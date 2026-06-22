इस अजीब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बाड़े में खड़ा गधा काले और सफेद रंग की धारियों के साथ दिखाई दे रहा है. उसके शरीर पर बनी धारियां काफी साफ नजर आ रही थीं, लेकिन देखने वालों ने तुरंत पहचान लिया कि यह जेबरा नहीं है. वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने चिड़ियाघर के इस तरीके पर सवाल उठाने शुरू कर दिए. कई लोगों ने इसे जानवरों के साथ गलत व्यवहार बताया तो कुछ लोगों ने इसे सिर्फ लोगों को आकर्षित करने की कोशिश कहा. कई यूजर्स ने मजाक करते हुए लिखा कि अब चिड़ियाघरों में असली जानवरों की जगह रंगे हुए जानवर दिखाए जा रहे हैं. वहीं, कुछ लोगों ने कहा कि पर्यटकों को गुमराह करने के लिए ऐसे तरीके अपनाना सही नहीं है.