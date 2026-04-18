आपके घर का नौकर बनेगा ये रोबोट! किचन-टॉयलेट साफ करने से लेकर लंच-डिनर तक, सबकुछ करेगा रेडी

UniX AI Home Robot: चीनी रोबोटिक्स कंपनी UniX AI ने पैंथर (panther) नाम का एक ह्यूमनॉइड (मानव जैसा) सर्विस रोबोट लॉन्च किया है. UniX AI ने एक प्रमोशनल वीडियो भी जारी किया है, जिसमें पैंथर बिस्तर लगाता, किचन और टॉयलेट साफ करता और नाश्ता बनाते हुए दिखाया गया है. इस रोबोट को घर के कामकाज में मदद करने के मकसद से डिजाइन किया गया है. कंपनी के मुताबिक, यह एक बार चार्ज करने पर करीब 12 घंटे तक काम कर सकता है.

livescience की रिपोर्ट के मुताबिक, इस रोबोट को पैरों के बजाए पहियों पर डिजाइन किया गया है. ताकि ये किसी भी रूम, अपार्टमेंट्स, घरों और सर्विस वाली जगहों के अंदर आसानी से घूम सके. AI पावर्ड रोबोट में कई सेंसर और बात करने के लिए माइक्रोफोन भी लगे हैं. इस रोबोट के होते हुए आपको अलार्म की जरूरत ही नहीं, ये आपको सुबह स्कूल या ऑफिस के टाइम पर उठा देगा. बिल्कुल वैसे ही जैसे मम्मी आपको स्कूल के लिए उठाती थीं. ये होम रोबोट UniX AI की पेंथर सीरीज का हिस्सा है. ये बिल्कुल इंसानों जैसी हाइट के साथ ही आता है इसकी हाइट करीब 5 फुट 3 इंच है और इसका वजन करीब 80 किलो होगा.

क्या है रोबोट की खासियत?

कंपनी के फाउंडर और CEO फ्रेड यांग ने कहा कि UniX AI सिर्फ नई तकनीक ही नहीं बना रही, बल्कि रोबोट्स को घरों, होटलों, पब्लिक जगहों और सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में उपयोगी बना रही है. घरेलू काम करने के लिए पैंथर में खास तरह के 8-डिग्री-ऑफ-फ्रीडम वाले बायोनिक आर्म्स लगाए गए हैं, जिनमें कुल मिलाकर 34 तरह की मूवमेंट की क्षमता है. इसके हाथों में लगे स्मार्ट 'ग्रिपर्स' अलग-अलग आकार की चीजों को आसानी से पकड़ सकते हैं.

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हाथ भी धोता है पैंथर

वीडियो में पैंथर को अंडा फ्राई करते समय स्पैटुला पकड़ते और टॉयलेट साफ करते समय ब्रश का इस्तेमाल करते देखा गया है. काम खत्म करने के बाद यह अपने 'हा' भी धोता है और तौलिये से सुखाता है. इतना ही नहीं, इस रोबोट का शरीर करीब 80 सेंटीमीटर तक ऊपर-नीचे हो सकता है, जिससे ये ऊंची चीजों से लेकर जमीन पर रखी चीजों तक अपनी पहुंच बना सकता है. कंपनी का कहना है कि उन्होंने इसे इंसान जैसा दिखाने से ज्यादा इस पर ध्यान दिया कि यह अलग-अलग काम अच्छे से कर सके.

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कंपनी ने शुरू की कमर्शियल डिलीवरी

पैंथर को सिर्फ घर के कामों के लिए ही नहीं, बल्कि रिटेल, रिसेप्शन, गाइडेड टूर, बुजुर्गों की देखभाल, साथ निभाने और शिक्षा व रिसर्च जैसे कामों के लिए भी डिजाइन किया गया है. कंपनी ने इसकी कमर्शियल डिलीवरी भी शुरू कर दी है, जिससे संकेत मिलता है कि इसे असल जिंदगी में इस्तेमाल के लिए तैयार किया जा चुका है. शुरुआती टेस्ट में पैंथर ने चाय बनाना, किचन साफ करना और वॉशिंग मशीन चलाना जैसे काम भी किए हैं. हालांकि, इसकी कीमत के बारे में कंपनी की वेबसाइट पर कोई जानकारी नहीं दी गई है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर मीडिया रिपोर्ट्स और सामान्य जानकारी के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.