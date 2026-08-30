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पहाड़ काटकर बना दिया 2 मंजिला घर, 7 साल तक पानी-नमी और दरारों से जूझता रहा शख्स; अब परिवार के साथ यहीं रहेगा

चीन के सिचुआन में एक शख्स ने 2019 में पहाड़ के अंदर अपना फैमिली होम बनाने का काम शुरू किया था. उसने चट्टान काटकर बेडरूम, किचन, सीढ़ियां और रहने की जगह तैयार की. रास्ते में पानी का रिसाव, भारी बारिश, नमी और चट्टानों की दरारों ने खूब परेशान किया. करीब सात साल की मेहनत के बाद घर में बिजली, पानी, किचन, बाथरूम और रहने की जरूरी सुविधाएं तैयार हो गई हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 30, 2026, 08:44 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 08:44 AM IST
पहाड़ काटकर बना दिया 2 मंजिला घर, 7 साल तक पानी-नमी और दरारों से जूझता रहा शख्स; अब परिवार के साथ यहीं रहेगा
Image Credit: चीन के एक व्यक्ति ने पहाड़ के अंदर बना डाला 2 मंजिला घर!

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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