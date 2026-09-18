काम मिला तो एक दिन किया, फिर तीन दिन आराम... चीन के युवाओं में क्यों बढ़ रहा 'वॉल-हैंगिंग' कल्चर? वजह जानकर चौंक जाएंगे

'वॉल-हैंगिंग यूथ' भले ही सोशल मीडिया से निकला एक नया और थोड़ा अजीब नाम लगे, लेकिन इसके पीछे की कहानी इससे कहीं बड़ी है. यह चीन के कुछ युवाओं की बदलती जिंदगी, नौकरी को लेकर अनिश्चितता और लगातार बढ़ते आर्थिक दबाव की झलक देता है. एक दिन काम और तीन दिन आराम वाली बात सुनने में भले ही मजेदार लगे, लेकिन हर व्यक्ति के लिए इसके पीछे की वजह एक जैसी नहीं है. किसी के लिए यह अपनी मर्जी से चुनी गई धीमी जिंदगी है, तो किसी के लिए हालात से समझौता. आखिरकार इस ट्रेंड से एक सवाल जरूर निकलता है कि अगर पढ़ाई और डिग्री के बाद भी युवा स्थायी नौकरी और आर्थिक सुरक्षा को लेकर परेशान हैं, तो समस्या सिर्फ युवाओं की काम करने की इच्छा में तलाशनी चाहिए या उस पूरे सिस्टम को भी समझना चाहिए, जिसमें उनके लिए नौकरी और स्थिर भविष्य की जगह लगातार बदल रही है.