Advertisement
trendingNow13190782
Hindi Newsजरा हटकेअब ये क्या नया बवाल है! कूल बनने के लिए बिजली के खंभे से चिपक रहे लोग, लैंप पोस्ट चैलेंज से पुलिस का जीना हुआ हराम

अब ये क्या नया बवाल है! कूल बनने के लिए बिजली के खंभे से चिपक रहे लोग, 'लैंप पोस्ट चैलेंज' से पुलिस का जीना हुआ हराम

चीन में लैंप पोस्ट पर पैर फंसाकर बैठने का 'सेल्फ-रेस्क्यू' चैलेंज वायरल हो रहा है. इसमें लोग बुरी तरह फंस रहे हैं और उन्हें छुड़ाने के लिए पुलिस व डिलीवरी बॉय की मदद लेनी पड़ रही है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Apr 24, 2026, 09:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब ये क्या नया बवाल है! कूल बनने के लिए बिजली के खंभे से चिपक रहे लोग, 'लैंप पोस्ट चैलेंज' से पुलिस का जीना हुआ हराम

इंटरनेट की दुनिया में कब क्या वायरल हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता. इन दिनों चीन के सोशल मीडिया पर एक ऐसा चैलेंज ट्रेंड कर रहा है जिसे देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं, लेकिन जो इसमें फंस रहे हैं उनके लिए यह किसी डरावने सपने जैसा है. इस चैलेंज का नाम है 'लैंप पोस्ट क्लाइम्बिंग चैलेंज'. इसमें लोग सड़क के किनारे लगे बिजली के खंभों पर पैर फंसाकर बैठने की कोशिश करते हैं और फिर वहीं अटक जाते हैं.

कैसे शुरू हुआ ये तमाशा?

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार, यह चैलेंज सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही पेचीदा है. इसमें इंसान को लैंप पोस्ट के चारों ओर अपने पैरों को क्रॉस (चौकड़ी) करके बैठना होता है. लोग इसे 'सेल्फ-रेस्क्यू चैलेंज' कह रहे हैं, जहां आपको खुद ही अपने पैरों को खोलकर नीचे उतरना होता है. लेकिन मुसीबत तब आती है जब लोग जोश-जोश में पैर तो फंसा लेते हैं, लेकिन फिर लॉक हो जाने के कारण उन्हें खोल नहीं पाते.

Add Zee News as a Preferred Source

फल और सब्जियां खाने से बढ़ रहा है कैंसर का खतरा? नई रिसर्च ने दुनिया को चौंकाया

महिला को बुलानी पड़ी पुलिस

पूर्वी चीन के जिआंगसु प्रांत से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां 'सोंग' नाम की एक महिला रात के खाने के बाद टहलने निकली थी. सोशल मीडिया के प्रभाव में आकर उसने एक खंभे पर पैर फंसाकर यह चैलेंज ट्राई किया. लेकिन वह इतनी बुरी तरह फंस गई कि वह जितना हिलती, उसका पैर उतना ही टाइट हो जाता. आखिर में हार मानकर उसे पुलिस को फोन करना पड़ा. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बड़ी मशक्कत के बाद महिला के पैरों को सीधा किया और उसे सुरक्षित नीचे उतारा.

रेस्क्यू के लिए लग रही भीड़

चीन से ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं जहां लोग खंभों पर लटके हुए हैं और उन्हें छुड़ाने के लिए उनके परिवार वाले, राहगीर, खाने की डिलीवरी करने वाले राइडर्स और पुलिस वाले पसीने बहा रहे हैं. कुछ लोग सफल तो हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग बीच में ही अटक कर तमाशा बन रहे हैं. डॉक्टरों और पुलिस अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यह चैलेंज शरीर के लिए बेहद नुकसानदेह हो सकता है.

IIT ग्रेजुएट ने छोड़ी 28 लाख की नौकरी, स्टार्टअप की दुनिया को बताया 'नरक'!

जानलेवा हो सकता है ये खेल

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस स्टंट में घुटनों के जोड़ों पर शरीर का पूरा वजन पड़ता है, जिससे लिगामेंट टियर या गंभीर चोट लग सकती है. इसके अलावा, पैरों की नसों पर लगातार दबाव पड़ने से खून का दौरा रुक सकता है जिससे पैर सुन्न हो सकते हैं, सूजन आ सकती है और गंभीर मामलों में मांसपेशियों के टिश्यू डेड भी हो सकते हैं. ये चैलेंज सिर्फ कूल बनने के लिए है और चीन के युवा ऐसा करके वीडियो या फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

chinavirallamp post challengetrending

Trending news

10 मिनट में पहुंच रहा हूं... शाह का इंस्टाग्राम जवाब वायरल, रोड शो को लेकर जुटी भीड़
West Bengal Election 2026
10 मिनट में पहुंच रहा हूं... शाह का इंस्टाग्राम जवाब वायरल, रोड शो को लेकर जुटी भीड़
बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग से बढ़ी सियासी हलचल, क्या बंपर मतदान बनाएगा नया ट्रेंड?
West Bengal Election 2026
बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग से बढ़ी सियासी हलचल, क्या बंपर मतदान बनाएगा नया ट्रेंड?
BJP कार्यकर्ताओं पर हमले करने वालों को बख्शेंगे नहीं... CM हिमंता का फूटा गुस्‍सा
West Bengal Election 2026
BJP कार्यकर्ताओं पर हमले करने वालों को बख्शेंगे नहीं... CM हिमंता का फूटा गुस्‍सा
'पहले भारत आकर देखिए, तब समझेंगे असली ताकत', 'नरक' वाले बयान पर ईरान का ट्रंप पर तंज
India US News in Hindi
'पहले भारत आकर देखिए, तब समझेंगे असली ताकत', 'नरक' वाले बयान पर ईरान का ट्रंप पर तंज
बंगाल में महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा होने का मतलब क्या ज्यादा महिला MLA होना है?
Assembly Election 2026
बंगाल में महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा होने का मतलब क्या ज्यादा महिला MLA होना है?
सॉफ्टवेयर अपडेट के नाम पर स्कैम, नया डिवाइस खरीदने पर मजबूर कर रहीं मोबाइल कंपनियां?
DNA
सॉफ्टवेयर अपडेट के नाम पर स्कैम, नया डिवाइस खरीदने पर मजबूर कर रहीं मोबाइल कंपनियां?
अप्रैल में 42°C का कहर, मई-जून में बेकाबू होंगे हालात? सवा लाख साल का रिकॉर्ड टूटेगा
DNA
अप्रैल में 42°C का कहर, मई-जून में बेकाबू होंगे हालात? सवा लाख साल का रिकॉर्ड टूटेगा
अमरनाथ यात्रा में चप्पे-चप्पे पर होगी हाईटेक निगरानी, IGP ने की हाई लेवल मीटिंग
Amarnath Yatra 2026
अमरनाथ यात्रा में चप्पे-चप्पे पर होगी हाईटेक निगरानी, IGP ने की हाई लेवल मीटिंग
चीन जाने की कर ली थी पूरी तैयारी, अचानक कैसे बाबर ने किया भारत का रुख और बदला इतिहास
BABUR
चीन जाने की कर ली थी पूरी तैयारी, अचानक कैसे बाबर ने किया भारत का रुख और बदला इतिहास
बंगाल में कैसे सुरक्षाबलों ने बदला माहौल, बंपर मतदान के पीछे की बड़ी वजहें क्या हैं
DNA
बंगाल में कैसे सुरक्षाबलों ने बदला माहौल, बंपर मतदान के पीछे की बड़ी वजहें क्या हैं