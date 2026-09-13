बेटी ने हॉन्गकॉन्ग जाकर देखा महंगा कॉन्सर्ट: सोशल मीडिया पर दिखाई रईसी, इधर चीन सरकार ने रोक दिया परिवार का 'गरीबी भत्ता'

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, लड़की ने कॉन्सर्ट की तैयारी पहले से शुरू कर दी थी. उसने अपनी पॉकेट मनी बचानी शुरू की और अगस्त के आखिर तक उसके पास करीब 3,000 से 5,000 युआन यानी लगभग 42 हजार से 71 हजार रुपये जमा हो गए थे. हालांकि, ट्रिप पर जाने से पहले उसे स्थानीय कम्युनिटी अधिकारियों की तरफ से कई बार वार्निंग भी दी गई थी. अधिकारियों ने परिवार को बताया था कि हांगकांग की यात्रा उनके सरकारी भत्ते की पात्रता को प्रभावित कर सकती है. परिवार ने भी लड़की को रोकने की कोशिश की. उसके माता-पिता ने कथित तौर पर उसे कई बार समझाया कि वह इस यात्रा पर न जाए. लेकिन लड़की अपने फैसले पर कायम रही और आखिरकार हांगकांग जाकर कॉन्सर्ट में शामिल हो गई. यहां तक कहानी एक आम फैन की अपने पसंदीदा स्टार को देखने की इच्छा जैसी लगती है. लेकिन असली परेशानी उसके वापस लौटने के बाद शुरू हुई.