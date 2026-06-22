China Wildlife Park: आज के समय में चिड़ियाघर और वाइल्डलाइफ पार्क लोगों को अलग-अलग जानवर दिखाकर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं. लेकिन चीन के एक पार्क में ऐसा तरीका अपनाया गया, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए. यहां एक गधे को रंग कर जेबरा जैसा बना दिया गया. जब पर्यटकों ने इस जानवर को देखा तो कुछ समय के लिए उन्हें लगा कि शायद यह कोई अलग प्रजाति का जानवर है, लेकिन पास जाकर सच्चाई सामने आ गई.
डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, मामला चीन के शेडोंग प्रांत के अनकिउ इलाके में स्थित एक वन्यजीव पार्क का बताया जा रहा है. यहां घूमने पहुंचे लोगों ने एक ऐसा जानवर देखा, जिसके शरीर पर काले रंग की धारियां बनी हुई थीं. पहली नजर में वह जेबरा जैसा नजर आ रहा था, लेकिन उसके लंबे कान और आसपास मौजूद दूसरे गधों को देखकर लोगों को समझते देर नहीं लगी कि यह कोई जेबरा नहीं बल्कि एक गधा है.
इस अजीब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बाड़े में खड़ा गधा काले और सफेद रंग की धारियों के साथ दिखाई दे रहा है. उसके शरीर पर बनी धारियां काफी साफ नजर आ रही थीं, लेकिन देखने वालों ने तुरंत पहचान लिया कि यह जेबरा नहीं है. वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने चिड़ियाघर के इस तरीके पर सवाल उठाने शुरू कर दिए. कई लोगों ने इसे जानवरों के साथ गलत व्यवहार बताया तो कुछ लोगों ने इसे सिर्फ लोगों को आकर्षित करने की कोशिश कहा. कई यूजर्स ने मजाक करते हुए लिखा कि अब चिड़ियाघरों में असली जानवरों की जगह रंगे हुए जानवर दिखाए जा रहे हैं. वहीं, कुछ लोगों ने कहा कि पर्यटकों को गुमराह करने के लिए ऐसे तरीके अपनाना सही नहीं है.
डेली स्टार की मानें तो, विवाद बढ़ने के बाद पार्क प्रशासन ने अपनी सफाई दी. किंगयुन माउंटेन फोक कस्टम एम्यूजमेंट पार्क के कर्मचारियों ने कहा कि उन्होंने कभी यह नहीं बताया कि यह असली जेबरा है. उनका कहना था कि यह सिर्फ लोगों के मनोरंजन के लिए किया गया था. पार्क की तरफ से कहा गया कि यह एक तरह का मजेदार प्रयोग था, जिसका उद्देश्य लोगों को हंसाना था. हालांकि, उनकी सफाई के बाद भी सोशल मीडिया पर लोगों की नाराजगी कम नहीं हुई. कई लोगों का कहना था कि मनोरंजन के लिए जानवरों के शरीर पर रंग लगाना सही नहीं है. वहीं, कुछ लोगों ने कहा कि अगर यह सिर्फ मजाक था तो भी चिड़ियाघर जैसी जगहों पर ऐसी चीजों से बचना चाहिए.
यह पहली बार नहीं है जब चीन के किसी चिड़ियाघर या पार्क पर इस तरह के तरीके अपनाने का आरोप लगा है. इससे पहले भी कुछ जगहों पर जानवरों को अलग रूप देने के मामले सामने आ चुके हैं. साल 2024 में चीन के ताइझोऊ चिड़ियाघर में दो कुत्तों को पांडा जैसा दिखाने का मामला काफी चर्चा में आया था. बताया गया था कि चाउ चाउ नस्ल के कुत्तों के बालों को अलग तरह से तैयार कर उनके शरीर पर काले-सफेद रंग लगाया गया था. उस समय भी सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाए थे कि क्या सिर्फ दर्शकों को आकर्षित करने के लिए जानवरों के साथ ऐसा करना ठीक है. हालांकि, चिड़ियाघर प्रशासन ने कहा था कि इस्तेमाल किया गया रंग सुरक्षित था और इसका उद्देश्य केवल लोगों का मनोरंजन करना था.
आज के समय में लोग जानवरों के साथ होने वाले व्यवहार को लेकर पहले से ज्यादा जागरूक हो गए हैं. सोशल मीडिया की वजह से छोटी से छोटी घटना भी तेजी से लोगों तक पहुंच जाती है और उस पर बहस शुरू हो जाती है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि जानवरों के साथ किसी भी तरह का प्रयोग करने से पहले उनकी सुरक्षा और आराम को प्राथमिकता देनी चाहिए. सिर्फ भीड़ बढ़ाने या लोगों का ध्यान खींचने के लिए जानवरों के प्राकृतिक रूप में बदलाव करना कई बार विवाद का कारण बन जाता है.