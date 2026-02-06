पहचाना? इंटरनेट का पहला 'Meme Star' अब हो गया गुमनाम, कभी मोनालिसा और मर्लिन मुनरो बनकर किया था ट्रेंड!

China Viral Little Fatty Qian Zhijun: साल 2003 में चीन में एक रोड सेफ्टी अवेयरनेस इवेंट के दौरान एक फोटोग्राफर ने स्कूल यूनिफॉर्म पहने एक लड़के की तस्वीर खींची. यह लड़का था कियान झिजुन, जिसका बड़ा सिर और गोल-मटोल चेहरा देखते ही देखते इंटरनेट पर छा गया. उसकी आंखों में मौजूद हल्की सी तिरछी और शरारती मुस्कान लोगों को इतनी पसंद आई कि फोटो कुछ ही दिनों में पूरे चीन में वायरल हो गई.

लोगों ने फोटो के साथ क्या किया?

चीनी नेटिजन्स ने कियान के चेहरे को मोना लिसा, जैकी चैन, मैरिलिन मुनरो, श्रेक, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और यहां तक कि दुनिया के नेताओं की तस्वीरों पर चिपका दिया. इन मीम्स ने उन्हें ‘शाओ पांग’ यानी ‘लिटिल फैटी’ नाम से मशहूर कर दिया. उनकी तस्वीरें देश-विदेश के मीडिया तक पहुंचीं और 2006 में ब्रिटेन के अखबार द इंडिपेंडेंट ने भी उनकी कहानी छापी.

कियान बताते हैं कि उस वक्त वह बहुत छोटे थे और उनके माता-पिता ने इस फेम को पैसे या करियर में बदलने की कोशिश नहीं की. इसलिए वह इंटरनेट सुपरस्टार होने के बावजूद एक आम छात्र की तरह ही बड़े हुए. बाद में उन्होंने कुछ टीवी सीरियल्स में छोटे-मोटे रोल किए, लेकिन वह पहचान लंबे समय तक नहीं टिक सकी.

सोशल मीडिया पर वापसी क्यों फेल हुई?

बड़े होने के बाद कियान ने सोशल मीडिया पर शॉर्ट वीडियो और लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए कमाई की कोशिश की. उन्होंने ‘ऑनलाइन सेलिब्रिटी शाओ पांग’ नाम से प्रोडक्ट भी बेचे, लेकिन यह प्रयोग सफल नहीं हुआ और धीरे-धीरे लोग उन्हें फिर से भूलने लगे. इसके बाद कियान ने अपने शौक को बिजनेस में बदलते हुए एक कैफे खोला. छह साल तक वह कॉफी बेचते रहे, लेकिन आर्थिक मंदी के चलते उन्हें यह दुकान बंद करनी पड़ी. इसके साथ ही उनकी आखिरी स्थिर कमाई भी खत्म हो गई.

आज उनकी जिंदगी कैसी है?

आज कियान बेरोज़गार हैं लेकिन अपनी फिटनेस और परिवार पर पूरा ध्यान दे रहे हैं. पहले जहां उनका वजन करीब 100 किलो था, अब वह लगभग 25 किलो कम हो चुका है. वह रोज़ एक्सरसाइज करते हैं और अपनी पत्नी व बेटी के साथ समय बिताते हैं. कियान का कहना है कि वह सिर्फ कुछ सालों के लिए ही इंटरनेट सुपरस्टार थे और ज़्यादातर लोग उन्हें भूल चुके हैं. वह अपनी मौजूदा साधारण जिंदगी से खुश हैं और भले ही सोशल मीडिया के दौर को पूरी तरह नकारते नहीं, लेकिन शांति और परिवार को ही अपनी असली पहचान मानते हैं.