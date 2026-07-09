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पति 7 साल तक रहा कोमा में, पत्नी जगाने के लिए रोज काटती रही पैर की उंगलियां! आंख खुलते ही निकले तीन मैजिकल शब्द

चीन से सामने आई एक पति-पत्नी की कहानी इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. एक महिला ने करीब सात साल तक अपने कोमा में पड़े पति की उम्मीद नहीं छोड़ी. वह हर दिन उनकी देखभाल करती रही, उनसे बातें करती रही और यहां तक कि उनकी नसों को सक्रिय करने के लिए पैर की उंगलियों को हल्के-हल्के काटती थी. आखिरकार जब पति को होश आया, तो उनके मुंह से निकला पहला शब्द था, 'आई लव यू.'

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 09, 2026, 09:42 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 09:42 PM IST
पति 7 साल तक रहा कोमा में, पत्नी जगाने के लिए रोज काटती रही पैर की उंगलियां! आंख खुलते ही निकले तीन मैजिकल शब्द
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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