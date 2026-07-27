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कंधों पर ईंटें, आंखों में सपने... मां के साथ मजदूरी कर बेटी जुटा रहा यूनिवर्सिटी की फीस

कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले ज्यादातर छात्र छुट्टियां मनाने या दोस्तों के साथ घूमने निकलते हैं. लेकिन चीन की एक छात्रा ने बिल्कुल अलग रास्ता चुना. उसने अपनी मां का बोझ कम करने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी शुरू कर दी. पीठ पर ईंटें उठाकर उसने अपनी यूनिवर्सिटी की फीस जुटाने की कोशिश की. मां-बेटी की मेहनत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लाखों लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 27, 2026, 06:37 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 06:37 AM IST
कंधों पर ईंटें, आंखों में सपने... मां के साथ मजदूरी कर बेटी जुटा रहा यूनिवर्सिटी की फीस
Image Credit: Photo: Baidu

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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