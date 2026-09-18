काम मिला तो एक दिन किया, फिर तीन दिन आराम... चीन के युवाओं में क्यों बढ़ रहा 'वॉल-हैंगिंग' कल्चर? वजह जानकर चौंक जाएंगे

कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद ज्यादातर युवाओं का सपना होता है कि उन्हें एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, जिससे उनके पास रेगुलर सैलरी आएगी और जिंदगी धीरे-धीरे पटरी पर आ जाएगी. लेकिन चीन के कुछ युवाओं की कहानी इस उम्मीद से बिल्कुल अलग दिखाई देती है. नौकरी की तलाश लंबी होती जा रही है, खर्च लगातार सामने हैं और स्थायी कमाई का कोई भरोसा नहीं है.
ऐसे में कुछ युवा पारंपरिक तरीके से लगातार काम करने के बजाय जितना काम मिलता है, उतना कर लेते हैं. फिर कुछ दिन आराम करते हैं और दोबारा किसी काम की तलाश शुरू कर देते हैं. इसी बदलती लाइफस्टाइल को चीन में 'वॉल-हैंगिंग यूथ' जैसे शब्द से जोड़ा जा रहा है. सोशल मीडिया पर यह टर्म भले ही मजाकिया अंदाज में इस्तेमाल हो रहा हो, लेकिन इसके पीछे युवाओं की आर्थिक और मानसिक परेशानियों की गंभीर तस्वीर दिखाई देती है.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, 'वॉल-हैंगिंग यूथ' चीन में इस्तेमाल किया जा रहा एक नया इंटरनेट टर्म है. इसके जरिए ऐसे युवाओं की स्थिति बताई जाती है, जो सामान्य करियर और लगातार नौकरी करने वाली जिंदगी से कुछ हद तक बाहर हो गए हैं. इनमें ऐसे पढ़े-लिखे युवा भी शामिल हैं, जिन्होंने यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की है, लेकिन उनके पास स्थायी नौकरी नहीं है. कोई पार्ट टाइम या छोटा काम करके कुछ पैसे कमा रहा है, तो कोई काम मिलने तक परिवार या दोस्तों के सहारे जिंदगी चला रहा है. इसका मतलब इनकी जिंदगी का कोई तय रूटीन नहीं है. काम मिला तो कर लिया, पैसे आए तो कुछ दिन गुजारा किया और फिर अगली कमाई की तलाश शुरू कर दी.
इस ट्रेंड की सबसे दिलचस्प बात इसका काम करने का तरीका है. कुछ युवाओं के बारे में कहा जा रहा है कि वे एक दिन काम करते हैं और अगले कुछ दिन 'लेट फ्लैट' रहते हैं. 'लेट फ्लैट' का मतलब जिंदगी की लगातार भागदौड़ से खुद को थोड़ा अलग कर लेना. ज्यादा कमाई, बड़ी नौकरी और करियर की लगातार दौड़ में शामिल होने के बजाय जितना जरूरी है, उतना करना और बाकी समय आराम से गुजारना. हालांकि, इसे हर युवा की पसंद समझना सही नहीं होगा. किसी के लिए यह खुद चुनी हुई लाइफस्टाइल हो सकती है, जबकि किसी दूसरे के लिए मजबूरी. आर्थिक स्थिति, नौकरी की उपलब्धता और परिवार के सपोर्ट के हिसाब से हर व्यक्ति की कहानी अलग हो सकती है.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, इस पूरी चर्चा के बीच चीन के 29 वर्षीय गुओ जिहाओ की कहानी भी सामने आती है. दक्षिण चीन के शेनझेन शहर में रहने वाले गुओ की जिंदगी एक समय ऐसे दौर में पहुंच गई थी, जब उनके पास रहने के लिए भी स्थायी जगह नहीं थी. कई महीनों तक 24 घंटे खुले रहने वाले बिलियर्ड हॉल उनके लिए अस्थायी ठिकाने की तरह बन गए. मुश्किल हालात में उनके पास सिर्फ 20 युआन यानी करीब 3 अमेरिकी डॉलर बचे थे. गुओ ने उस दौर को याद करते हुए बताया कि परेशानी सिर्फ पैसों की नहीं थी. उनके लिए उस समय का हर मिनट और हर सेकंड मुश्किल था. यानी बाहर से देखने पर यह सिर्फ बेरोजगारी की कहानी लग सकती है, लेकिन अंदर से यह लगातार असुरक्षा के बीच जीने का अनुभव था.
