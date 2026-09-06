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छात्रों के खराब नंबर पर टीचर्स को मिली सजा! मंच पर सरेआम किया गया बेइज्जत, चीन की तस्वीरें वायरल

चीन के सिचुआन प्रांत से शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने टीचर्स के सम्मान और छात्रों के रिजल्ट की जिम्मेदारी को लेकर बहस छेड़ दी है. खराब परीक्षा परिणाम वाले स्कूलों के कई शिक्षकों को एक मीटिंग में मंच पर खड़ा किया गया. पीछे स्क्रीन पर छात्रों के कम औसत नंबर दिखाए गए और कथित तौर पर 'शर्मिंदगी' लिखकर उनकी तस्वीरें खींची गईं.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 06, 2026, 06:38 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 07:20 AM IST
छात्रों के खराब नंबर पर टीचर्स को मिली सजा! मंच पर सरेआम किया गया बेइज्जत, चीन की तस्वीरें वायरल
Image Credit: खराब रिजल्ट पर शिक्षकों को मंच पर किया शर्मिंदा! Image credit: instagram/@bablu_swe05

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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