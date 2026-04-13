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Hindi Newsजरा हटकेजितनी सैलरी, उतनी ही काम... 5 घंटे ऑफिस में सोई महिला, जागने के बाद बॉस के साथ जो किया वो कर देगा हैरान

जितनी सैलरी, उतनी ही काम... 5 घंटे ऑफिस में सोई महिला, जागने के बाद बॉस के साथ जो किया वो कर देगा हैरान

चीन की एक महिला ने कम सैलरी के विरोध में ऑफिस में 5 घंटे की नींद ली और बॉस की चॉकलेट चुरा ली, जिससे बीमार बॉस की हालत बिगड़ गई; जानें सोशल मीडिया पर वायरल इस अजीबोगरीब लेबर विवाद की पूरी सच्चाई.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Apr 13, 2026, 07:01 AM IST
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जितनी सैलरी, उतनी ही काम... 5 घंटे ऑफिस में सोई महिला, जागने के बाद बॉस के साथ जो किया वो कर देगा हैरान

Office Nap Incident: चीन के हेनान प्रांत के शांगक्यू शहर में एक महिला की कहानी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, महिला अपनी सैलरी से काफी नाखुश थी और उसे लगता था कि उसके साथ ठीक व्यवहार नहीं हो रहा. इसी नाराजगी में उसने ऑफिस में काम करने के बजाय पूरे 5 घंटे तक सोने का फैसला कर लिया.

महिला ने ऐसा कदम क्यों उठाया?

महिला ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि उसका बॉस उसे नौकरी से निकालने की धमकी दे रहा था. इसके जवाब में उसने कहा कि वह नौकरी नहीं छोड़ेगी, बल्कि अपने बॉस को यह समझाएगी कि “जितना पैसा मिलेगा, उतना ही काम मिलेगा.” उसकी यह सोच ही पूरे विवाद की जड़ बन गई. जब महिला की नींद खुली तो उसने बॉस की डेस्क से एक चॉकलेट उठाकर खा ली. यह चॉकलेट उसके बॉस के लिए काफी जरूरी थी क्योंकि उसे शुगर की कमी (ग्लूकोपेनिया) की समस्या थी. समय पर शुगर न मिलने की वजह से बॉस की तबीयत बिगड़ गई और वह लगभग बेहोश हो गया.

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बॉस का रिएक्शन इतना गुस्से वाला क्यों था?

इस घटना के बाद बॉस काफी नाराज हो गया. उसने महिला पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह उसे नुकसान पहुंचाना चाहती थी. बॉस ने उसे सख्त चेतावनी दी और नौकरी से निकालने की धमकी भी दी. महिला ने रोते हुए कहा कि लोग उसकी स्थिति नहीं समझते, क्योंकि उसकी सैलरी बहुत कम है. इस पूरी घटना के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. ज्यादातर लोगों ने महिला का समर्थन नहीं किया. कई यूजर्स ने कहा कि कोई भी बॉस ऐसे कर्मचारी को बर्दाश्त नहीं करेगा. वहीं कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि पहली बार वे बॉस का समर्थन कर रहे हैं.

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क्या कहता है नियम और हेल्थ रिपोर्ट?

रिपोर्ट के अनुसार, लेबर लॉ में एक कर्मचारी के लिए 8 घंटे काम करना तय है. ऐसे में 5 घंटे की नींद के बाद काम के लिए बहुत कम समय बचता है. वहीं हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि दिन में 30 मिनट से ज्यादा की नींद लेने से दिल की बीमारी, स्ट्रोक और फैटी लिवर जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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