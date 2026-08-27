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15 दिन सिर्फ पानी पीकर घटाया 20 किलो वजन, बिगड़ा दिमाग का संतुलन! पेंगुइन की तरह चलने लगी चीनी महिला

चीन में वजन कम करने की कोशिश में एक महिला ने 15 दिनों तक कथित तौर पर सिर्फ पानी के सहारे रहने का फैसला किया. कुछ ही समय में उसका वजन करीब 20 किलो तक कम हो गया, लेकिन इसके बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी. उसे याददाश्त की परेशानी, उलझन, आंखों की मूवमेंट में दिक्कत और चलने में गंभीर समस्या होने लगी. डॉक्टरों ने जांच के बाद विटामिन बी1 की भारी कमी से जुड़ी एक गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारी बताई.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 27, 2026, 09:04 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 09:06 AM IST
15 दिन सिर्फ पानी पीकर घटाया 20 किलो वजन, बिगड़ा दिमाग का संतुलन! पेंगुइन की तरह चलने लगी चीनी महिला
Image Credit: प्रतीकात्मक AI इमेज- पानी पीकर वजन कम करना चिनी महिला को पड़ा भारी!

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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