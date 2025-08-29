जज साहब, इससे मेरा स्ट्रेस दूर होता है... घर में घुसे चोर ने महिला को बेहोश कर निकाला खून, पकड़े जाने पर कहा ऐसा

Women’s Safety In China: चीन के यांगझोऊ (Jiangsu Province) से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक शख्स ने आधी रात को महिला के घर में घुसकर उसे बेहोश कर दिया और फिर उसकी नस से खून निकाल लिया. जब पकड़ा गया तो उसने कहा कि वह ऐसा स्ट्रेस कम करने के लिए करता है. यह मामला 1 जनवरी 2024 की सुबह का है और अब अदालत ने आरोपी को 2 साल जेल की सजा सुनाई है.

यह भी पढ़ें: असंभव! सफेद आंख, ऑरेन्ज शरीर... धरती पर पहली बार नजर आई ऐसी शार्क, देखते ही लोग बोले- ये तो स्वर्ग लोक से आई है

आरोपी ने महिला के घर में कैसे घुसपैठ की?

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी का नाम Li (ली) है. वह दरवाजा धक्का देकर घर में घुस गया. उस समय महिला Yu अपने कमरे में सो रही थी. ली ने उसके चेहरे पर एनेस्थीसिया (बेहोशी का द्रव्य) से भरा कपड़ा रख दिया, जिससे वह बेहोश हो गई. इसके बाद उसने महिला के हाथ में टॉर्निकेट बांधा और इंजेक्शन से खून निकालना शुरू किया.

कैसे बची महिला की जान?

इसी दौरान महिला का पति घर लौट आया. उसने देखा कि कोई अजनबी पत्नी के पास खड़ा है. गुस्से में पति ने चाय की केतली से आरोपी को मार दिया. इस झटके से आरोपी वहां से भाग निकला. जब महिला को होश आया तो उसने देखा कि उसके हाथ पर इंजेक्शन का निशान और बिस्तर पर खून के धब्बे थे.

यह भी पढ़ें: मेरा दिल यूं-यूं कर रहा है… बाढ़ में डर से कांपती हुई पाकिस्तानी महिला पत्रकार की रिपोर्टिंग का Video वायरल

पुलिस जांच में क्या निकला सच?

फॉरेंसिक रिपोर्ट में साबित हुआ कि आरोपी ने जिस कपड़े से महिला को बेहोश किया, उसमें Sevoflurane और Isoflurane नामक खतरनाक एनेस्थीसिया पाए गए. पड़ोसियों ने बताया कि इस घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई और कई परिवारों ने अपने घरों में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए. कोर्ट में आरोपी ली ने माना कि उसे दूसरों के घरों में चोरी-छुपे घुसने में मजा आता है और इसी से उसका स्ट्रेस कम होता है.

कोर्ट रिकॉर्ड में यह भी सामने आया कि ली पर पहले से चोरी, बलात्कार और घर में जबरन घुसने जैसे अपराधों के केस दर्ज थे. इसके बावजूद अदालत ने उसे सिर्फ गैरकानूनी तरीके से घर में घुसने का दोषी मानते हुए 2 साल की जेल की सजा सुनाई.

क्यों भड़के लोग इस फैसले पर?

सोशल मीडिया पर लोग इस फैसले से नाराज हैं. उनका कहना है कि जब आरोपी ने महिला को जानबूझकर बेहोश किया और खून निकाला, तो इसे सिर्फ घर में घुसपैठ क्यों माना गया? कई लोगों ने लिखा, “इतना खतरनाक काम और सिर्फ 2 साल की सजा?”. एक यूजर ने लिखा, “इतिहास में बलात्कार और चोरी जैसे अपराध करने वाला शख्स आज भी बाहर घूम रहा है, यह डरावना है.” इस केस ने चीन में महिलाओं की सुरक्षा और अपराधियों की सजा पर बड़ी बहस छेड़ दी है.