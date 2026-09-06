/छात्रों के खराब नंबर पर टीचर्स को मिली सजा! मंच पर सरेआम किया गया बेइज्जत, चीन की तस्वीरें वायरल

इस घटना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर @bablu_swe05 नाम के अकाउंट पर पहुंचते ही तेजी से वायरल हो गईं. रिपोर्टों के मुताबिक, चीन के एक बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इससे जुड़ी पोस्ट को करोड़ों व्यूज मिले. इसके बाद बड़ी संख्या में लोगों ने शिक्षा विभाग के इस तरीके की आलोचना शुरू कर दी. लोगों ने पूछा कि अगर किसी छात्र के नंबर कम हैं, तो क्या उसकी पूरी जिम्मेदारी शिक्षक की ही है? एक छात्र की पढ़ाई सिर्फ क्लासरूम में होने वाली पढ़ाई पर निर्भर नहीं करती. परिवार का माहौल, छात्र की अपनी मेहनत, स्कूल की सुविधाएं और पढ़ने का माहौल भी उसके प्रदर्शन पर असर डालते हैं. कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि शिक्षक को सुधारने के लिए उसके साथ काम करना चाहिए, न कि उसे सबके सामने नीचा दिखाना चाहिए. लोगों के बीच यह सवाल भी उठा कि अगर ऐसे तरीके से शिक्षक डरकर काम करेंगे, तो क्या इससे छात्रों की पढ़ाई बेहतर होगी?