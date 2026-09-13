बेटी ने हॉन्गकॉन्ग जाकर देखा महंगा कॉन्सर्ट: सोशल मीडिया पर दिखाई रईसी, इधर चीन सरकार ने रोक दिया परिवार का 'गरीबी भत्ता'

चीन में एक 17 साल की लड़की अपने पसंदीदा स्टार का कॉन्सर्ट देखने हांगकांग क्या गई, उसके परिवार को मिलने वाली सरकारी आर्थिक मदद ही जांच के दायरे में आ गई. लड़की ने कॉन्सर्ट का खर्च खुद उठाने के लिए अपनी पॉकेट मनी से पैसे बचाए थे. उसे शायद अंदाजा भी नहीं था कि कुछ दिनों की यह ट्रिप उसके परिवार के लिए इतनी बड़ी परेशानी खड़ी कर देगी.
मामला चीन के जियांग्शी प्रांत के गांझोउ का बताया जा रहा है. यहां हुआंग सरनेम वाली एक टीनएजर लड़की टेक्निकल सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती है. उसके माता-पिता स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रहे हैं और परिवार कम आय वाले लोगों के लिए मिलने वाली सरकारी मदद पर निर्भर है. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, परिवार को हर महीने करीब 2,000 युआन यानी लगभग 28 हजार रुपये की आर्थिक मदद मिलती है. इसी बीच टीनएजर ने हांगकांग में होने वाले एक कॉन्सर्ट में जाने का फैसला किया. उसने घरवालों से कहा कि इस ट्रिप का खर्च वह खुद उठाएगी.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, लड़की ने कॉन्सर्ट की तैयारी पहले से शुरू कर दी थी. उसने अपनी पॉकेट मनी बचानी शुरू की और अगस्त के आखिर तक उसके पास करीब 3,000 से 5,000 युआन यानी लगभग 42 हजार से 71 हजार रुपये जमा हो गए थे. हालांकि, ट्रिप पर जाने से पहले उसे स्थानीय कम्युनिटी अधिकारियों की तरफ से कई बार वार्निंग भी दी गई थी. अधिकारियों ने परिवार को बताया था कि हांगकांग की यात्रा उनके सरकारी भत्ते की पात्रता को प्रभावित कर सकती है. परिवार ने भी लड़की को रोकने की कोशिश की. उसके माता-पिता ने कथित तौर पर उसे कई बार समझाया कि वह इस यात्रा पर न जाए. लेकिन लड़की अपने फैसले पर कायम रही और आखिरकार हांगकांग जाकर कॉन्सर्ट में शामिल हो गई. यहां तक कहानी एक आम फैन की अपने पसंदीदा स्टार को देखने की इच्छा जैसी लगती है. लेकिन असली परेशानी उसके वापस लौटने के बाद शुरू हुई.
हांगकांग से गांझोउ लौटने के बाद परिवार को स्थानीय सिविल अफेयर्स अथॉरिटी की तरफ से जानकारी दी गई कि उनकी सरकारी सहायता की पात्रता की जांच की जा रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों को लड़की की यात्रा के बारे में जानकारी एक बड़े डेटाबेस में मौजूद ट्रैवल रिकॉर्ड के जरिए मिली. इसके बाद यह देखा जाने लगा कि क्या परिवार अब भी कम आय वाले परिवारों को मिलने वाली सरकारी मदद के नियमों के तहत आता है. इस खबर ने परिवार की चिंता बढ़ा दी. लड़की के कजिन के मुताबिक, उसके माता-पिता इस बात को लेकर काफी परेशान हैं कि अगर सरकारी मदद बंद हुई तो आगे घर का खर्च कैसे चलेगा. परिवार फिलहाल लड़की के माता-पिता और दादी को समझाने की कोशिश कर रहा है. वहीं, लड़की के इस फैसले को लेकर परिवार के लोग भी बहुत कुछ साफ तौर पर कहने से बच रहे हैं.
परिवार के एक सदस्य ने कहा कि यह कहना मुश्किल है कि लड़की ने जानबूझकर नियम तोड़ा या उसे इसके संभावित नतीजों की सही जानकारी नहीं थी. हो सकता है कि वह अपनी उम्र की वजह से मामले की गंभीरता को समझ नहीं पाई हो. यह भी संभव है कि उसे पता ही न हो कि हांगकांग की यात्रा सरकारी सहायता की पात्रता से जुड़ सकती है. यही वजह है कि परिवार के लोग फिलहाल इस मामले को लेकर कोई कड़ा फैसला सुनाने के बजाय स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं. दूसरी तरफ, यह मामला चीन में सरकारी आर्थिक सहायता पाने वाले परिवारों की निगरानी और उनके खर्च को लेकर भी चर्चा का विषय बन गया है.
चीन में कम आय वाले परिवारों को मिलने वाली 'लिविंग अलाउंस' योजना के नियम पूरे देश में एक जैसे नहीं हैं. अलग-अलग स्थानीय प्रशासन अपने क्षेत्र के हिसाब से पात्रता के नियम और मानक तय कर सकते हैं और इनमें समय-समय पर बदलाव भी होता रहता है. इसका मतलब किसी परिवार को सरकारी मदद मिल रही है, इसका मतलब यह नहीं कि वह हमेशा उसी तरह सहायता पाने के लिए योग्य रहेगा. अधिकारियों की तरफ से परिवार की आर्थिक स्थिति और खर्च जैसे पहलुओं की समय-समय पर समीक्षा की जा सकती है. बीजिंग की एक लॉ फर्म के वकील ली सु ने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को बताया कि चीन के सोशल असिस्टेंस नियमों के तहत सरकारी सहायता पाने वाले परिवारों की स्थिति की लगातार समीक्षा की जाती है. अगर किसी परिवार का खर्च तय मानकों से ऊपर पाया जाता है तो सहायता खत्म की जा सकती है.
मामला सामने आने के बाद 7 सितंबर को गांझोउ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जोन की सरकार ने कहा कि मामले की समीक्षा की जा रही है. प्रशासन ने यह भी साफ किया कि परिवार की सरकारी सहायता पाने की पात्रता अभी खत्म नहीं की गई है. इसका मतलब फिलहाल यह कहना सही नहीं होगा कि सिर्फ हांगकांग की यात्रा के कारण परिवार का भत्ता पूरी तरह बंद कर दिया गया है. असल फैसला जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा. लेकिन इस पूरे मामले ने एक दिलचस्प सवाल जरूर खड़ा कर दिया है. एक तरफ 17 साल की लड़की के लिए पसंदीदा स्टार का कॉन्सर्ट देखने जाना उसकी जिंदगी का यादगार अनुभव हो सकता है. दूसरी तरफ, उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि सरकारी मदद उनके लिए बेहद जरूरी है.
एक छोटी सी कॉन्सर्ट ट्रिप ने चीन में सरकारी सहायता के नियम, परिवार की आर्थिक स्थिति और बच्चों की जिम्मेदारी को लेकर बहस छेड़ दी है. अब देखना होगा कि जांच के बाद परिवार को मिलने वाली करीब 28 हजार रुपये की मासिक मदद जारी रहती है या नहीं. फिलहाल सरकार ने भत्ता खत्म करने का अंतिम फैसला नहीं लिया है.