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Hindi Newsजरा हटकेइतना फैमस हो गया रेस्टोरेंट, मालिक ने जोड़ लिए हाथ; ग्राहकों से बोला- यहां मत आओ

इतना फैमस हो गया रेस्टोरेंट, मालिक ने जोड़ लिए हाथ; ग्राहकों से बोला- यहां मत आओ

China Chicken Pop Restaurant: लोग पैसे खर्च कर सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर से अपने खाने को प्रमोट करते हैं, लेकिन ये रेस्टोरेंट इतना फैमस हो गया कि अब मालिक ने ही हाथ जोड़ लिए. ग्राहक इतने हो गए कि मालिक अपने यहां आने से मना करता है. आइए जानते हैं ऐसी स्थिति क्यों आई.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Apr 14, 2026, 10:21 PM IST
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China Viral News: चीन में एक छोटे सा रेस्टोरेंट इतना फैमस हो गया कि उसका मालिक ग्राहकों की भीड़ देख पेरशान हो. जहां आमतौर पर लोग अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं वहीं ये लोगों को अपने खाने की तारीफ न करने के लिए कह रहा है. अब ये मालिक सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. आइए विस्तार से समझते हैं. 

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार, दक्षिणी चीन के गुआंगडोंग प्रांत के फोशान सिटी में एक चिकन पॉप रेस्टोरेंट है जो अचानक काफी फेमस हो गया है. हालात ये हैं कि यहां एक ही समय में 200 से ग्राहकों के ग्रुप इंतजार करते हैं. ये रेस्टोरेंट चिकन पॉप को पारंपरिक चीनी जड़ी-बूटियों (TCM) के साथ मिलाकर बनाता है. लेकिन ऐसा नहीं है कि ये रेस्टोरेंट सिर्फ अपने खाने की वजह से फैमस हुआ है.

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'हमारे रेस्टोरेंट का प्रचार न करो'

रेस्टोरेंट के मालिक का सरनेम 'मो' है. जब फूड व्लॉगर्स और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स इसके पास आते हैं तो ये मालिक अपने रेस्टोरेंट का प्रचार न करने की गुजारिश करता है. जानकारी के अनुसार एक वीडियो में एक सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर मौजूद होता है और मो उससे साफ कहता है कि अगर उनके रेस्टोरेंट का खाना बहुत ज्यादा स्वादिष्ट दिखाया गया, तो उनकी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी. उन्होंने खासतौर पर कहा कि 'ज्यादा तारीफ मत करो.'

ग्राहकों को बोला- यहां मत आओ

जहां लोग अपने बिजनेस की सिर्फ अच्छी बातें बताते हैं और प्रमोशन में पैसा खर्च करते हैं. वहीं इस रेस्टोरेंट मालिक ने अपने ग्राहकों को संभावित परेशानियों के बारे में भी बताया है. रेस्टोरेंट में लगे नोटिस में साफ लिखा है कि यहां खाना खाने के बाद कुछ लोगों का पेट ढीला हो सकता है जो कि एक नॉर्मल बात है. इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को सूप न पीने की सलाह भी दी गई है. जैसी रेस्टोरेंट में भीड़ बढ़ी तो रेस्टोरेंट का खुलने की टाइमिंग को भी बढ़ाया गया. इस दौरान मो की बेटी ने रेस्टोरेंट की एक वीडियो शेयर कर दिखाया कि उसके पापा सफाई करते करते थकरकर गिर पड़े. एक इंटरव्यू में मो ने लोगों से कह दिया कि यहां मत आओ.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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