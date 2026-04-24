अब ये क्या नया बवाल है! कूल बनने के लिए बिजली के खंभे से चिपक रहे लोग, 'लैंप पोस्ट चैलेंज' से पुलिस का जीना हुआ हराम

इंटरनेट की दुनिया में कब क्या वायरल हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता. इन दिनों चीन के सोशल मीडिया पर एक ऐसा चैलेंज ट्रेंड कर रहा है जिसे देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं, लेकिन जो इसमें फंस रहे हैं उनके लिए यह किसी डरावने सपने जैसा है. इस चैलेंज का नाम है 'लैंप पोस्ट क्लाइम्बिंग चैलेंज'. इसमें लोग सड़क के किनारे लगे बिजली के खंभों पर पैर फंसाकर बैठने की कोशिश करते हैं और फिर वहीं अटक जाते हैं.

कैसे शुरू हुआ ये तमाशा?

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार, यह चैलेंज सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही पेचीदा है. इसमें इंसान को लैंप पोस्ट के चारों ओर अपने पैरों को क्रॉस (चौकड़ी) करके बैठना होता है. लोग इसे 'सेल्फ-रेस्क्यू चैलेंज' कह रहे हैं, जहां आपको खुद ही अपने पैरों को खोलकर नीचे उतरना होता है. लेकिन मुसीबत तब आती है जब लोग जोश-जोश में पैर तो फंसा लेते हैं, लेकिन फिर लॉक हो जाने के कारण उन्हें खोल नहीं पाते.

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महिला को बुलानी पड़ी पुलिस

पूर्वी चीन के जिआंगसु प्रांत से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां 'सोंग' नाम की एक महिला रात के खाने के बाद टहलने निकली थी. सोशल मीडिया के प्रभाव में आकर उसने एक खंभे पर पैर फंसाकर यह चैलेंज ट्राई किया. लेकिन वह इतनी बुरी तरह फंस गई कि वह जितना हिलती, उसका पैर उतना ही टाइट हो जाता. आखिर में हार मानकर उसे पुलिस को फोन करना पड़ा. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बड़ी मशक्कत के बाद महिला के पैरों को सीधा किया और उसे सुरक्षित नीचे उतारा.

रेस्क्यू के लिए लग रही भीड़

चीन से ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं जहां लोग खंभों पर लटके हुए हैं और उन्हें छुड़ाने के लिए उनके परिवार वाले, राहगीर, खाने की डिलीवरी करने वाले राइडर्स और पुलिस वाले पसीने बहा रहे हैं. कुछ लोग सफल तो हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग बीच में ही अटक कर तमाशा बन रहे हैं. डॉक्टरों और पुलिस अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यह चैलेंज शरीर के लिए बेहद नुकसानदेह हो सकता है.

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जानलेवा हो सकता है ये खेल

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस स्टंट में घुटनों के जोड़ों पर शरीर का पूरा वजन पड़ता है, जिससे लिगामेंट टियर या गंभीर चोट लग सकती है. इसके अलावा, पैरों की नसों पर लगातार दबाव पड़ने से खून का दौरा रुक सकता है जिससे पैर सुन्न हो सकते हैं, सूजन आ सकती है और गंभीर मामलों में मांसपेशियों के टिश्यू डेड भी हो सकते हैं. ये चैलेंज सिर्फ कूल बनने के लिए है और चीन के युवा ऐसा करके वीडियो या फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.