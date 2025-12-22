स्टूडेंट की हुई मौत तो खूब रोई टीचर, स्कूल क्लासमेट को नहीं बताया और फिर किया दिल छू लेने वाला काम

Emotional Story: चीन के अनहुई प्रांत के हुआइनान शहर के एक प्राइमरी स्कूल से सामने आई यह कहानी सोशल मीडिया पर लोगों के दिल को छू रही है. यहां एक टीचर ने अपने छात्र की मौत की सच्चाई बच्चों से छुपा ली, ताकि उनके मासूम दिलों को गहरा सदमा न लगे. इस फैसले के पीछे टीचर की मंशा सिर्फ इतनी थी कि बच्चे इमोशनली टूट जाने से बच सकें.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 11 दिसंबर को टीचर ने सोशल मीडिया पर बताया कि उनकी क्लास का एक छात्र बीमारी की वजह से दुनिया छोड़ गया है. छात्र की उम्र सार्वजनिक नहीं की गई. लेकिन जब क्लास में बच्चों को यह खबर देने का समय आया, तो टीचर खुद पूरे दिन रोती रहीं. आखिरकार उन्होंने तय किया कि बच्चों को यह नहीं बताया जाएगा कि उनका दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा.

बच्चों को क्या कहानी बताई गई?

टीचर ने बच्चों से कहा कि उनका दोस्त बीमारी की वजह से स्कूल बदल रहा है. उन्होंने बच्चों को समझाया कि वह कुछ समय के लिए दूर जा रहा है. बच्चों के मन को संभालने के लिए टीचर ने उनसे कहा कि वे अपने दोस्त के लिए विदाई पत्र लिखें, जिन्हें वह खुद उसे पहुंचा देंगी. मृत बच्चा अपनी क्लास में काफी लोकप्रिय था. वह शरारती स्वभाव का था, स्ट्रीट डांस का शौकीन था और अंग्रेज़ी में भी काफी अच्छा था. टीचर ने बताया कि वह पिछले दो साल से उसे पढ़ा रही थीं और अक्सर वह क्लास के बाद उनके पास आकर मुस्कुराते हुए मजेदार बातें किया करता था.

बच्चे के आखिरी पलों के बारे में क्या बताया गया?

टीचर ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि बच्चे की मौत उसकी मां की गोद में हुई और परिवार उसके साथ मौजूद था. उन्होंने कहा कि उसके आखिरी पल शांत और बिना दर्द के थे. हालांकि उसकी बीमारी के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की गई. बच्चों द्वारा लिखे गए पत्र बेहद मासूम और भावनाओं से भरे थे. कुछ बच्चों ने ऐसी भाषा में खत लिखे, जिसमें वे जिन अक्षरों को नहीं लिख पाते थे, उन्हें पिनयिन में लिखा गया था. किसी ने दोस्त को जल्दी ठीक होने की दुआ दी, तो किसी ने साथ खेलने की यादें लिखीं.

बाद में जब इन पत्रों की तस्वीरें और कहानी सामने आई, तो इंटरनेट पर लोगों की आंखें नम हो गईं. लोगों ने कहा कि इन खतों में मासूमियत, सच्चाई और प्यार साफ झलकता है. कई यूजर्स ने टीचर के फैसले को दयालु और इंसानी बताया.