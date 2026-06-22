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गधे को पेंट कर बना दिया जेब्रा! पोल खुली तो हंस-हंसकर लोटपोट हुए लोग, बाद में पार्क ने दी अजीब सफाई

China Wildlife Park: चीन के एक वाइल्डलाइफ पार्क में गधे को काले-सफेद रंग से पेंट कर जेबरा जैसा दिखाने का मामला सामने आया है. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने चिड़ियाघर की जमकर आलोचना की. हालांकि, पार्क प्रशासन ने सफाई देते हुए कहा कि यह सिर्फ मनोरंजन के लिए किया गया था.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 22, 2026, 10:14 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 10:14 PM IST
गधे को पेंट कर बना दिया जेब्रा! पोल खुली तो हंस-हंसकर लोटपोट हुए लोग, बाद में पार्क ने दी अजीब सफाई
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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