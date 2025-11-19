Advertisement
trendingNow13009614
Hindi Newsजरा हटके

VIDEO: इंडिया में नहीं है ऐसी वॉशिंग मशीन, चीन में अंडरवियर-कपड़े-मोजे धोने के लिए अलग-अलग बनी है जगहें

China’s Viral 3-Tub Washing Machine: चीन की तीन-टब वाली वॉशिंग मशीन क्यों वायरल हो गई? जानिए ये मशीन अंडरवियर, मोजे और बाकी कपड़ों को कैसे अलग-अलग धोती है. क्या ये भारत में मिलेगी? जानें कीमत और पूरी कहानी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 19, 2025, 07:42 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

VIDEO: इंडिया में नहीं है ऐसी वॉशिंग मशीन, चीन में अंडरवियर-कपड़े-मोजे धोने के लिए अलग-अलग बनी है जगहें

Three Tub Washing Machine: वॉशिंग मशीन ने कपड़े धोने का काम एकदम आसान कर दिया है. आज के बेसिक मॉडल से लेकर एकदम लेटेस्ट स्मार्ट मशीन तक, इनमें बहुत सारे बदलाव आ गए हैं. डिजाइन, खासियतें और काम करने का तरीका सब बहुत बदल गया है. अभी इंटरनेट पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इसमें चीन की एक अनोखी वॉशिंग मशीन दिखाई गई है जो कपड़े अलग धोने के मामले में अगले लेवल पर है. इस कमाल की मशीन में अंडरवियर और मोजे धोने के लिए एकदम अलग जगह बनी हुई है.

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो में एक महिला अपनी मशीन दिखा रही है. वह कह रही है, “चीन की वॉशिंग मशीन ऐसी दिखती है, क्योंकि हम चीनी लोग मानते हैं कि आपके प्राइवेट कपड़े, जैसे अंडरवियर को आपके नॉर्मल कपड़ों या मोजों के साथ नहीं धोना चाहिए, उन्हें अलग से धोना चाहिए.”

यह भी पढ़ें: ट्रेन में पानी की बोतल 20 रुपये में बेची तो पैसेंजर ने रेलवे से कर दी शिकायत, फिर पैंट्री मैनेजर ने मारे लात-घूसे!

Add Zee News as a Preferred Source

कौन बनाता है ये 3 हिस्सों वाली मशीन?

यह मशीन हायर (Haier) कंपनी की है, जिसका नाम है लीडर थ्री-टब वॉशिंग मशीन (Leader Three-Tub Washing Machine). इसे दुनिया की पहली तीन-ड्रम वाली वॉशिंग मशीन माना जाता है. कंपनी ने इसके अंदर एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि तीनों ड्रमों का पानी और डिटर्जेंट आपस में नहीं मिलते. इससे हाइजीन (सफाई) पूरी बनी रहती है.

इसकी क्या खासियतें हैं और कितने की है?

हायर लीडर वॉशिंग मशीन एक मिनट में 1,400 बार घूमती है, यानी कपड़े बहुत जल्दी सूखते हैं. यह 1,850 वॉट बिजली इस्तेमाल करती है. कीमत की बात करें तो, चीन में इसका दाम लगभग $690 (करीब 61,115 रुपये) है.

यह भी पढ़ें: ​क्या आप बाथरूम, वॉशरूम, रेस्टरूम, पाउडर रूम और लैवेटरी के बीच बता सकते हैं अंतर?

 

 

क्या ये वॉशिंग मशीन भारत में मिल सकती है?

हायर की ये तीन-टब वाली वॉशिंग मशीन अभी भारत में नहीं मिल रही है. इसे सिर्फ चीन के बाजार के लिए थोड़ी संख्या में बनाया गया था और हायर इसे दूसरे देशों में नहीं बेच रहा है. इसे चीन के खास बिजली और वोल्टेज के हिसाब से डिजाइन किया गया है. अगर आप इसे किसी तरह भारत मंगवा भी लेते हैं, तो आपको बिजली का कनवर्टर लगाना पड़ेगा जो खराब हो सकता है और मशीन को नुकसान पहुंचा सकता है. साथ ही इसकी कोई वारंटी भी नहीं मिलेगी.

