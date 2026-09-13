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बेटी ने हॉन्गकॉन्ग जाकर देखा महंगा कॉन्सर्ट: सोशल मीडिया पर दिखाई रईसी, इधर चीन सरकार ने रोक दिया परिवार का 'गरीबी भत्ता'

चीन में एक टीनएजर का अपने पसंदीदा सिंगर का कॉन्सर्ट देखने हांगकांग जाना उसके परिवार के लिए भारी पड़ गया. कम इनकम वाले परिवार को हर महीने करीब 28 हजार रुपये की सरकारी मदद मिलती थी, लेकिन लड़की की यात्रा के बाद अधिकारियों ने परिवार की पात्रता की जांच शुरू कर दी. हालांकि, सरकार ने अभी भत्ता पूरी तरह बंद करने की पुष्टि नहीं की है और मामले की जांच जारी है.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 13, 2026, 01:51 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 01:51 PM IST
बेटी ने हॉन्गकॉन्ग जाकर देखा महंगा कॉन्सर्ट: सोशल मीडिया पर दिखाई रईसी, इधर चीन सरकार ने रोक दिया परिवार का 'गरीबी भत्ता'
Image Credit: चीन में बेटी का महंगा कॉन्सर्ट देखना परिवार पर पड़ा भारी! प्रतीकात्मक AI इमेज

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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