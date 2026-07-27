कंधों पर ईंटें, आंखों में सपने... मां के साथ मजदूरी कर बेटी जुटा रहा यूनिवर्सिटी की फीस

कॉलेज की पढ़ाई शुरू होने से पहले अक्सर युवा नए सपने बुनते हैं. कोई ट्रिप पर जाता है, कोई नई चीजें खरीदने की तैयारी करता है और कोई आने वाली कैंपस लाइफ को लेकर खासा उत्साहित दिखता है. लेकिन चीन की एक बेटी ने अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला अलग अंदाज में लिया. उसने छुट्टियां मनाने की बजाय अपनी मां के साथ मजदूरी करने का रास्ता चुना.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, यह कहानी चीन के ग्वांगडोंग प्रांत की है, जहां एक लड़की अपनी मां के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटें ढोती नजर आई. मां-बेटी की मेहनत का वीडियो इंटरनेट पर सामने आया तो लोगों की आंखें भी नम हो गईं. इसका वीडियो टिकटॉक पर ट्रेंड कर रहा है. वीडियो देखने के बाद लोगों ने कहा कि यह सिर्फ मजदूरी की कहानी नहीं, बल्कि जिम्मेदारी, परिवार और सपनों के लिए संघर्ष की मिसाल है.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट में बताया गया है कि छात्रा का नाम युआनयुआन है. उसने हाल ही में चीन की राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा यानी गाओकाओ दी है. परीक्षा खत्म होने के बाद उसने आराम करने की बजाय सीधे अपनी मां के साथ काम करना शुरू कर दिया. उसका मकसद साफ था. वह अपनी आगे की पढ़ाई के लिए पैसे जुटाना चाहती थी, ताकि मां पर आर्थिक बोझ कुछ कम हो सके. इसी सोच के साथ वह हर दिन कंस्ट्रक्शन साइट पहुंचने लगी और वहां मजदूरों की तरह काम करने लगी.
युआनयुआन की मां वेई युंगुई पिछले करीब 16 साल से कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी कर रही हैं. वह अकेले ही अपने परिवार की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. बेटी और बेटे की पढ़ाई से लेकर घर के खर्च तक, सब कुछ उन्हीं की कमाई से चलता है. बताया जाता है कि दोनों बच्चे अपने गृह क्षेत्र में रहकर पढ़ाई करते थे, जबकि मां काम की तलाश में दूसरे प्रांत में मजदूरी करती थीं. ऐसे में परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी पूरी तरह उनके कंधों पर थी.
वायरल वीडियो में मां और बेटी दोनों पीठ पर ईंटें लादकर ऊपरी मंजिल तक ले जाती दिखाई देती हैं. तेज गर्मी और पसीने के बावजूद दोनों लगातार काम करती रहती हैं. रिपोर्ट के अनुसार, युआनयुआन एक बार में करीब 10 ईंटें उठाती थीं, जबकि उनकी मां लगभग चार गुना ज्यादा वजन लेकर सीढ़ियां चढ़ती थीं. दोनों का यही सिलसिला पूरे दिन चलता था.
वीडियो में एक भावुक पल भी देखने को मिलता है. काम के दौरान मां अपनी बेटी से कहती हैं कि इस चक्कर में उसने 4 युआन कमाए हैं, जबकि उन्होंने 16 युआन कमाए हैं. इसका मतलब दोनों ने मिलकर 20 युआन जोड़ लिए हैं और अब बेटी की कॉलेज फीस का पैसा थोड़ा और करीब आ गया है. मां की यह बात सुनकर बेटी मुस्कुराती है, लेकिन उसके चेहरे पर मेहनत की थकान भी साफ दिखाई देती है.
युआनयुआन ने माना कि यह काम बेहद कठिन है. पूरे दिन ईंटें उठाना आसान नहीं होता. फिर भी उसने कहा कि वह अपनी क्षमता के अनुसार जितना कर सकती है, उतना करना चाहती है. उसने कहा कि उसकी सबसे बड़ी कोशिश यही है कि मां की मेहनत कुछ कम हो जाए और पढ़ाई का खर्च अकेले उन्हें न उठाना पड़े.
वेई युंगुई ने बताया कि शुरुआत में वह बेटी को इस काम पर लाना नहीं चाहती थीं. उन्हें लगता था कि इतनी कम उम्र में इतनी कठिन मजदूरी करना सही नहीं होगा. लेकिन बेटी लगातार जिद करती रही. आखिरकार, मां ने उसकी बात मान ली. उनका कहना है कि इस काम के बाद बेटी को पहली बार समझ आया कि रोज कमाई करना कितना मुश्किल होता है.
वेई के मुताबिक, पहले उनकी बेटी सिर्फ उन्हें काम करते हुए देखती थी, लेकिन उसे उस संघर्ष का पूरा अंदाजा नहीं था. अब जब उसने खुद ईंटें उठाईं, धूप में काम किया और मजदूरी की असली मुश्किल महसूस की, तो उसे मां की जिंदगी और मेहनत, दोनों का सही मतलब समझ में आया.
रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि युआनयुआन को प्रवेश परीक्षा में कितने अंक मिले या किस यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन होगा. मां ने यह जानकारी निजी रखने की बात कही है. हालांकि, उन्होंने इतना जरूर बताया कि बेटी के नंबर अच्छे आए हैं और उसे एक अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलने की उम्मीद है. युआनयुआन आगे चलकर साइकोलॉजी की पढ़ाई करना चाहती है.
मां-बेटी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हजारों लोगों ने उनकी हिम्मत की सराहना की. कई लोगों ने लिखा कि आज के दौर में, जहां कई युवा छोटी-सी परेशानी से हार मान लेते हैं, वहीं यह लड़की अपने सपनों के लिए पसीना बहा रही है. एक यूजर ने लिखा कि मां और बेटी दोनों सम्मान की हकदार हैं. वहीं, दूसरे ने कहा कि मेहनत से कभी कोई छोटा नहीं होता और जो इंसान संघर्ष करना सीख जाता है, वह जिंदगी में जरूर आगे बढ़ता है. हालांकि, कुछ लोगों ने यह भी कहा कि छात्रा चाहती तो किसी रेस्टोरेंट, कैफे या दूसरे पार्ट-टाइम काम से भी पैसे कमा सकती थी. लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना रहा कि उसने जो रास्ता चुना, वह उसके परिवार की मजबूरी और जिम्मेदारी को दिखाता है.
यह कहानी सिर्फ यूनिवर्सिटी की फीस जुटाने की नहीं है. यह उस बेटी की है, जिसने अपनी मां के संघर्ष को अपना संघर्ष बना लिया. कंधे पर ईंटों का बोझ जरूर था, लेकिन उससे कहीं बड़ा सपना भी था. मां-बेटी की यह तस्वीर याद दिलाती है कि मुश्किल हालात में परिवार का साथ ही सबसे बड़ी ताकत बनता है और मेहनत से कमाया गया हर छोटा कदम बड़े सपनों की नींव रखता है.