लोगों ने इस मशीन पर क्या कहा?

सोशल मीडिया पर लोगों को ये मशीन देखकर झटका भी लगा और बहुत अच्छा भी लगा. सबने कमेंट सेक्शन में तरह-तरह के रिएक्शन दिए. एक यूजर ने लिखा, "मुझे कपड़ों को अलग-अलग करने का तरीका बहुत पसंद आया, बाद में रखने में आसानी होगी." दूसरे ने कहा, "वाह! आखिर ऐसी मशीन आई जिसमें मोजों के जोड़े बिछड़ेंगे नहीं!" एक भारतीय यूजर ने कमेंट किया, "इंडिया में तो लोग मानते हैं कि अंडरगारमेंट्स हाथ से अलग धोने चाहिए, मशीन ठीक से साफ नहीं कर पाती. इसलिए इसे सिर्फ नॉर्मल कपड़ों के लिए ही रखते हैं." किसी और ने लिखा, "डिजाइन बहुत सुंदर है और कपड़े अलग धोने भी चाहिए, लेकिन इसके लिए जो जगह दी गई है वह बहुत छोटी है." 

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

chinawashing machine

Trending news

'आतंकी उमर का ब्रेनवॉश हो चुका था', वीडियो पर एक्सपर्ट ने बता दी पूरी सच्चाई
Dr Umar Mohammad
'आतंकी उमर का ब्रेनवॉश हो चुका था', वीडियो पर एक्सपर्ट ने बता दी पूरी सच्चाई
भारत के मुसलमान आखिर हिंदू कैसे? भागवत बोले, हिंदू राष्ट्र घोषित करना जरूरी नहीं
RSS chief Mohan Bhagawat
भारत के मुसलमान आखिर हिंदू कैसे? भागवत बोले, हिंदू राष्ट्र घोषित करना जरूरी नहीं
बर्फीली हवाएं, झमाझम बारिश और कंपकंपाती सर्दी... ठंड को लेकर अभी से तैयार रहें
Weather
बर्फीली हवाएं, झमाझम बारिश और कंपकंपाती सर्दी... ठंड को लेकर अभी से तैयार रहें
Robert Vadra
"उनकी बात क्यों सुनें?" रॉबर्ट वाड्रा के Gen Z वाले बयान पर भड़कीं बीजेपी सांसद
शाहीन के टारगेट पर क्यों थी तलाकशुदा महिलाएं? समझिए कैसे तैयार कर रही थी फिदायीन
DNA
शाहीन के टारगेट पर क्यों थी तलाकशुदा महिलाएं? समझिए कैसे तैयार कर रही थी फिदायीन
इन दो तस्वीरों को देख अमेरिका के सीने पर लोटेगा सांप, पाक की तो बंध जाएगी घिग्घी!
putin india visit
इन दो तस्वीरों को देख अमेरिका के सीने पर लोटेगा सांप, पाक की तो बंध जाएगी घिग्घी!
SIR के चलते बंगाल में मोहल्ले होने लगे खाली! बॉर्डर पर पकड़ा जा रहा लोगों का झुंड
West Bengal
SIR के चलते बंगाल में मोहल्ले होने लगे खाली! बॉर्डर पर पकड़ा जा रहा लोगों का झुंड
जकात के नाम पर आतंकियों की फंडिंग साजिश बेनकाब, ट्रस्ट बनाकर जुटाए थे करोड़ों
DNA
जकात के नाम पर आतंकियों की फंडिंग साजिश बेनकाब, ट्रस्ट बनाकर जुटाए थे करोड़ों
'बुढ़ापा बोझ नहीं बड़े काम की चीज...'रिसर्च में बड़ा खुलासा
DNA
'बुढ़ापा बोझ नहीं बड़े काम की चीज...'रिसर्च में बड़ा खुलासा
350वें शहीदी दिवस पर श्रीनगर पहुंचे केजरीवाल और CM भगवंत मान, कीर्तन दरबार हुए शामिल
Guru Tegh Bahadur Sahib
350वें शहीदी दिवस पर श्रीनगर पहुंचे केजरीवाल और CM भगवंत मान, कीर्तन दरबार हुए शामिल