गुओ की कहानी का एक और पहलू लोगों का ध्यान खींचता है. वह किसी ऐसे परिवार से नहीं आते थे, जहां पढ़ाई का मौका ही नहीं मिला हो. उनका परिवार संपन्न था और उन्होंने इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी. डिग्री लेने के बाद उनके सामने भी वही सामान्य सपना था, जो किसी पढ़े-लिखे युवा का होता है. अच्छी नौकरी, स्थिर कमाई और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने का रास्ता. लेकिन हालात हमेशा पढ़ाई और डिग्री के हिसाब से नहीं चलते. नौकरी और पैसे से जुड़ी परेशानियों ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी. उनकी कहानी इस बात की झलक देती है कि अच्छी शिक्षा भी हमेशा आर्थिक सुरक्षा की गारंटी नहीं बनती.
'वॉल-हैंगिंग यूथ' शब्द सुनने पर पहली प्रतिक्रिया यह हो सकती है कि युवा मेहनत नहीं करना चाहते. लेकिन तस्वीर इतनी सीधी नहीं है. स्थायी नौकरी की कमी, कम सैलरी, बढ़ता खर्च और भविष्य को लेकर अनिश्चितता किसी भी नौजवान के फैसले को प्रभावित कर सकती है. अगर लगातार कोशिश के बाद भी मनचाही नौकरी नहीं मिल रही हो, तो कुछ लोग अपनी उम्मीदें और खर्च दोनों कम करने लगते हैं. यही वजह है कि इस ट्रेंड को सिर्फ आलस या कामचोरी के नजरिए से देखना पूरी तस्वीर नहीं बताता. कुछ युवाओं के लिए यह मजबूरी है, जबकि कुछ लोग जानबूझकर कम काम और कम खर्च वाली जिंदगी को अपना रहे हैं.
इस तरह की जिंदगी पहले भी मौजूद रही होगी, लेकिन सोशल मीडिया ने उसे एक नया नाम और पहचान दे दी है. 'वॉल-हैंगिंग यूथ' जैसे शब्द अब युवाओं की उस स्थिति को बयान करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसमें वे न पूरी तरह नौकरी और करियर की दौड़ में हैं और न ही पूरी तरह उससे बाहर. यह टर्म इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि इसके जरिए युवाओं की आर्थिक परेशानी और बदलती सोच दोनों एक साथ दिखाई देती हैं. एक तरफ स्थायी नौकरी की तलाश है, दूसरी तरफ लगातार दबाव से दूर रहने की कोशिश.
गुओ की कहानी का सबसे अहम हिस्सा यही है कि ऐसी स्थिति में फंसे युवाओं को सिर्फ उनके काम या कमाई से नहीं समझा जा सकता. किसी व्यक्ति के पीछे उसकी अपनी परिस्थितियां, परिवार, आर्थिक स्थिति और नौकरी का अनुभव होता है. उनकी कहानी उन युवाओं की तरफ ध्यान खींचती है, जो सामान्य जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन उन्हें स्थिर रास्ता नहीं मिल पा रहा. ऐसे में कुछ युवा छोटे कामों के सहारे गुजारा कर रहे हैं, तो कुछ अपनी जरूरतों को ही कम कर रहे हैं.
'वॉल-हैंगिंग यूथ' भले ही सोशल मीडिया से निकला एक नया और थोड़ा अजीब नाम लगे, लेकिन इसके पीछे की कहानी इससे कहीं बड़ी है. यह चीन के कुछ युवाओं की बदलती जिंदगी, नौकरी को लेकर अनिश्चितता और लगातार बढ़ते आर्थिक दबाव की झलक देता है. एक दिन काम और तीन दिन आराम वाली बात सुनने में भले ही मजेदार लगे, लेकिन हर व्यक्ति के लिए इसके पीछे की वजह एक जैसी नहीं है. किसी के लिए यह अपनी मर्जी से चुनी गई धीमी जिंदगी है, तो किसी के लिए हालात से समझौता. आखिरकार इस ट्रेंड से एक सवाल जरूर निकलता है कि अगर पढ़ाई और डिग्री के बाद भी युवा स्थायी नौकरी और आर्थिक सुरक्षा को लेकर परेशान हैं, तो समस्या सिर्फ युवाओं की काम करने की इच्छा में तलाशनी चाहिए या उस पूरे सिस्टम को भी समझना चाहिए, जिसमें उनके लिए नौकरी और स्थिर भविष्य की जगह लगातार बदल रही है.