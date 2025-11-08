Advertisement
दुनिया का वो देश जहां लोग जमीन पर नहीं, दीवारों पर करते हैं खेती; सब्जियों के साथ उगाते हैं धान, गेंहू और...

China vertical farming: इस्रायल में शुरू हुई ‘वर्टिकल फार्मिंग’ तकनीक से लोग अब जमीन नहीं, दीवारों पर धान, गेहूं और सब्जियां उगा रहे हैं. यह तकनीक जगह बचाने, उत्पादन बढ़ाने और पर्यावरण को संतुलित रखने में कारगर साबित हो रही है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Nov 08, 2025, 09:48 AM IST
वर्तमान समय में हर क्षेत्र में तकनीक काफी उन्नत हो गई है. खासकर कृषि के क्षेत्र में तो कई तरह की तकनीकें अपनाई जा रही हैं, ताकि खेती को आसान बनाया जा सके और पैदावार बढ़ाई जा सके. अगर आप सोचते हैं कि खेती सिर्फ जमीन पर ही होती है, तो ये खबर आपको हैरान कर देगी. एक देश ऐसा है जहां लोग जमीन पर नहीं, बल्कि दीवारों पर खेती करते हैं. जी हां, यहां धान, गेहूं और सब्जियां तक दीवारों पर उगाई जाती हैं, और ये तरीका अब दुनियाभर में लोकप्रिय हो रहा है.

 दीवारों पर उगते हैं धान और सब्जियां

इस अनोखी तकनीक को वर्टिकल फार्मिंग यानी ‘दीवार पर खेती करना’ कहा जाता है. इसमें पौधों को गमलों या यूनिट्स में लगाया जाता है, जिन्हें दीवार पर फिट किया जाता है. ये यूनिट्स इस तरह बनाए जाते हैं कि पौधे गिरें नहीं और उन्हें सही मात्रा में पानी और पोषक तत्व मिलते रहें. खेती की यह तकनीक न केवल जगह बचाती है बल्कि उत्पादन भी बढ़ाती है. हैरानी की बात यह है कि इस तकनीक से धान और गेहूं जैसे अनाज भी सफलतापूर्वक उगाए जा रहे हैं.

इस्रायल ने दी तकनीक को नया रूप

वर्टिकल फार्मिंग की शुरुआत इस्रायल से हुई थी. इस्रायल में खेती लायक जमीन बहुत कम है, इसलिए वहां के लोगों ने इस अनोखे विचार को अपनाया. धीरे-धीरे अमेरिका, चीन और यूरोप जैसे देशों ने भी इस पद्धति को अपनाना शुरू कर दिया. इस्रायल में अब कई घरों और बिल्डिंग्स की दीवारें हरी-भरी खेती से ढकी नजर आती हैं. यह न केवल लोगों के लिए ताजे अनाज और सब्जियों का स्रोत है, बल्कि शहरों की सुंदरता भी बढ़ाती है.

 पर्यावरण के लिए फायदेमंद साबित हो रही ‘दीवार खेती’

दीवार पर खेती सिर्फ जगह बचाने का तरीका नहीं, बल्कि पर्यावरण के लिए भी वरदान साबित हो रही है. इस तकनीक से घरों का तापमान संतुलित रहता है और आसपास के वातावरण में नमी बनी रहती है. साथ ही, ध्वनि प्रदूषण भी कम होता है क्योंकि पौधे प्राकृतिक साउंड बैरियर का काम करते हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में यह खेती का भविष्य बन सकती है, खासकर उन देशों में जहां जमीन की कमी बड़ी समस्या है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

