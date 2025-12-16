बर्फ से जमी झील में डूबा 4 साल का बच्चा, चिल्लाती रही बेबस मां! फिर कैसे 13 साल की लड़की बनी हीरो?

Viral Rescue Story: यह घटना 6 दिसंबर को उत्तर पश्चिमी चीन के निंगशिया हुई स्वायत्त क्षेत्र के टोंगशिन काउंटी के एक पार्क में हुई. यहां एक जमी हुई झील पर खेलते वक्त चार साल का बच्चा अचानक बर्फ में बने छेद से नीचे गिर गया. ठंड इतनी ज्यादा थी कि तापमान माइनस पांच डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था. बच्चे के झील में गिरते ही उसकी मां घबरा गई और किनारे खड़ी होकर मदद का इंतजार करने लगी. रेस्क्यू टीम को बुलाया गया, लेकिन हर सेकंड की देरी बच्चे की जान पर भारी पड़ सकती थी. मां डर और बेबसी में कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं थी.

13 साल की लड़की ने मदद का फैसला कैसे किया?

उसी दौरान वहां मौजूद 13 साल की एक लड़की मां के पास आई और बोली कि वह हल्की है और बच्चे को बचाने की कोशिश कर सकती है. खतरे को नजरअंदाज करते हुए उसने खुद आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेने का फैसला किया. यह सुनकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए. स्थानीय लोगों ने लड़की को एक पाइप पकड़ाया, जिसके सहारे वह पेट के बल बर्फ पर रेंगते हुए आगे बढ़ी. लेकिन जैसे ही वह बच्चे के पास पहुंचने की कोशिश कर रही थी, बर्फ का एक हिस्सा टूट गया और वह खुद भी ठंडे पानी में गिर गई. हालात और ज्यादा गंभीर हो गए.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: झूले के नीचे बैठकर पोज दे रही थी लड़की, तभी हुआ भयानक हादसा और मौत! क्या ये AI है या ओरिजनल?

रेस्क्यू टीम ने दोनों की जान कैसे बचाई?

खुशकिस्मती से उसी वक्त दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई. फायरफाइटर्स ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बच्चे और लड़की दोनों को बाहर निकाल लिया. लड़की को ठंड से बचाने के लिए कंबल दिया गया, क्योंकि उसका शरीर पूरी तरह भीग चुका था. रेस्क्यू के बाद लड़की बिना अपना नाम बताए वहां से चली गई. किसी को नहीं पता था कि वह कौन है. लेकिन एक राहगीर द्वारा ली गई उसकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. लोग उसे लिटिल हीरो कहकर तलाशने लगे.

लड़की की पहचान और सच्चाई कैसे सामने आई?

बाद में पता चला कि वह ली जियाटिंग है, जो टोंगशिन काउंटी नंबर 2 मिडिल स्कूल की छात्रा है. बच्चे के माता-पिता भी उसे धन्यवाद कहने के लिए ढूंढ रहे थे. सोशल मीडिया पर उसकी बहादुरी की जमकर तारीफ हुई. जब ली जियाटिंग घर पहुंची तो वह आग के पास बैठकर खुद को गर्म कर रही थी. कपड़े पूरी तरह भीगे थे. पिता ने पूछा तो उसने बस इतना कहा कि पानी छिड़कने वाली गाड़ी के पास खड़ी थी. पिता को उसकी बहादुरी का सच बाद में इंटरनेट से पता चला.

यह भी पढ़ें: क्या आपका दिमाग कंप्यूटर जैसा तेज है? तो सुलझाएं जानवरों के वजन वाली ये पहेली

पिता ने बेटी की बहादुरी पर क्या प्रतिक्रिया दी?

पिता ने कहा कि उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है, लेकिन दिल भी दुखता है. उन्होंने उसकी हिम्मत की तारीफ की, साथ ही यह भी समझाया कि अगली बार किसी की मदद करते वक्त अपनी सुरक्षा को सबसे पहले रखना जरूरी है. सोशल मीडिया पर लोग ली जियाटिंग को नेकदिल और साहसी बता रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि सरकार को इस बच्ची को उसके साहस और निस्वार्थ भावना के लिए सम्मानित करना चाहिए.