वायरल वीडियो में बीजिंग के टूरिस्ट इलाकों से अलग जगहों की झलक दिखाई गई है. यहां सड़क किनारे कचरे के ढेर, खराब हालत में पड़े इलाके और कम सुविधाओं वाली जगहें नजर आती हैं. सोशल मीडिया यूजर्स ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा है कि अक्सर किसी देश की सिर्फ खूबसूरत और आधुनिक तस्वीरें ही दिखाई जाती हैं, जबकि असली जिंदगी कई बार उससे अलग होती है. हालांकि, ऐसे वीडियो को लेकर यह भी कहा जाता है कि किसी भी बड़े देश में अलग-अलग इलाकों के विकास का स्तर अलग हो सकता है. बड़े शहरों की चमक और छोटे इलाकों की समस्याएं कई देशों में देखने को मिलती हैं.