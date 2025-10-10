ट्रक का 'ब्यूटी पॉर्लर' में होता है मेकओवर, सड़क पर उतरते ही ऐसे लगाती है ठुमके! चीन में क्यों हो रहा ट्रेंड?

China Truck Personality: चीन में इन दिनों सोशल मीडिया पर ट्रक पर्सनैलिटी कल्चर नाम का ट्रेंड धूम मचा रहा है. इसमें भारी ट्रकों को अनोखे मेकओवर दिए जाते हैं उनके फ्रंट पर LED लाइट्स लगाई जाती हैं जो ट्रक की आंखों की तरह झपकती हैं, घूमती हैं और डांस करती हैं. ये ट्रेंड साल 2010 से चला आ रहा है और अब एक बार फिर वायरल हो गया है. लोग इन चमकदार ट्रकों के वीडियो देखकर हैरान हैं क्योंकि हर ट्रक की शख्सियत अलग दिखती है.

इन ट्रकों की ‘आंखें’ क्यों हैं चर्चा में?

इन ट्रकों की सबसे दिलचस्प बात है उनकी चलती-फिरती आंखें. LED लाइट्स से बनाई गई ये आंखें कभी झपकती हैं, कभी घूमती हैं और कभी अलग-अलग डिजाइन में चमकती हैं. कुछ ट्रकों में ये लाइट्स लगातार डांस करती हैं तो कुछ में स्थिर रहती हैं. ये ट्रक जब सड़क पर चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई एनिमेटेड कैरेक्टर सामने आ गया हो.

क्या वाकई इन लाइट्स से बढ़ती है सुरक्षा?

इस ट्रेंड के समर्थकों का कहना है कि ये लाइट्स न सिर्फ सजावट के लिए हैं, बल्कि सड़क सुरक्षा में भी मदद करती हैं. ट्रक ड्राइवर अक्सर 12 घंटे से ज्यादा काम करते हैं, ऐसे में ये चमकदार लाइट्स उन्हें और दूसरे वाहनों को बेहतर विजिबिलिटी देती हैं. कम रोशनी में ये ट्रक दूर से ही दिख जाते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा घटता है. जितनी तारीफें इस ट्रेंड की हो रही हैं, उतनी ही आलोचना भी मिल रही है. 2023 की एक ट्रैफिक सेफ्टी रिपोर्ट के मुताबिक, बहुत ज्यादा चमकदार या फ्लैशिंग LED लाइट्स दूसरे ड्राइवरों का ध्यान भटका सकती हैं.

फिर भी क्यों नहीं थम रहा ये वायरल ट्रेंड?

रिपोर्ट में बताया गया कि ऐसी लाइट्स रात में चलाने वालों की आंखों पर असर डाल सकती हैं और 2-3% सड़क हादसों की वजह भी बन सकती हैं. हालांकि अधिकारियों की चेतावनियों और रिपोर्ट्स के बावजूद, चीन में ट्रक पर्सनैलिटी कल्चर का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है. लोग इसे सिर्फ एक ट्रेंड नहीं बल्कि ‘कला’ की तरह देख रहे हैं. ये ट्रक अब सिर्फ माल ढोने के लिए नहीं, बल्कि सड़क पर अपनी पर्सनैलिटी दिखाने के लिए भी जाने जाते हैं.