/15 दिन सिर्फ पानी पीकर घटाया 20 किलो वजन, बिगड़ा दिमाग का संतुलन! पेंगुइन की तरह चलने लगी चीनी महिला

वजन कम करने के लिए लोग अलग-अलग तरीके अपनाते हैं. कोई जिम जाता है, कोई डाइट बदलता है, तो कोई लंबे समय तक खाना छोड़ने की कोशिश करता है. लेकिन चीन से सामने आई एक महिला की कहानी बताती है कि तेजी से वजन घटाने के चक्कर में शरीर के साथ किया गया एक्सपेरिमेंट कितना भारी पड़ सकता है.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, चीन के हेनान प्रांत की रहने वाली 31 साल की महिला ने वजन कम करने के लिए कथित तौर पर 15 दिनों तक सिर्फ पानी पीकर रहने का फैसला किया. खाना लगभग पूरी तरह छोड़ देने के बाद उसका वजन तेजी से कम होने लगा. कुछ ही समय में उसने करीब 20 किलो वजन कम कर लिया.
शुरुआत में महिला को शायद लगा होगा कि उसका तरीका काम कर रहा है. लेकिन वजन कम होने के साथ उसके शरीर में दूसरी परेशानियां भी शुरू हो गईं. धीरे-धीरे उसे चीजों को समझने में दिक्कत होने लगी. उसकी याददाश्त प्रभावित हुई और आंखों को सही तरीके से घुमाने में भी परेशानी आने लगी. सबसे ज्यादा चिंता की बात तब सामने आई, जब उसे चलने और शरीर का संतुलन बनाए रखने में दिक्कत होने लगी. वह सामान्य तरीके से चल नहीं पा रही थी. उसकी चाल पेंग्विन की तरह होती जा रही थी. हालत बिगड़ने के बाद उसे चीन के झेंगझोउ यूनिवर्सिटी के फर्स्ट एफिलिएटेड हॉस्पिटल ले जाया गया.
अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टरों ने महिला में वर्निके एन्सेफैलोपैथी की पहचान की. यह दिमाग से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है, जो शरीर में विटामिन बी1 यानी थायमिन की कमी के कारण हो सकती है. लंबे समय तक पर्याप्त खाना नहीं मिलने पर शरीर में जरूरी विटामिन और पोषक तत्वों की कमी होने लगती है. महिला का इलाज करने वाली न्यूरोलॉजिस्ट सन गुइफांग के मुताबिक, उसकी चाल सामान्य नहीं रह गई थी. वह असंतुलित तरीके से चल रही थी और डॉक्टरों को उसका चलना कुछ हद तक पेंग्विन की चाल जैसा नजर आया. डॉक्टर ने यह भी चेतावनी दी कि इलाज शुरू होने के बाद सुधार आने के बावजूद चलने से जुड़ी परेशानी कुछ मामलों में लंबे समय तक बनी रह सकती है.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार, महिला ने डॉक्टरों को बताया कि वह 'बिगु' नाम की एक पुरानी ताओवादी प्रथा से प्रभावित थी. पारंपरिक तौर पर इसमें अनाज से दूरी बनाने की बात कही जाती है, जबकि इसके कुछ आधुनिक रूपों में लोग लंबे समय तक खाना छोड़ने जैसी चीजें भी करने लगे हैं. सोशल मीडिया के दौर में ऐसे कई तरीके इंटरनेट पर तेजी से फैलते हैं. कुछ लोग लंबे समय तक खाना नहीं खाने को वजन घटाने या शरीर को 'डिटॉक्स' करने का तरीका बताते हैं. कई जगहों पर ऐसे दावे भी किए जाते हैं कि सिर्फ पानी या कुछ सप्लीमेंट लेकर शरीर लंबे समय तक चल सकता है. हालांकि, मेडिकल एक्सपर्ट्स लंबे समय तक बिना पर्याप्त भोजन के रहने को लेकर लगातार सावधान करते रहे हैं.
हमारे शरीर को सिर्फ पानी की जरूरत नहीं होती. शरीर को ऊर्जा के साथ प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और कई दूसरे पोषक तत्व भी चाहिए होते हैं. जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक खाना छोड़ देता है, तो इन चीजों की कमी शरीर के अलग-अलग हिस्सों पर असर डाल सकती है. खास तौर पर विटामिन बी1 की कमी गंभीर स्थिति पैदा कर सकती है. इसका असर दिमाग और नर्वस सिस्टम पर पड़ सकता है. भ्रम, याददाश्त में परेशानी, आंखों की मूवमेंट में दिक्कत और चलने में संतुलन बिगड़ना इसके लक्षणों में शामिल हो सकते हैं. लंबे समय तक खाना नहीं खाने से इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन भी बिगड़ सकता है. ऐसी स्थिति दिल, दिमाग और दूसरे जरूरी अंगों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है.
लंबे समय तक खाना छोड़कर वजन कम करने की कोशिश का यह पहला मामला नहीं है. रिपोर्टों के मुताबिक, चीन में पहले भी बेहद लंबे फास्ट से जुड़ी गंभीर घटनाएं सामने आ चुकी हैं. 2020 में हेइलोंगजियांग प्रांत में एक 26 वर्षीय व्यक्ति के बारे में रिपोर्ट सामने आई थी, जिसने कथित तौर पर 52 दिनों तक सिर्फ पानी का सेवन किया था. बाद में उसकी हालत गंभीर हो गई थी और उसमें डिमेंशिया जैसे लक्षण दिखाई देने की बात कही गई थी.
हाल ही में झेजियांग प्रांत में भी एक महिला के बारे में रिपोर्ट सामने आई थी, जिसने एक सप्ताह तक फास्टिंग के दौरान कथित तौर पर एक 'एनर्जी पिल' का इस्तेमाल किया. इसके बाद उसे आंतों से जुड़ी गंभीर समस्या, ब्लड इंफेक्शन और पोटैशियम का खतरनाक स्तर तक कम होना जैसी परेशानियां हुई थीं.
इस पूरे मामले ने एक बार फिर तेजी से वजन घटाने के लिए अपनाए जाने वाले इंटरनेट वाले तरीकों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. वजन कम करने की कोशिश में कुछ किलो कम होना उपलब्धि जैसा लग सकता है, लेकिन अगर इसके साथ शरीर जरूरी पोषक तत्व खो रहा है, तो इसका असर बेहद गंभीर हो सकता है. महिला की कहानी खास तौर पर यह याद दिलाती है कि वजन घटाने के लिए खाना पूरी तरह छोड़ देना सुरक्षित तरीका नहीं माना जा सकता. डाइट में बड़े बदलाव या लंबे फास्ट की योजना बनाने से पहले डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह लेना ज्यादा सुरक्षित है. सोशल मीडिया पर वायरल किसी भी वजन घटाने वाले तरीके को बिना सोचे-समझे अपनाना शरीर पर भारी पड़ सकता है.