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काम मिला तो एक दिन किया, फिर तीन दिन आराम... चीन के युवाओं में क्यों बढ़ रहा 'वॉल-हैंगिंग' कल्चर? वजह जानकर चौंक जाएंगे

चीन में युवाओं के बीच 'वॉल-हैंगिंग यूथ' नाम का एक नया शब्द चर्चा में है. इसका इस्तेमाल ऐसे युवाओं के लिए किया जा रहा है, जो स्थायी नौकरी और तय आमदनी के बिना जिंदगी चला रहे हैं. कुछ युवा छोटे-मोटे काम करके पैसे कमाते हैं और फिर कई दिन काम से दूर रहते हैं. पहली नजर में यह आलस जैसा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे बेरोजगारी, कम आमदनी और भविष्य की चिंता की कहानी बताई जा रही है.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 18, 2026, 10:25 AM IST|Updated: Sep 18, 2026, 10:25 AM IST
काम मिला तो एक दिन किया, फिर तीन दिन आराम... चीन के युवाओं में क्यों बढ़ रहा 'वॉल-हैंगिंग' कल्चर? वजह जानकर चौंक जाएंगे
Image Credit: प्रतीकात्मक AI इमेज

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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