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न सूरज की धूप, न बारिश का पानी: अब पाताल में उगेगा अनाज! चीनी वैज्ञानिकों ने तैयार किया जमीन के अंदर खेती का हाई-टेक फॉर्मूला

चीन बंद पड़ी कोयला खदानों को अंडरग्राउंड फार्म में बदलने की तैयारी कर रहा है. वैज्ञानिकों ने ऐसा सिस्टम तैयार करने का प्लान बनाया है, जहां बिना सूरज की रोशनी और मौसम की मार के फसल उगाई जा सकेगी. अब आर्टिफिशियल लाइट, जियोथर्मल एनर्जी और पानी साफ करने वाली तकनीक की मदद से जमीन के नीचे खेती होगी.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 10, 2026, 06:47 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 06:47 AM IST
न सूरज की धूप, न बारिश का पानी: अब पाताल में उगेगा अनाज! चीनी वैज्ञानिकों ने तैयार किया जमीन के अंदर खेती का हाई-टेक फॉर्मूला
Image Credit: प्रतीकात्मक AI इमेज

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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