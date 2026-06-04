मेट्रो के फर्श को ही बना डाला स्कूल का डेस्क! बच्चों का ये वीडियो देख भर आएंगी आंखें, पढ़ाई के प्रेशर पर छिड़ी बहस

China Students Study On Metro Floor Video: भारत में इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में कुछ बच्चे मेट्रो के फर्श पर बैठकर और लेटकर पढ़ाई करते दिखाई दे रहे हैं. वहीं, एक बच्चा सड़क किनारे बैठकर कॉपी में कुछ लिखता नजर आता है. दावा किया जा रहा है कि ये सभी वीडियो चीन के हैं. वीडियो ने इंटरनेट पर लोगों को हैरान कर दिया है. कई लोग बच्चों की मेहनत और लगन की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि इतनी कम उम्र में पढ़ाई का इतना दबाव बच्चों के बचपन को प्रभावित कर सकता है. यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर बहस का विषय बन गया है.

वीडियो देखकर लोग क्यों हुए हैरान?

वायरल वीडियो में बच्चे अपने आसपास की हलचल से बिल्कुल बेखबर नजर आते हैं. मेट्रो में यात्रियों की आवाजाही के बीच भी वे किताबों और कॉपियों में डूबे हुए दिखाई देते हैं. वीडियो शेयर करने वाले यूजर ने दावा किया कि चीन में पढ़ाई सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं रहती, बल्कि छात्रों की पूरी जिंदगी शिक्षा और प्रतियोगिता के इर्द-गिर्द घूमती है. कई सोशल मीडिया यूजर्स ने लिखा कि उन्होंने पहली बार ऐसा कुछ देखा है, जहां बच्चे सफर के दौरान भी हर खाली समय का इस्तेमाल पढ़ाई के लिए करते दिखाई दे रहे हैं.

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चीन की शिक्षा व्यवस्था क्यों रहती है चर्चा में?

चीन को दुनिया की सबसे प्रतिस्पर्धी शिक्षा व्यवस्थाओं में से एक माना जाता है. वहां छात्रों को छोटी उम्र से ही पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया जाता है. स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक छात्रों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है. सबसे ज्यादा चर्चा चीन की प्रसिद्ध गाओकाओ (Gaokao) परीक्षा को लेकर होती है. इसे दुनिया की सबसे कठिन यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षाओं में गिना जाता है. हर साल लाखों छात्र इस परीक्षा में शामिल होते हैं और बेहतर रैंक हासिल करने के लिए लंबे समय तक तैयारी करते हैं. इसी वजह से चीन में पढ़ाई को सिर्फ नौकरी पाने का जरिया नहीं, बल्कि भविष्य तय करने वाला महत्वपूर्ण कदम माना जाता है.

क्या यही है चीन की सफलता का राज?

विशेषज्ञों का मानना है कि अनुशासन, लगातार मेहनत और शिक्षा पर जोर ने चीन को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के क्षेत्र में मजबूत बनाया है. आज चीन दुनिया की बड़ी आर्थिक और तकनीकी ताकतों में शामिल है. कई लोग मानते हैं कि छात्रों की मेहनत और पढ़ाई के प्रति गंभीर रवैया देश की तरक्की में अहम भूमिका निभाता है. यही कारण है कि वायरल वीडियो को देखकर कुछ लोग इसे चीन की सफलता से जोड़कर भी देख रहे हैं.

पढ़ाई के दबाव का दूसरा पहलू भी है

हालांकि, इस तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है. शिक्षा से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि ज्यादा प्रतियोगिता और लगातार पढ़ाई का दबाव कई बार छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है. तनाव, चिंता और अवसाद जैसे मुद्दों पर चीन में समय-समय पर चर्चा होती रही है. कई विशेषज्ञ मानते हैं कि बच्चों के लिए पढ़ाई जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी खेल, मनोरंजन और अन्य गतिविधियां भी हैं. उनका कहना है कि सिर्फ किताबों में डूबे रहना ही सफलता की गारंटी नहीं होता, बल्कि मानसिक संतुलन और खुशहाल जीवन भी उतना ही महत्वपूर्ण है.

भारत में भी छिड़ी नई बहस

इस वीडियो के वायरल होने के बाद भारत में भी लोग इसकी तुलना यहां की प्रतियोगी परीक्षाओं से करने लगे हैं. JEE, NEET, UPSC और अन्य बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों पर भी काफी दबाव रहता है. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने सवाल उठाया कि क्या सफलता के लिए लगातार पढ़ते रहना जरूरी है, या फिर पढ़ाई और जिंदगी के बीच संतुलन बनाना ज्यादा अहम है. कुछ लोगों ने चीन के छात्रों की मेहनत की सराहना की, जबकि कुछ ने इसे बच्चों पर बढ़ते दबाव का उदाहरण बताया.

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