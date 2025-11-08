दुनिया का वो देश जहां लोग जमीन पर नहीं, दीवारों पर करते हैं खेती; सब्जियों के साथ उगाते हैं धान, गेंहू और...

वर्तमान समय में हर क्षेत्र में तकनीक काफी उन्नत हो गई है. खासकर कृषि के क्षेत्र में तो कई तरह की तकनीकें अपनाई जा रही हैं, ताकि खेती को आसान बनाया जा सके और पैदावार बढ़ाई जा सके. अगर आप सोचते हैं कि खेती सिर्फ जमीन पर ही होती है, तो ये खबर आपको हैरान कर देगी. एक देश ऐसा है जहां लोग जमीन पर नहीं, बल्कि दीवारों पर खेती करते हैं. जी हां, यहां धान, गेहूं और सब्जियां तक दीवारों पर उगाई जाती हैं, और ये तरीका अब दुनियाभर में लोकप्रिय हो रहा है.

दीवारों पर उगते हैं धान और सब्जियां

इस अनोखी तकनीक को वर्टिकल फार्मिंग यानी ‘दीवार पर खेती करना’ कहा जाता है. इसमें पौधों को गमलों या यूनिट्स में लगाया जाता है, जिन्हें दीवार पर फिट किया जाता है. ये यूनिट्स इस तरह बनाए जाते हैं कि पौधे गिरें नहीं और उन्हें सही मात्रा में पानी और पोषक तत्व मिलते रहें. खेती की यह तकनीक न केवल जगह बचाती है बल्कि उत्पादन भी बढ़ाती है. हैरानी की बात यह है कि इस तकनीक से धान और गेहूं जैसे अनाज भी सफलतापूर्वक उगाए जा रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

इस्रायल ने दी तकनीक को नया रूप

वर्टिकल फार्मिंग की शुरुआत इस्रायल से हुई थी. इस्रायल में खेती लायक जमीन बहुत कम है, इसलिए वहां के लोगों ने इस अनोखे विचार को अपनाया. धीरे-धीरे अमेरिका, चीन और यूरोप जैसे देशों ने भी इस पद्धति को अपनाना शुरू कर दिया. इस्रायल में अब कई घरों और बिल्डिंग्स की दीवारें हरी-भरी खेती से ढकी नजर आती हैं. यह न केवल लोगों के लिए ताजे अनाज और सब्जियों का स्रोत है, बल्कि शहरों की सुंदरता भी बढ़ाती है.

पर्यावरण के लिए फायदेमंद साबित हो रही ‘दीवार खेती’

दीवार पर खेती सिर्फ जगह बचाने का तरीका नहीं, बल्कि पर्यावरण के लिए भी वरदान साबित हो रही है. इस तकनीक से घरों का तापमान संतुलित रहता है और आसपास के वातावरण में नमी बनी रहती है. साथ ही, ध्वनि प्रदूषण भी कम होता है क्योंकि पौधे प्राकृतिक साउंड बैरियर का काम करते हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में यह खेती का भविष्य बन सकती है, खासकर उन देशों में जहां जमीन की कमी बड़ी समस्या है.