदल सकता है, लेकिन इतनी साफ हाथ जैसी आकृति बेहद दुर्लभ है.

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क्या इसे 8,000 युआन में बेचा गया?

इस अनोखी सब्जी को लेकर एक और दिलचस्प बात सामने आई कि एक व्यक्ति ने इसके लिए 8,000 युआन (करीब 1,150 डॉलर) की पेशकश की थी, लेकिन किसान परिवार ने इसे बेचने से इनकार कर दिया. सोशल मीडिया पर लोगों ने इस पर मजेदार प्रतिक्रियाएँ दीं कुछ ने कहा कि यह “नेल पॉलिश वाली सब्जी” लगती है, तो कुछ ने इसे प्रकृति का चमत्कार बताया. कई लोग इसे दुर्लभ कलेक्शन आइटम मान रहे हैं.

260 फ्री मील का विवाद क्यों?

चीन में BYD कार कंपनी से जुड़ा एक अजीब विवाद सामने आया है. एक ग्राहक ने आरोप लगाया कि उसे वादे के मुताबिक फ्री चार्जिंग, कार वॉश और फ्री मील्स नहीं मिले. लेकिन कंपनी का कहना है कि उस व्यक्ति ने 12 महीनों में 260 बार फ्री मील का फायदा उठाया, जो सामान्य से कई गुना ज्यादा था. इतना ही नहीं, वह अपने साथ टिफिन भी लाता था. इसी बात पर विवाद बढ़ गया और मामला पुलिस तक पहुंच गया.

कंपनी और ग्राहक में टकराव क्यों?

कंपनी के अनुसार, ग्राहक ने कई बार असामान्य मांगें भी कीं जैसे अपनी इलेक्ट्रिक बाइक को भी चार्ज करना. वहीं ग्राहक का कहना है कि जो ऑफर दिए गए थे, वे पूरे किए जाने चाहिए थे. इस विवाद ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है. कुछ लोग ग्राहक के पक्ष में हैं तो कुछ कंपनी के फैसले को सही बता रहे हैं.

लॉटरी जीत की कहानी क्या है?

चीन के झेजियांग प्रांत में 60 साल के एक व्यक्ति ने दशकों तक लगातार लॉटरी टिकट खरीदे और आखिरकार उन्हें 10.46 मिलियन युआन (लगभग 1.5 मिलियन डॉलर) का जैकपॉट मिल गया. उन्होंने बताया कि वे युवावस्था से ही अपने चुने हुए नंबरों पर खेलते थे. अब उनकी यह जीत रिटायरमेंट जीवन को आर्थिक रूप से सुरक्षित बना देगी.

लोग क्या कह रहे हैं?

इन तीनों कहानियों पर लोग अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कोई इसे किस्मत का खेल बता रहा है, तो कोई प्रकृति की अजीबता. सोशल मीडिया पर मजेदार कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. किसी ने कहा कि यह “चीन की सबसे अजीब लेकिन दिलचस्प कहानियों का कॉम्बो पैक” है.

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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