Advertisement
trendingNow12955358
Hindi Newsजरा हटके

ट्रक का 'ब्यूटी पॉर्लर' में होता है मेकओवर, सड़क पर उतरते ही ऐसे लगाती है ठुमके! चीन में क्यों हो रहा ट्रेंड?

LED Truck Lights: चीन में फिर से वायरल हो रहा है ट्रक पर्सनैलिटी कल्चर, जहां भारी ट्रकों को LED लाइट्स और चलती आंखों से सजाया जाता है. ये ट्रक न सिर्फ देखने में खूबसूरत हैं, बल्कि सड़क सुरक्षा और ध्यान भटकाने की बहस भी छेड़ रहे हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 10, 2025, 08:41 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ट्रक का 'ब्यूटी पॉर्लर' में होता है मेकओवर, सड़क पर उतरते ही ऐसे लगाती है ठुमके! चीन में क्यों हो रहा ट्रेंड?

China Truck Personality: चीन में इन दिनों सोशल मीडिया पर ट्रक पर्सनैलिटी कल्चर नाम का ट्रेंड धूम मचा रहा है. इसमें भारी ट्रकों को अनोखे मेकओवर दिए जाते हैं उनके फ्रंट पर LED लाइट्स लगाई जाती हैं जो ट्रक की आंखों की तरह झपकती हैं, घूमती हैं और डांस करती हैं. ये ट्रेंड साल 2010 से चला आ रहा है और अब एक बार फिर वायरल हो गया है. लोग इन चमकदार ट्रकों के वीडियो देखकर हैरान हैं क्योंकि हर ट्रक की शख्सियत अलग दिखती है.

इन ट्रकों की ‘आंखें’ क्यों हैं चर्चा में?

इन ट्रकों की सबसे दिलचस्प बात है उनकी चलती-फिरती आंखें. LED लाइट्स से बनाई गई ये आंखें कभी झपकती हैं, कभी घूमती हैं और कभी अलग-अलग डिजाइन में चमकती हैं. कुछ ट्रकों में ये लाइट्स लगातार डांस करती हैं तो कुछ में स्थिर रहती हैं. ये ट्रक जब सड़क पर चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई एनिमेटेड कैरेक्टर सामने आ गया हो.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: हर महीने 3 लाख रुपये कैसे कमाता है ये ऑटो ड्राइवर? जिसकी कहानी ने हिला डाला इंटरनेट

क्या वाकई इन लाइट्स से बढ़ती है सुरक्षा?

इस ट्रेंड के समर्थकों का कहना है कि ये लाइट्स न सिर्फ सजावट के लिए हैं, बल्कि सड़क सुरक्षा में भी मदद करती हैं. ट्रक ड्राइवर अक्सर 12 घंटे से ज्यादा काम करते हैं, ऐसे में ये चमकदार लाइट्स उन्हें और दूसरे वाहनों को बेहतर विजिबिलिटी देती हैं. कम रोशनी में ये ट्रक दूर से ही दिख जाते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा घटता है. जितनी तारीफें इस ट्रेंड की हो रही हैं, उतनी ही आलोचना भी मिल रही है. 2023 की एक ट्रैफिक सेफ्टी रिपोर्ट के मुताबिक, बहुत ज्यादा चमकदार या फ्लैशिंग LED लाइट्स दूसरे ड्राइवरों का ध्यान भटका सकती हैं. 

यह भी पढ़ें: आज से 950 साल पहले हुआ था ऐसा युद्ध, जिसके बाद बदल गया 'इंग्लिश' में बात करने का तरीका

फिर भी क्यों नहीं थम रहा ये वायरल ट्रेंड?

रिपोर्ट में बताया गया कि ऐसी लाइट्स रात में चलाने वालों की आंखों पर असर डाल सकती हैं और 2-3% सड़क हादसों की वजह भी बन सकती हैं. हालांकि अधिकारियों की चेतावनियों और रिपोर्ट्स के बावजूद, चीन में ट्रक पर्सनैलिटी कल्चर का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है. लोग इसे सिर्फ एक ट्रेंड नहीं बल्कि ‘कला’ की तरह देख रहे हैं. ये ट्रक अब सिर्फ माल ढोने के लिए नहीं, बल्कि सड़क पर अपनी पर्सनैलिटी दिखाने के लिए भी जाने जाते हैं.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

chinatruck

Trending news

दिल्ली में Taliban के मंत्री...उधर काबुल में आधी रात को बमबारी; किसे हो रही है तकलीफ
taliban minister in india
दिल्ली में Taliban के मंत्री...उधर काबुल में आधी रात को बमबारी; किसे हो रही है तकलीफ
अमर रहेंगे जुबीन गर्ग, सिंगर की याद में बनाया जाएगा ट्रस्ट, सैकड़ों को मिलेगी मदद
Zubeen Garg
अमर रहेंगे जुबीन गर्ग, सिंगर की याद में बनाया जाएगा ट्रस्ट, सैकड़ों को मिलेगी मदद
AC-कूलर पर लगा दें ताला, सताने आ रही कड़कड़ाती ठंड, यहां बारिश-बर्फबारी से आफत
Weather
AC-कूलर पर लगा दें ताला, सताने आ रही कड़कड़ाती ठंड, यहां बारिश-बर्फबारी से आफत
मुत्ताकी की भारत यात्रा से PAK में घबराहट क्यों? तालिबान का 'देवबंद' से जानें रिश्ता
DNA
मुत्ताकी की भारत यात्रा से PAK में घबराहट क्यों? तालिबान का 'देवबंद' से जानें रिश्ता
JK में एंटी बुलडोज़र बिल लाकर किसे फायदा पहुंचाना चाहती हैं महबूबा? समझें पूरा प्लान
DNA
JK में एंटी बुलडोज़र बिल लाकर किसे फायदा पहुंचाना चाहती हैं महबूबा? समझें पूरा प्लान
ऑनलाइन सट्टेबाजी में ED का MLA KC वीरेंद्र पर बड़ा एक्शन, 103 करोड़ की संपत्ति जब्त
ED
ऑनलाइन सट्टेबाजी में ED का MLA KC वीरेंद्र पर बड़ा एक्शन, 103 करोड़ की संपत्ति जब्त
'क्या अब बीजेपी बताएगी किसे लव लेटर लिखना है, किसे नहीं?', महाराष्ट्र में गरजे ओवैसी
Asaduddin Owaisi
'क्या अब बीजेपी बताएगी किसे लव लेटर लिखना है, किसे नहीं?', महाराष्ट्र में गरजे ओवैसी
क्या कर्नाटक में होने वाला है फेरबदल? सिद्धारमैया ने दी डिनर पार्टी; अटकलें फिर तेज
Siddaramaiah
क्या कर्नाटक में होने वाला है फेरबदल? सिद्धारमैया ने दी डिनर पार्टी; अटकलें फिर तेज
PM मोदी ने गाजा सीजफायर पर डोनाल्ड ट्रंप को दी बधाई, ट्रेड पर भी की समीक्षा
PM Modi
PM मोदी ने गाजा सीजफायर पर डोनाल्ड ट्रंप को दी बधाई, ट्रेड पर भी की समीक्षा
कान खोलकर सुन ले BJP, आग से न खेले...! SIR पर ममता ने जमकर सुनाई खरी-खोटी
west bengal news in hindi
कान खोलकर सुन ले BJP, आग से न खेले...! SIR पर ममता ने जमकर सुनाई खरी-खोटी